في زمن تتقاطع فيه الأسئلة حول الهوية العلمية وأصول المعرفة، يبرز اسم الفرنسي رولان لافيت" (Roland Laffitte) بوصفه أحد أبرز الباحثين الذين أعادوا تسليط الضوء على الدور العربي في تشكيل الخريطة السماوية التي نعرفها اليوم، إلى جانب المستشرق الألماني والباحث المتخصص في أصول أسماء النجوم العربية "باول كونيتش" (Paul Kunitzsch) والأمريكية "دانييل آدامز" (Danielle Adams).

فمن خلال مشروع علمي متكامل يجمع بين الفيلولوجيا وتاريخ العلوم والخرائطية السماوية، أعاد "لافيت" قراءة التراث الفلكي العربي قراءة تحليلية دقيقة، متتبعا رحلة أسماء النجوم من العربية إلى اللاتينية، ثم إلى الاستخدام الأوروبي الحديث.

وتستند هذه المعالجة إلى كتبه المتخصصة في أسماء النجوم العربية، حيث يكشف فيها كيف انتقلت المصطلحات الفلكية عبر قرون من الترجمة والتداول، وكيف أسهمت عمليات النقل والتحوير أحيانا في تشكيل الصيغة النهائية لأسماء لا تزال مستخدمة في علم الفلك المعاصر.

كما يطرح "لافيت" تصورا لثنائية السماء العربية، ويعيد تمثيل البنية التصورية للسماء في التراث الإسلامي من خلال رسوم تحليلية مستمدة من المصادر الكلاسيكية، في محاولة لرد الاعتبار إلى إسهام علمي ظل طويلا في الظل.

"لافيت" في سياق الدراسات الاستشراقية الفلكية

يحتل "رولان لافيت" موقعا متميزا بين الباحثين الغربيين الذين تناولوا التراث الفلكي العربي، إذ لا يكتفي بوصف التأثير العربي في أوروبا، بل ينطلق من تحليل داخلي للمنظومة المعرفية العربية ذاتها. يجمع في عمله بين التحقيق اللغوي الدقيق وتتبع المخطوطات ومقارنة الصيغ المختلفة للأسماء النجمية عبر القرون.

ومن خلال موقعه البحثي في جمعية "سيليفا" (SELEFA)، المتخصصة في الدراسات المعجمية والأصلية، عزز "لافيت" مقاربته القائمة على تحليل الجذر اللغوي وتحولاته الصوتية في مسار الانتقال الحضاري.

ويمثل مشروعه العلمي محاولة لتجاوز الفكرة السائدة بأن الأسماء العربية في الفلك الأوروبي مجرد بقايا لغوية؛ إذ يرى أنها آثار معرفية تحمل شواهد على نظام فلكي وثقافي متكامل.

أسماء عربية للنجوم

يُعد كتاب "أسماء عربية للنجوم" (Des noms arabes pour les étoiles) نقطة الانطلاق في مشروع "لافيت" العلمي. ففي هذا العمل، يتتبع المؤلف المسار التاريخي واللغوي لأسماء النجوم من مصادرها العربية إلى الفهارس اللاتينية الوسيطة، ثم إلى الخرائط الأوروبية الحديثة.

ويظهر من خلال تحليله أن التحولات التي طرأت على أسماء مثل "الدبران" (Aldebaran) و"يد الجوزاء" (Betelgeuse) و"رجل الجبار" (Rigel) لم تكن مجرد ترجمات حرفية، بل نتاج عمليات معقدة من النسخ والتحريف الصوتي وسوء الفهم أحيانا.

فالاسم العربي "الدبران" مثلا، والذي يعني "التابع" -تابع النجم وهي الثريا- ارتبط بحركة النجم في السماء خلف الثريا، لكنه انتقل إلى اللاتينية بصيغة (Aldebaran) بعد إضافة أداة التعريف "الـ" إلى بنية الاسم الأوروبية.

أما "يد الجوزاء" فقد خضع لسلسلة من التحريفات حتى استقر في الشكل الأوروبي (Betelgeuse). في حين ظل "رجل الجبار" (Rigel) محتفظا بجذره العربي في بنية صوتية مختصرة.

