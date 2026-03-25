نجاح التحام مركبة شحن روسية بمحطة الفضاء الدولية لتسليم إمدادات حيوية

نجحت مركبة الشحن الروسية "بروغريس"، الأربعاء، في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية لتسليم الإمدادات الضرورية لرواد الفضاء، في عملية دقيقة أظهرت التنسيق الهندسي والتقني المطلوب للحفاظ على حياة البشر في الفضاء. وأكدت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أن هذه المهمة جزء من سلسلة مستمرة من الرحلات لضمان استمرار عمل المحطة وسلامة روادها.

وقد نفذت المركبة لقاء آليا قبل الالتصاق بوحدة "بويسك" في المحطة (إحدى الوحدات التي تستقبل المهمات الأرضية)، وذلك بمجرد وصولها هناك بسرعة 27 ألف كيلومتر في الساعة، وقد ضبطت سرعتها ومسارها بدقة مطلقة لتتزامن مع المحطة، وهو ما يتطلب توقيتا محكما وحسابات دقيقة.

واعتمدت عملية الالتحام على مزيج من حساسات المركبة، ومراقبة فرق التحكم الأرضي، والمناورات المبرمجة مسبقا، حيث أن أي انحراف طفيف كان يمكن أن يعرقل العملية. ورغم أن النظام يعمل تلقائيا، فقد راقب رواد الفضاء الاقتراب وكانوا مستعدين للتدخل إذا لزم الأمر.

ما حملته مركبة الشحن

حملت "بروغريس" عدة أطنان من الإمدادات، تشمل الغذاء والوقود والمعدات العلمية، بالإضافة إلى قطع غيار ومواد دعم الحياة. وتساعد هذه الإمدادات على استمرار العمليات اليومية وإجراء التجارب العلمية، والتحضير للبعثات المستقبلية.

وتعد عمليات نقل الوقود بالغة الأهمية للحفاظ على مدار المحطة ومواجهة مقاومة الغلاف الجوي، إذ بدون هذه التعزيزات، فإن محطة الفضاء ستفقد ارتفاعها تدريجيا.

وتؤكد ناسا أن مهمات التزويد ضرورية للحفاظ على وجود بشري دائم في الفضاء، فهي تدعم استمرارية التجارب طويلة المدى التي لا يمكن إجراؤها على الأرض، والتي تختبر التكنولوجيا وتحمل الإنسان لمهام الفضاء العميق، بما في ذلك بعثات القمر والمريخ.

إعلان

وتظهر هذه المهمة أيضا أهمية التعاون الدولي، حيث تشارك وكالات فضاء متعددة خبراتها ومواردها لضمان نجاح واحد من أكثر المشاريع الهندسية تعقيدا في العالم.

فما يبدو مهمة روتينية في الواقع هو عملية عالية المخاطر تشمل فرقا متعددة حول العالم، إذ يعمل المهندسون والعلماء ومراقبو المهمات بتنسيق كامل لضمان أن كل مرحلة، من الإطلاق إلى الالتحام، تسير دون خطأ.

وتؤثر العوامل الجوية والميكانيكا المدارية وأداء الأنظمة جميعها على جدول المهمة، وأي خلل قد يتطلب تعديلات سريعة، مما يعكس مدى هشاشة وتعقيد عمليات الفضاء رغم عقود الخبرة.

كما يعزز نجاح المهمة الثقة في الأنظمة الحالية ويقدم بيانات قيمة لتصميم المركبات المستقبلية، ويسهم كل التحام في تحسين معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.