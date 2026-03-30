هل حلقات زحل بقايا قمر ضائع؟ دراسة جديدة تعيد كتابة قصة الكوكب

في مؤتمر العلوم القمرية والكوكبية الذي عقد في تكساس بين 10 و14 مارس/آذار 2026 طرح بحث جديد فرضية أن حلقات زحل الشهيرة قد تكون بقايا قمر قديم تحطم قبل نحو 100 مليون سنة في حدث عنيف غيّر شكل الكوكب وميله معا.

وأطلق الباحثون على هذا القمر الافتراضي اسم "كريساليس"، ويعتقدون أنه ظل يدور حول كوكب زحل لمليارات السنين في مدار مستقر قبل أن يدخل في مرحلة اضطراب مداري حاسمة.

ومع مرور الوقت، اقترب القمر تدريجيا من الكوكب حتى تجاوز حدا حرجا يُعرف باسم "حد روش" (Roche limit)، حيث تبدأ قوى الجاذبية الهائلة في تمزيق الأجسام القريبة. وعند هذه النقطة، لم يحدث انفجار مفاجئ، بل كان تفككا تدريجيا وعنيفا في آن واحد، إذ تعرّضت الطبقات الجليدية الخارجية للقمر للتمزق والانفصال، في حين انجذبت مكوناته الصخرية الأثقل نحو داخل زحل.

ويشير نموذج "كريساليس" إلى أن المواد الجليدية المنفصلة بقيت في المدار، وانتشرت تدريجيا لتشكّل الحلقات المضيئة والنقية التي نراها اليوم، بينما اختفت الصخور الثقيلة في قلب الكوكب. ومع مرور الزمن، ساهمت أقمار كبيرة مثل تايتان (أكبر أقمار زحل) في إعادة توزيع المادة وتقليل كتلة الحلقات تدريجيا، ما يجعل الحلقات الحالية أصغر بكثير مقارنة بكتلة النظام الأصلي قبل التمزق.

النظريات القديمة.. ما الذي لم تفسّره؟

ثمة نظريتان موجودتان تفسران تشكل حلقات زحل، أولاهما نظرية القمر القديم الذي تحطم قبل مليارات السنين. غير أن مشكلة هذا التفسير هي أن الحلقات، لو تكونت قبل زمن بعيد، لكان من المفترض أن تصبح داكنة ومغطاة بالغبار بعد مليارات السنين من القصف الكوني، في حين أنها اليوم تبدو ناصعة ونقية تقريبا.

وأما النظرية الأخرى فتقول إن الحلقات نشأت من قمر فشل في التكوّن، أي أن المادة لم تتجمع لتشكل قمرا مكتملا. لكن هذه الفرضية تفترض أن الحلقات قديمة جدا، وهو ما يتناقض مع الأدلة الحديثة التي تشير إلى أن عمرها لا يتجاوز مئات الملايين من السنين.

وثمة فكرة ثالثة هي أن الحلقات جاءت من مذنبات أو أجرام جليدية اصطدمت بزحل، وهذه الفكرة تعاني من صعوبة تفسير كمية المادة الكبيرة وطبيعتها الجليدية النقية، حيث لا توفر مثل هذه الأحداث عادة ما يكفي لتشكيل النظام الحالي للحلقات.

الفرق بين تحطم قمر حديث وتحطم قمر قديم

يُبرز نموذج "كريساليس" الفارق المهم بين هذه الاحتمالات، وهو أن تحطم قمر قبل مليارات السنين يعني أن الحلقات تعرضت لفترة طويلة من القصف والنيازك، لتصبح داكنة ومغبرة، وهو ما لا يطابق الواقع. أما تحطم قمر حديث، كما في سيناريو كريساليس، فيضمن أن الحلقات تظل لامعة ونقية، كما نراها اليوم. وهكذا، يوفّر هذا النموذج تفسيرا متكاملا لطبيعة الحلقات وعمرها.

وإحدى القضايا المربكة لعلماء الكواكب هي ميل محور زحل بزاوية قدرها 26.7 درجة، ويفسر نموذج "كريساليس" هذا الميل بطريقة مقبولة، فقد كان هذا القمر جزءا من نظام جاذبي مع كوكب نبتون، وهو ما ساعد على استقرار ميل زحل لفترة طويلة. وعند تمزق القمر وتحطم جزء منه، اختل التوازن تدريجيا، مما أدى إلى ميل الكوكب إلى وضعه الحالي.

أهمية الاكتشاف الجديد

القيمة العلمية لهذه الفرضية تكمن في أنها لا تكتفي بتفسير ظاهرة واحدة، بل تقدم تفسيرا متكاملا لأكثر من لغز في النظام الشمسي وهو أصل الحلقات ونقاؤها الجليدي وعمرها الحديث، وميل الكوكب وتطور نظامه القمري.

وبينما لا تزال هذه الفرضية قيد الدراسة والتحقق، فإنها تعد حتى الآن الأكثر شمولية وإقناعا في تفسير أحد أجمل المشاهد الكونية.. حلقات زحل.