بهذا المعنى، لا يكتفي "لافيت" بتحديد الأصل العربي، بل يعيد بناء سلسلة التحولات النصية، مما يجعل الكتاب مرجعا في تاريخ المصطلح العلمي والفيلولوجيا الفلكية (Philology) -وهي علم يدرس النصوص واللغات دراسة تاريخية تحليلية، بهدف فهم أصول الكلمات، وتطورها، وتحول معانيها عبر الزمن، من خلال تتبع المخطوطات والنصوص القديمة ومقارنتها.

إعادة بناء المنظومة النجمية

في كتاب "سماء العرب" (Le Ciel des Arabes) الصادر عام 2012، ينتقل "لافيت" من دراسة الاسم إلى دراسة النظام. هنا لا ينصب اهتمامه على انتقال المصطلحات فحسب، بل على إعادة بناء "السماء العربية" كما تصورتها المصادر الكلاسيكية قبل اكتمال إدماجها في النموذج اليوناني الهلنستي.

ويُبرز المؤلف الطابع الثنائي للسماء العربية؛ فهناك سماء تقليدية نشأت في البيئة الصحراوية، ارتبطت بالأنواء ومنازل القمر وبالتقسيمات القبلية للنجوم، وهناك سماء أخرى أعيد تنظيمها وفق الكوكبات اليونانية مع إضفاء تسميات عربية عليها. ويرى لافيت أن هذين المستويين أسهما معا في تشكيل النواة التي انتقلت إلى أوروبا في العصور الوسطى.

ومن أبرز جوانب هذا الكتاب اعتماده على فهارس عربية كلاسيكية، مثل فهرس أبي علي الحسن المراكشي في القرن 13، وفهرس محمد التيزيني الموقت في القرن 16، اللذين يقدمان صورة شبه مكتملة للتسمية النجمية في الإطار العربي الإسلامي.

500 اسم موروث عن العرب

في أحدث أعماله، "تسمية النجوم: 500 اسم موروث عن العرب" (Nommer les étoiles: 500 noms hérités des Arabes)(2025)، يقدم "لافيت" خلاصة موسوعية لمشروعه، جامعا نحو 500 اسم نجم ذات أصل عربي، مرتبة وفق الكوكبات البروجية والشمالية والجنوبية، وجدها في كتب التراث العربي.

وتكمن أهمية هذا العمل في كونه لا يقتصر على الشرح اللغوي، بل يربط الاسم بجذره الثقافي وموضعه الخرائطي، مبيّنا كيف تشكلت التسمية الدولية الحديثة من تفاعل متوازن بين الإرث العربي والتقسيم اليوناني.

ويؤكد المؤلف أن ما يقارب ثلثي الأسماء النجمية المتداولة اليوم تعود إلى أصول عربية، وهو استنتاج يدعمه بتحقيق لغوي ومقارنات نصية دقيقة، وتؤيده -إلى حد كبير- جداول الاتحاد الفلكي الدولي، وبحوث الفلكيين العرب في هذا المجال.

الخرائطية السماوية وإعادة تمثيل التصور العربي

من الجوانب اللافتة في مشروع "لافيت" اعتماده على التمثيل البصري بوصفه أداة بحثية، لا مجرد عنصر جمالي. فقد أعاد رسم عدد من التصورات العربية للكوكبات كما وردت في المخطوطات، ومن ذلك تمثيله لـ"الأسد العربي" بصيغته المستقلة عن الشكل اليوناني، و"الجوزاء العربية" بتكوينها المختلف عن صورة التوأمين في الفلك الهلنستي، إضافة إلى تصوير "بنات نعش الكبرى" و"الثريا" ضمن سياقهما العربي التقليدي.

هذه الرسوم -التي اتخذ بعضها أغلفة لكتبه- تؤكد أن مشروعه لا يعالج الاسم فحسب، بل يسعى إلى استعادة المخيال البصري الذي صاغه العرب للسماء، بوصفه جزءا من تاريخ المعرفة الإنسانية.

تقدير وشكر

تكشف دراسة أعمال "رولان لافيت" -ومن قبله أعمال المستشرق العملاق باول كونيتش- أن التسمية النجمية الحديثة ليست نتاجا أوروبيا خالصا، بل ثمرة مسار طويل من التفاعل الحضاري.

ومن خلال تحليله الفيلولوجي الدقيق، وإعادة بنائه للخرائطية السماوية العربية، يقدم لافيت نموذجا متقدما في الدراسات الاستشراقية المعاصرة، قائما على إعادة الاعتبار للمصادر العربية بوصفها فاعلا أصيلا في تاريخ علم الفلك العالمي، لا مجرد وسيط ناقل للتراث اليوناني.