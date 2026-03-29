الوقود الاصطناعي.. حل أخضر أم تأجيل مكلف للانتقال إلى الكهرباء؟

في ظل السباق العالمي للحد من الانبعاثات الكربونية، يبرز الوقود الاصطناعي، المعروف باسم إي-فيول (e-fuel)، كأحد البدائل المطروحة لإطالة عمر محركات الاحتراق الداخلي دون التضحية بالهدف المناخي.

لكن بين الحماس الصناعي والشكوك العلمية، يتجدد السؤال: هل يمثل هذا الوقود حلا عمليا أم مجرد جسر مؤقت يؤجل التحول الكامل إلى الطاقة النظيفة؟

ما هو الوقود الاصطناعي؟

الوقود الاصطناعي هو نوع من الوقود السائل يُنتج صناعيا عبر دمج عنصرين رئيسيين:

الهيدروجين الأخضر، المستخرج من الماء باستخدام التحليل الكهربائي المعتمد على الطاقة المتجددة.

ثاني أكسيد الكربون، الذي يُلتقط من الغلاف الجوي أو من مداخن المصانع.

وينتج عن هذه العملية وقود يمكن استخدامه مباشرة في محركات البنزين والديزل التقليدية، وهو ما يمنحه ميزة فريدة مقارنة بالبدائل الأخرى، إذ لا يتطلب تغييرا جذريا في أسطول السيارات أو البنية التحتية القائمة.

لماذا عاد إلى الواجهة؟

رغم أن فكرة الوقود الاصطناعي ليست جديدة، فإنها تعود إلى الواجهة بقوة مع تسارع السياسات المناخية، خاصة في أوروبا. فقد رأت بعض شركات السيارات، وعلى رأسها بورشه، في إي-فيول (e-fuel) فرصة للحفاظ على محركات الاحتراق -لا سيما السيارات الرياضية والكلاسيكية- في عصر يتجه بقوة نحو الكهرباء.

كما وجد هذا الوقود دعما سياسيا في بعض الدول التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين خفض الانبعاثات وحماية الصناعات التقليدية والوظائف المرتبطة بها.

وعود بيئية مغرية

أنصار الوقود الاصطناعي يركزون على مجموعة من المزايا، أبرزها:

خفض الانبعاثات الكربونية: عند إنتاجه باستخدام الطاقة المتجددة، يمكن أن يكون محايدا كربونيا نظريا.

استغلال المحركات الحالية: ما يجنب المستهلكين كلفة استبدال سياراتهم.

الحفاظ على البنية التحتية: إذ يمكن توزيعه عبر محطات الوقود الحالية دون استثمارات ضخمة في شبكات الشحن.

هذه النقاط جعلت إي-فيول (e-fuel) يبدو، للبعض، خيارا واقعيا في مرحلة الانتقال الطاقي.

كلفة مرتفعة وكفاءة متدنية

لكن خلف هذه الوعود، تبرز تحديات جوهرية لا يمكن تجاهلها. فإنتاج الوقود الاصطناعي عملية باهظة التكلفة، إذ تشير التقديرات إلى أن سعر اللتر الواحد قد يتجاوز ضعف سعر الوقود التقليدي في الوقت الراهن.

إضافة إلى ذلك، تُظهر الدراسات أن كفاءة إي-فيول (e-fuel) منخفضة للغاية مقارنة بالسيارات الكهربائية. إذ تُفقد كميات كبيرة من الطاقة خلال مراحل التحليل الكهربائي، والتصنيع، والنقل، ما يعني استهلاك طاقة متجددة أكبر بكثير للوصول إلى النتيجة نفسها.

معركة الكفاءة: كهرباء أم وقود؟

يطرح منتقدو الوقود الاصطناعي سؤالا محوريا: إذا كانت الطاقة المتجددة محدودة أصلا، فلماذا نستخدمها لتصنيع وقود يخسر معظمها في الطريق، بدلا من توجيهها مباشرة إلى شحن السيارات الكهربائية؟

من هذا المنظور، يبدو الوقود الإلكتروني (إي-فيول) أقل جاذبية للسيارات الصغيرة والمتوسطة، إذ تتفوق البطاريات من حيث الكلفة والكفاءة البيئية على المدى القصير والمتوسط.

أين يمكن أن يكون مجديا؟

رغم الانتقادات، لا يُستبعد الوقود الاصطناعي بالكامل من معادلة المستقبل. فهناك قطاعات يصعب كهربتها في الوقت القريب، مثل:

الطيران: حيث لا تزال البطاريات غير مناسبة للرحلات الطويلة.

النقل البحري الثقيل.

الصناعات عالية الحرارة، كصناعة الحديد والصلب.

في هذه المجالات، قد يشكل الوقود الاصطناعي (إي-فيول) حلا انتقاليا لتقليل الانبعاثات إلى حين تطوير بدائل أكثر كفاءة.

جدل سياسي أوروبي

في السياق الأوروبي، تحول الوقود الاصطناعي إلى مادة سياسية. فبينما دفعت بعض الدول إلى حظر محركات الاحتراق بالكامل بعد عام 2035، نجحت ألمانيا في فرض استثناء يسمح باستخدام أنواع الوقود الإلكتروني (إي-فيولز) في السيارات الجديدة.

ويرى مراقبون أن هذا الاستثناء يعكس صراعا بين الطموح البيئي والمصالح الصناعية، أكثر مما يعكس إجماعا علميا على أفضل الحلول المناخية.

ماذا يقول الخبراء؟

الآراء العلمية والإعلامية لا تقل انقساما عن المواقف السياسية. فبينما تصفه شركات مثل بورشه بأنه "حل واقعي للسنوات القادمة"، ترى وسائل متخصصة مثل توب غير (Top Gear) وأوتوكار (Autocar) أن الوقود الاصطناعي حل "عاطفي" أكثر منه عملي، ينافس السيارات الكهربائية في الخطاب لا في الأداء الفعلي.

حل مرحلي لا نهائي

لا يبدو الوقود الاصطناعي عصا سحرية لمشكلة الانبعاثات، ولا يمكن اعتباره بديلا شاملا للسيارات الكهربائية. فتكلفته العالية وكفاءته المحدودة تقيدان انتشاره الواسع، لكن قيمته قد تكمن في دوره الانتقالي، وفي القطاعات التي لا تملك خيارات أخرى اليوم.

وبينما يمضي العالم نحو مستقبل كهربائي على الأغلب، قد يبقى الوقود الإلكتروني (إي-فيول) شاهدا على مرحلة حاولت فيها الصناعات التقليدية التكيف مع التحول الأخضر دون أن تتخلى تماما عن محركات الماضي.