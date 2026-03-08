صاروخ ستارشب يختصر الزمن لاستكشاف أورانوس

ظلت الرحلات الفضائية لعقود تتجاوز كوكب أورانوس الجليدي بعيد المنال وتمر عليه الاستكشافات مرور الكرام، لكن هذا قد يتغير بفضل صاروخ "ستارشب" من شركة "سبيس إكس" الذي يعد البشر برحلة أسرع وأكثر فعالية إلى هذا العملاق الأزرق، ويعيد كتابة قواعد السفر بين الكواكب البعيدة.

أهمية استكشاف أورانوس

يعد أورانوس من أكثر كواكب النظام الشمسي غموضا، إذ يتميز بميله الفريد على جانبه، مما يثير تساؤلات حول تكوينه وتطوره. ورغم هذه الأهمية العلمية، لم يتلق أورانوس اهتماما كافيا من وكالات الفضاء، ولا تزال الرحلة الوحيدة التي اقتربت منه هي المركبة "فوياجر-2" عام 1986 التي مرت على مسافة 81 ألفا و500 كيلومتر فقط من قمم سحب الكوكب قبل مضيها في رحلتها إلى الفضاء السحيق.

ومؤخرا، أصبح أورانوس هدفا رئيسيا للعلماء بعد أن صنفت لجنة الدراسات العشرية لعام 2022 استكشافه كأولوية، لما يقدمه من فهم لتاريخ النظام الشمسي وأقمار الكوكب الغامضة.

"ستارشب" وتقنيات تسريع الوصول

تعد المسافة الشاسعة التي تفصل الكوكب عن الأرض أكبر عقبة أمام رحلة أورانوس، إذ تتجاوز 19 ضعف المسافة بين الأرض والشمس. وتحتاج المركبات التقليدية أكثر من 13 سنة للوصول، ما يرفع التكاليف والمخاطر.

هنا يبرز دور "ستارشب" الذي يمكنه حمل حمولات كبيرة لمسافات طويلة بسرعة أكبر، وإعادة التزود بالوقود في المدار، ما يتيح رحلات مباشرة دون الحاجة للمناورات التقليدية.

ميزة أخرى مذهلة في استخدام "ستارشب" حيث تعمل كدرع للفرملة الجوية عند دخول النظام الجوي لأورانوس، مما يسمح بدخول آمن وفعال دون استهلاك وقود إضافي، ويخفض وقت الرحلة إلى نحو 6 سنوات ونصف فقط.

ومع هذه الابتكارات، يبدو أن استكشاف أورانوس لم يعد حلما بعيدا، بل خطة قابلة للتنفيذ خلال العقد المقبل، مما يفتح آفاقا جديدة لفهم أعماق النظام الشمسي.