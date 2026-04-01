"أرتميس-2" تنطلق إلى القمر.. هكذا تشاهد البث الحي

تستعد إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) لإطلاق مركبة الفضاء "أرتميس-2″ في رحلة العودة إلى القمر، كأول مهمة مأهولة ضمن "برنامج أرتميس"، بعد توقف دام 54 عاما منذ آخر رحلة زارت القمر في 1972 على متن مركبة الفضاء "أبولو 17".

وستُفتح نافذة الإطلاق لساعتين ابتداء من الساعة 1:24 فجر الخميس 2 أبريل/نيسان 2026 بتوقيت مكة المكرمة (22:24 مساء الأربعاء بتوقيت غرينش)، وهي أول لحظة محتملة للإقلاع الفعلي، وحتى الساعة 3:24 فجرا (00:24 بتوقيت غرينتش)، وإذا لم يتم الإطلاق خلال هاتين الساعتين، فسيؤجل إلى نافذة اليوم التالي ثم الذي يليه، ولمدة 4 أيام.

وستبدأ التغطية الحية المباشرة لجميع مراحل الإطلاق على النحو الآتي:

الأربعاء 2:45 مساء (11:45 بتوقيت غرينتش): بدء تغطية تعبئة الوقود

الأربعاء 7:50 مساء (4:50 بتوقيت غرينتش): بدء البث الرسمي للإطلاق

مهمة تاريخية حول القمر

سينطلق 4 رواد فضاء على متن "أرتميس-2" في رحلة تستغرق نحو 10 أيام حول القمر، وهم الأمريكيون: ريد وايزمان، وفيكتور غلوفر، وكريستينا كوك، والكندي جيريمي هانسن.

وتهدف المهمة إلى اختبار أنظمة دعم الحياة في مركبة أوريون لأول مرة بوجود بشر، تمهيدا لعمليات هبوط بشرية لاحقة على سطح القمر.

تغطية مباشرة على مدار الساعة

ستوفر ناسا بثا حيا ومستمرا لجميع مراحل المهمة، بما في ذلك:

العد التنازلي والإطلاق

تحليق المركبة حول القمر

لقطات مباشرة من مركبة أوريون (حسب توفر الاتصال)

كما ستُبث الإحاطات اليومية والتحديثات من مركز جونسون الفضائي في هيوستن طوال أيام المهمة.

كيف تتابع الإطلاق؟

ويمكن للجمهور متابعة الحدث مباشرة عبر:

إعلان

قناة ناسا على يوتيوب (https://www.nasa.gov/).

منصة ناسا بلس (https://plus.nasa.gov/).

منصات التواصل الاجتماعي التابعة لناسا (https://www.nasa.gov/live/).

كما يمكن التسجيل في برنامج "ضيف ناسا الافتراضي" (NASA Virtual Guest Program) للحصول على تنبيهات وتحديثات لحظية قبل الإطلاق، ومتابعة منظمة للحدث، ومواد تثقيفية وصور حصرية، وتجربة تفاعلية كأنك حاضر الإطلاق، على الموقع (https://www.nasa.gov/nasa-virtual-guest-program).

دعوة للمتابعة

في لحظة قد تعيد رسم مستقبل استكشاف الفضاء، تدعو ناسا الجمهور حول العالم إلى متابعة هذه الرحلة التاريخية بثا حيا ومباشرا فجر الخميس بتوقيت الدوحة، حيث تعود البشرية إلى محيط القمر بعد أكثر من نصف قرن.

نوافذ الإطلاق البديلة

وفي حال تأجيل الإطلاق مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي لأمريكا، ستكون هناك فرص إضافية يومية حتى الاثنين 6 أبريل/نيسان 2026، وهي على النحو الآتي (بتوقيت مكة المكرمة):

الخميس 2 أبريل/نيسان: من 2:05 صباحا إلى 4:05 صباحا (الأربعاء 1 أبريل من 23:05 إلى 1:05 فجر الخميس بتوقيت غرينتش)

الجمعة 3 أبريل/نيسان: من 2:50 صباحا إلى 4:50 صباحا (الخميس 2 أبريل من 23:50 إلى 1:50 صباح الجمعة بتوقيت غرينتش)

السبت 4 أبريل/نيسان: من 3:35 صباحا إلى 5:35 صباحا (السبت 4 أبريل من 00:35 إلى 2:35 بتوقيت غرينتش)

الأحد 5 أبريل/نيسان: من 4:20 صباحا إلى 6:20 صباحا (الأحد 5 أبريل من 1:20 إلى 3:20 بتوقيت غرينتش)

الاثنين 6 أبريل/نيسان: من 5:05 صباحا إلى 7:05 صباحا (الاثنين 6 أبريل من 2:05 إلى 4:05 بتوقيت غرينتش)

وتعتمد نوافذ الإطلاق هذه على ثلاثة عناصر: موقع القمر في مداره، وزاوية الإطلاق المطلوبة، ومسار المركبة حول القمر. لذلك، فإن أُجل الإطلاق في يوم، فيتم الانتقال إلى نافذة محددة مسبقا في يوم آخر، وليس في أي وقت عشوائي.

ومن الملاحظ أن أوقات نوافذ الإطلاق تتأخر كل يوم حوالي 45 دقيقة، وهي الفترة التي يبكر فيها القمر شروقه كل يوم.