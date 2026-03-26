مفاجأة مناخية في الجزيرة العربية.. هل تتسبب العاصفة الرعدية في فيضانات شديدة؟

لا تبدو أجواء اليوم، الخميس 26 مارس/آذار عام 2026، اعتيادية في أجزاء من الجزيرة العربية، إذ تشير بيانات هيئات الأرصاد الرسمية إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي تتفاوت شدتها من دولة إلى أخرى، لكن القاسم المشترك بينها هو ارتفاع فرص السحب الركامية والأمطار الرعدية ونشاط الرياح، بما يرفع احتمال تشكل تجمعات مائية وسيول موضعية في بعض المناطق المنخفضة والأودية.

ففي السعودية، تظهر بيانات المركز الوطني للأرصاد صدور تنبيهات وإنذارات في مناطق عدة، من بينها الرياض ومكة المكرمة، مع توقع أمطار رعدية وتأثيرات مصاحبة تشمل الرياح النشطة وتدني الرؤية والصواعق، بل وجريان السيول في بعض الحالات المتوسطة إلى الغزيرة.

وفي قطر، تشير إدارة الأرصاد إلى اضطرابات جبهية خلال هذه الفترة من الربيع، مع فرص لهطول الأمطار، كما تظهر التوقعات القصيرة الأجل عواصف رعدية مساء الخميس في الدوحة.

وفي الإمارات، توقع المركز الوطني للأرصاد طقسا غائما جزئيا إلى غائم، مع سحب ركامية وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، ورياح قد تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة، مع إثارة الغبار وتراجع مدى الرؤية، بينما تكون حالة البحر مضطربة أحيانا في الخليج العربي.

أما في عُمان، فتشير هيئة الطيران المدني إلى تدفق السحب على معظم المحافظات مع احتمال هطول أمطار رعدية أحيانا على أجزاء من محافظات عدة، مصحوبة بجريان الأودية، وهو توصيف رسمي مهم لأنه يربط الحالة مباشرة بخطر السيول السريعة في المناطق الجبلية والمنخفضات.

كذلك تظهر التوقعات في الكويت فرصا لأمطار وعواصف رعدية خلال الخميس، فيما تشير البيانات المنشورة في البحرين إلى أجواء غائمة مع أمطار رعدية يوم الخميس أيضا.

سياق أوسع

يمكن ربط الحالة الجوية المرتقبة اليوم بسياق علمي أوسع؛ فهذه ليست مجرد موجة مطر عابرة، بل تأتي في وقت تتزايد فيه الأدلة البحثية على أن أجزاء من الجزيرة العربية أصبحت أكثر عرضة لهطولات مطرية شديدة وقصيرة المدة، وهي النوع الأخطر لأنه الأكثر ارتباطا بالسيول المفاجئة والفيضانات الحضرية.

وتوضح الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن الاحترار العالمي يزيد قدرة الغلاف الجوي على حمل بخار الماء، ما يرفع احتمال اشتداد الهطولات الغزيرة عندما تتوافر الظروف الجوية الملائمة، كما تؤكد أن شدة وتواتر الأمطار الغزيرة مرشحان للارتفاع في مناطق واسعة مع استمرار الاحترار.

وعلى مستوى الجزيرة العربية نفسها، جاءت دراسة منشورة عام 2025 في دورية "إن بي جيه كلايمت آند أتموسفيرك ساينس" (npj Climate and Atmospheric Science) لتقدم واحدة من أوضح الإشارات حتى الآن، إذ خلصت إلى أن نماذج المناخ تتوقع زيادة معنوية في كل من تكرار وشدة أحداث الهطول الشديد عبر شبه الجزيرة العربية تحت مختلف سيناريوهات الانبعاثات.

وهذه النتيجة مهمة لأنها لا تتحدث عن أمطار موسمية عادية، بل عن الأحداث القصوى تحديدا، أي تلك التي تتحول بسرعة إلى سيول وخسائر عندما تضرب مدنا صحراوية أو أودية جافة.

وتعزز هذه الصورة دراسة أخرى منشورة عام 2024 في دورية "ساينتفك ريبورتس" (Scientific Reports) رأت أن الهطول السنوي قد يرتفع في معظم الإمارات بما يصل إلى نحو 30% في بعض السيناريوهات المستقبلية، مع اشتداد أوضح في الفترات المقبلة، وهي نتيجة تضيف بعدا إقليميا مهما، لأن الخليج يتأثر بمنظومة مترابطة من حرارة سطح البحر، والرطوبة المحمولة من البحر العربي والخليج والبحر الأحمر، والتباينات الحرارية الكبيرة فوق اليابسة.

أما من حيث الرصد التاريخي، فهناك دراسات مناخية طويلة المدى أشارت إلى أن أجزاء من شرق الجزيرة العربية شهدت بالفعل زيادة في أمطار الشتاء بنحو 25 إلى 30% خلال العقود الماضية، ما يعني أن الحديث عن تصاعد القابلية للسيول ليس مجرد انطباع ذاتي لدى بعض الخبراء، بل له جذور في السجل المناخي نفسه، حتى لو ظلت التغيرات غير متجانسة مكانيا من منطقة لأخرى.

سيول مفاجئة

والدليل الأبرز الذي يستشهد به الخبراء في هذا السياق هو ما جرى في أبريل/نيسان 2024 في الإمارات وعُمان، حين شهدت المنطقة حدثا مطريا استثنائيا أدى إلى فيضانات واسعة وتعطل كبير في البنية التحتية.

وخلصت دراسات عدة إلى أن مثل هذه الأمطار الغزيرة أصبحت تهديدا متزايدا مع ارتفاع حرارة المناخ، وأن الاحترار جعل هذا النوع من الهطولات أشد كثافة، مع تقديرات تشير إلى زيادة في الشدة بنحو 10% إلى 40% مقارنة بعالم أبرد.

وهذا المسار نفسه أكدته دراسة منشورة عام 2025 في دورية "كوميونيكيشنز إيرث آند إنفيرونمنت" (Communications Earth & Environment) حول عاصفة الإمارات في أبريل /نيسان 2024، إذ قالت إن نتائجها تشير بقوة إلى أن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري يضخم تكرار أحداث متطرفة من هذا النوع.

كما وثقت دراسة أخرى في 2025، تناولت التحليل الهيدرولوجي لحدث أبريل/نيسان 2024، كيف كشفت تلك العاصفة عن هشاشة المنطقة أمام الأمطار القصوى، ليس فقط بسبب شدة المطر، بل أيضا بسبب طبيعة الأحواض الجافة، والتمدن السريع، والبنية التصريفية غير المصممة دوما لأحداث نادرة بهذا الحجم.

ومن هنا تأتي أهمية توصيف بعض الخبراء للحالة الراهنة بأنها جزء من نمط أوسع، فليس معنى ذلك أن الجزيرة العربية ستتحول إلى منطقة مطيرة على نحو دائم، بل إن مفارقة المناخ الصحراوي الدافئ قد تجعل الأمطار أقل انتظاما وأكثر عنفا حين تحدث.

أي أن المنطقة قد تبقى جافة في المتوسط، لكنها تتعرض بين الحين والآخر لدفعات مطرية أكثر كثافة في وقت قصير، وهي الصيغة المثالية لحدوث السيول المفاجئة. وهذا ما يفسر لماذا تتكرر في السنوات الأخيرة تحذيرات الباحثين من أن الخطر لا يكمن فقط في كمية المطر السنوية، بل في تركيز المطر في ساعات قليلة فوق تضاريس ومدن لا تحتمل هذا الحمل المائي.