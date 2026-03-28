بيضة طائر تتحرك من تلقاء نفسها أثارت دهشة العلماء

خلال محاضرة بمختبر عالم الطفيليات أرماند كوريس بجامعة كاليفورنيا، لاحظ الطلاب المتحمسون للعمل الميداني بعد طول غياب بسبب جائحة كورونا، وجود بيضة من بيض السلطعون تتحرك من تلقاء نفسها.

وبيض السلطعون صغير جدا، متشابه في الحجم، ولا يتحرك من تلقاء نفسه، وتكون حركته بسبب الماء أو اهتزاز خارجي فقط، لذلك كان مشهد حركة البيضة مثيرا للانتباه، وكذلك لسخرية البعض الذي حاول المزاح بالقول إنه يسكنها عفريت، غير أن الدكتور أرماند توقع فور علمه بهذا المشهد أنهم أمام اكتشاف جديد، وهو ما حدث بالفعل، حيث أعلنوا في دراستهم المنشورة بدورية "إيكولوجي" (Ecology) أن هذه البيضة تحركت بسبب كائن طفيلي صغير يعيش عليها يسمى "نيكوثويد كوبيبود".

ووثقت الأبحاث في الماضي وجود "كوبيبودات" تصيب بيض السلطعون، غير أنها لم تظهر كثيرا، فلم يتمكن العلماء من تقديم وصف تفصيلي لدورة حياتها، ففي الثلاثينيات في فرنسا، تم العثور عليها لأول مرة، ووصفها الباحثان الفرنسيان بلوخ وجاليان في ثلاث أوراق علمية، ثم أشارا في ورقة عام 1936 إلى أنهم ا لم يعود ا قادرين على إيجادها، رغم تسجيلها في أجزاء من إنجلترا تبعد ن حو 100 كيلومتر عن الساحل الفرنسي.

وفي الخمسينيات، لاحظ باحث ألماني وجودها على الساحل الألماني وحول جزيرة هيليغولاند في بحر الشمال، لكنه ذكر في نهاية ورقته أن الكائنات أصبحت صعبة الاكتشاف، كما عُثر على مجموعة أخرى على الساحل الإنجليزي في نورفولك، لكنها لم تُر مرة أخرى إلا بحلول السبعينيات.

ويقول أرماند في بيان نشرته جامعة كاليفورنيا، إنه حين أبلغ أحد طلابه عن وجود "بيضة" تتحرك وتبدو أكبر من باقي البيض الذي كانوا يفحصونه في المختبر، عرف على الفور أنها "كوب ي بود نيكوثويد" يتغذ ى على بيض السلطعون الأصفر المحلي، وكانت هذه الملاحظة الأولى للكوب ي بودات النيكوثويدية على الساحل الباسيفيكي للولايات المتحدة.

ولم يكتف أرماند وطلابه بهذا الاكتشاف، بل بدأوا بعدها تصنيف المفترس الجديد، حيث أمضوا عامين في جمع السلطعون من المياه المحلية ووضعها في مختبر مائي، لمراقبة هذه الكائنات طوال دورة حياتها.

وصف دورة حياة "نيكوثويد كوبيبود"

واكتشف الباحثون أن هذا الكائن الصغير "نيكوثويد كوبيبود" يعيش حياته كلها تقريبا على بيض السلطعون ويتغذى عليه، وفق دورة حياة تبدأ بيضة تفقس إلى يرقة صغيرة لا تستطيع السباحة جيدا.

وينمو هذا التكوين تدريجيا عبر مراحل متعددة حتى يصبح كائنا صغيرا قادرا على الحركة، ثم يبحث عن أنثى سلطعون تحمل بيضا ويلتصق بكتلة البيض الخاصة بها.

وبعد ذلك، يستقر في مكانه ويصبح شبه ثابت طوال حياته، ويتغذى على بيض السلطعون، ثم يضع بيضه الخاص داخل الكتلة نفسها ، بالتزامن مع دورة وضع البيض للسلطعون، وإذا انفصل عن السلطعون، يموت خلال يوم واحد فقط.

وخلص الباحثون في دراستهم إلى أنه "كائن يعيش على حساب الجيل الجديد من السلطعون (البيض)، وليس على جسم السلطعون نفسه، مما يجعله أكبر تهديد لتكاثر هذه الكائنات".