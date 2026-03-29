بعد غياب 40 عاما.. ظهور أرنب صيني مهدد بالانقراض

لأول مرة منذ نحو 40 عاما، حصل العلماء على دليل مؤكد على وجود أرنب بري نادر جدا يسمى "أرنب هاينان"، لكن المفارقة أن هذا الدليل لم يكن عبر رؤية حيوان حي، بل من خلال جثة مدهوسة على الطريق.

وكان الباحثون يقومون برحلة ميدانية في جزيرة هاينان جنوب الصين، عندما لاحظ أحد الأعضاء الجثة بالصدفة، وعلى الرغم من حالتها السيئة، تعرفوا فورا على أنها أرنب هاينان.

وعثر على الجثة على بعد 200 كم من آخر منطقة معروف أنه يعيش فيها، وهذا يعني وفق ما ذكر الباحثون في الدراسة المنشورة بدورية "ماماليا" (Mammalia)، أنه لا يزال هناك مجموعة غير مكتشفة من هذه الأرانب، التي لم يتم تسجيل وجودها في هذه المنطقة منذ عام 1986.

وينتمي هذا الأرنب إلى مجموعة اسمها الأرنبيات – تشمل الأرانب والأرانب البرية والبيكا – ويعيش فقط في هذه الجزيرة (نوع متوطن)، وينشط ليلا لذلك يصعب رؤيته، ويعيش في مناطق منخفضة غالبا خارج المحميات.

من 10 آلاف أرنب إلى ظهور نادر

وفي خمسينيات القرن الماضي، كان يقدر عدد الأفراد بنحو 10 آلاف أرنب، لكن تراجعا حادا لوحظ في السبعينيات والثمانينيات، بسبب فقدان المواطن الطبيعية والصيد المفرط للحصول على اللحم والفراء، وفي عام 2008، كانت التقديرات تشير إلى أعداد تتراوح بين 250 و 500 فقط، وأصبحت مشاهدته نادرة جدا، حتى داخل أهم محمية له، وهي "محمية داتيان الوطنية الطبيعية"، وكان من نتيجة ذلك تصنيفه على أنه مهدد بالانقراض بشدة ووضعه في القائمة الحمراء للصين.

ويحمل الاكتشاف الأخير بارقة أمل، وهي أن انتشار الأرنب قد يكون أوسع مما كان يعتقد الباحثون، غير أن ذلك لم يمنع الباحثين من التعبير في الوقت نفسه عن قلقهم من البيئة غير الآمنة التي تعيش فيها هذه الأرانب، كما قال المؤلف الأول للدراسة، مايكل هوي، وهو موظف حماية طبيعية في هونغ كونغ لموقع "لايف ساينس".

وأضاف: "حتى المناطق التي كنا نظنها آمنة له ليست كذلك، وأعداده قد تكون في تراجع مستمر دون أن نلاحظ".

ويقترح الباحثون ضرورة إجراء مسح شامل لكل الجزيرة لمعرفة عدد الأفراد الحقيقي وأماكن وجودهم والتهديدات التي يواجهونها، مشيرين إلى أنه "حتى ملاحظة واحدة عرضية (مثل جثة على الطريق) يمكن أن تكون مفتاحا لإنقاذ نوع كامل من الانقراض".