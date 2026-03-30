العلماء يحذرون: الجفاف يدفع العالم إلى عصر ما بعد المضادات الحيوية

ما العلاقة بين الجفاف ومقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية؟ قد يبدو للوهلة الأولى أنه لا توجد علاقة بين ال ا ثنين، خاصة وأن الجمهور عادة ما يظن أن علامات تغير المناخ ليست أكثر من تأثيرات بيئية بطيئة، لكن ذلك خاطئ كما يبدو.

ففي دراسة لباحثين من قسم علم الأحياء والهندسة البيولوجية بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، ظهر أن الجفاف لا يؤثر فقط على البيئة، بل يسهم بشكل مباشر في زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وهي مشكلة صحية عالمية خطيرة.

وتكمن تفاصيل تلك العلاقة التي أوضحها الباحثون في الدراسة المنشورة بدورية "نيتشر ميكروبيولوجي" (Nature Microbiology)، في أن بعض البكتيريا في التربة عند حدوث الجفاف تنتج مضادات حيوية بشكل طبيعي كجزء من صراعها للبقاء.

ويسبب قلة كمية المياه في التربة خلال تلك الظروف، تزداد تركيزات هذه المضادات الحيوية، وتكون النتيجة أن البكتيريا الحساسة تموت، والبكتيريا المقاومة فقط هي التي تبقى وتتكاثر، وهي العملية التي تعرف علميا بـ"الضغط الانتقائي".

ويمثل ذلك الفصل الأول في القصة، فما يحدث بعد ذلك، هو انتقال المقاومة بين البكتيريا، وتشير الدراسة في هذا الإطار إلى آلية مهمة جدا، وهي "النقل الجيني الأفقي"، فالبكتيريا لا تعتمد فقط على الوراثة من "الأم"، بل يمكنها تبادل الجينات مباشرة مع بكتيريا أخرى، ويشمل ذلك جينات مقاومة المضادات الحيوية، والنتيجة هي أن الجينات المقاومة الموجودة في التربة يمكن أن تنتقل إلى بكتيريا تعيش في جسم الإنسان ومسببات أمراض داخل المستشفيات.

الربط بين البيئة والمستشفيات

ووجدت الدراسة أن نفس جينات المقاومة الموجودة في التربة، ظهرت بنفس الشكل الجيني في بكتيريا ممر ضة داخل المستشفيات، ومن أمثلة هذه البكتيريا الخطيرة المكورات المعوية البرازية (إنتيروكوكس فيسيوم)، والكليبسيلا الرئوية (كليبسييلا نيومونياي)، والزائفة الزنجارية (سودوموناس إيروجينوزا)، وهذا يعني أن التربة تعد خزانا عالميا لجينات المقاومة.

وهذا يعني أنه كلما زادت المناطق الجافة، زادت مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وزادت صعوبة علاج الأمراض.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية يموت 1.27 مليون شخص سنويا بسبب مقاومة المضادات الحيوية، بالإضافة إلى 5 ملايين وفاة مرتبطة بها بشكل غير مباشر، هذا بالفعل يضغط على المنظومات الصحية حول العالم، ويبدو أن تغير المناخ سيستمر في الضغط.