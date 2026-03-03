العلم ينصف الكاكاو من ظلم التصنيف الأوروبي للقيمة الغذائية

أعادت دراسة حديثة للكاكاو اعتباره، بالتأكيد على أنه أكثر قيمة من الناحية الغذائية، بالرغم من أنه يحتل مرتبة متأخرة في نظام "نيوتريسكور" الأوروبي.

ويصنف هذا النظام القيمة الغذائية للأطعمة على واجهة العبوة من "إيه" إلى "إي" مع ألوان تتدرج من الأخضر الداكن (الأفضل) إلى الأحمر (الأقل صحية)، ويعتمد في تقييمه على محتوى المنتج من السكر والدهون المشبعة والملح والسعرات الحرارية، ويوازن ذلك مع العناصر الإيجابية مثل الألياف والبروتين ونسبة الفواكه والخضروات والمكسرات.

ورغم بساطة وسهولة استخدام نظام "نيوتريسكور"، تكشف الدراسة التي أعدها باحثون من جامعة غرناطة بإسبانيا ونشرتها دورية "إن بي جي ساينس أوف فوود" (NPJ Science of Food) أنه قد لا يعكس دائما القيمة الغذائية الحقيقية للأطعمة المعقدة، خصوصا تلك الغنية بالمركبات الصحية النشطة، مثل الكاكاو، مما يستدعي في تقديرهم إعادة النظر في هذا النظام.

كيف أنصف الباحثون الكاكاو؟

وخلال الدراسة، استخدم الباحثون تقنية متقدمة تُسمى "الميتابولومكس" غير الموجهة، لتحليل 54 منتج كاكاو من 19 علامة تجارية، كان تصنيفها بين "إيه" و"دي" في نظام "نيوتريسكور" الأوروبي.

وتساعد تقنية "الميتابولومكس" على فهم التركيب الكيميائي الكامل للأطعمة، حيث تحلل آلاف المركبات الصغيرة المعروفة باسم المستقلبات، التي تشمل الفيتامينات، الأحماض الأمينية، الفلافونويدات، ومضادات الأكسدة، وغيرها، ومن خلال هذه "الخرائط الكيميائية"، يمكن تحديد كيف يؤثر الغذاء على الصحة، وفهم الفوائد أو المخاطر الخفية للمركبات الغذائية.

وكانت النتائج التي توصل إليها الباحثون صادمة، حيث وجدوا أن المنتجات الأغنى بالكاكاو الطبيعي، وبالتالي الأكثر فائدة صحيا، غالبا ما تحصل على تصنيف أقل (سي أو دي)، في المقابل، حصلت منتجات شديدة المعالجة على تصنيف أعلى لمجرد أنها منخفضة السكر.

لماذا يحدث هذا الخلل؟

ويقول الباحثون في بيان نشره موقع جامعة غرناطة، إن هذا الخلل يحدث لأن نظام "نيوتريسكور" يقيس ما هو سهل الحساب، ويتجاهل ما هو أهم صحيا على المدى الطويل.

وأضافوا أن المركبات المفيدة مثل الفلافونويدات، والأحماض الدهنية، والفينولات، ترتبط مباشرة بالكاكاو، وليس بالتصنيف الموجود على العبوة.

ويقترح الباحثون تطوير أنظمة تصنيف غذائي أكثر ذكاء لا تكتفي بالمغذيات الكبرى مثل السكر والدهون والسعرات، بل تدمج تقنيات حديثة مثل الميتابولومكس لتقديم صورة أقرب للواقع للمستهلك.