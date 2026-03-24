صورة ساحرة تكشف سرا كونيا عن توازن الأرض.. فما هو؟

فوق سفوح بركان "تيديه" في جزر الكناري بالمحيط الأطلسي، حيث ينتصب مرصد "تيديه" عينا مفتوحة على الكون، تتلاقى لحظتان لا تجتمعان عادة؛ النهار والليل، في مشهد واحد يشبه الذاكرة حين تحتفظ بكل شيء دفعة واحدة.

فالخط السميك المائل المضيء (في الصورة الرئيسية والصورة أدناه) الذي يشق السماء ليس أثرا عابرا، بل هو سيرة الشمس نفسها، مرسومة عبر ساعات من التعريض البصري في الكاميرا، وهي تنزلق بدقة على خط الاستواء السماوي.

وهنا تكمن الحكاية؛ ففي يوم الاعتدال الربيعي أو الخريفي، لا تميل الشمس شمالا ولا جنوبا، بل تعبر هذا الخط الفاصل وكأنها تعلن توازن الأرض. فالمصور لم يلتقط لحظة، بل التقط حركة، ثم جمعها في خط واحد، ليجعلنا نرى ما لا يرى عادة؛ مسار الزمن حين يُضغط في صورة.

الشمس على خط الاستواء.. لحظة التوازن الكوني

وللوصول إلى هذا المشهد، لم يكن الأمر ضغطة زر عابرة، بل صبرٌ طويل وحرفة دقيقة. فالمصور الفلكي يثبت كاميرته نحو السماء، ويترك الغالق مفتوحا لساعات، أو يلتقط مئات الصور المتتابعة ثم يدمجها لاحقا.

بهذه الطريقة تتحول النجوم من نقاط ساكنة إلى خيوط ضوئية، ترسم دوران الأرض نفسها حول محورها. فكل قوس نراه هو في الحقيقة أثر الزمن وهو يمر، وأثر الأرض وهي تدور دون أن نشعر.

ثم يأتي الليل، بهدوئه العميق، ليكمل النصف الآخر من القصيدة. فالنجوم -بحكم دوران الأرض حول محورها- لا تقف، بل تدور، وترسم أقواسا متراكزة حول نقطة ثابتة تكاد لا تتحرك، هي النجم القطبي.

فظهوره في أعلى المشهد ليس تفصيلا جماليا فقط، بل دليل كوني على أننا نقف في النصف الشمالي من الأرض؛ فهناك، فقط، يتربع هذا النجم كمرشد أبدي، تدور حوله السماء ولا يبرح مكانه.

دوائر النجوم وارتفاع النجم القطبي.. دليل الموقع وخط العرض

لكن ما يمنح الصورة عمقها الخفي، هو ذلك الحوار الصامت بين خط وقوس، فمسار الشمس -في هذا اليوم بالذات- لا ينحني ولا يميل، بل يمتد مستقيما كوتر مشدود، لأنها تعبر خط الاستواء السماوي تماما، فلا تنحاز إلى الشمال ولا إلى الجنوب، ليبدو خطها كأنه ميزان كوني استقام أخيرا.

أما النجوم، فلا تعرف هذا الاعتدال؛ فهي تميل، كلٌّ حسب موقعه، فنجوم الشمال ترسم أقواسا تنحني صعودا حول القطب، ونجوم الجنوب تنحني في الاتجاه المعاكس، كأن السماء تنقسم إلى نصفين، كل منهما يميل إلى جهته.

وهكذا، بينما تكتب الشمس سطرا مستقيما في كتاب السماء، تملأ النجوم الهوامش بانحناءاتها، فتبدو الصورة كلها كصفحة تجمع بين نظام صارم وتمايل حر.

ومن زاوية أخرى، تخبرنا هذه الأقواس بشيء أدقّ؛ إنه مكاننا على الأرض. فارتفاع النجم القطبي فوق الأفق ليس مجرد تفصيل بصري، بل هو مقياس مباشر لخط العرض.

فكلما ارتفع النجم القطبي في السماء، كنا أبعد شمالا، ولو وقفنا عند القطب الشمالي نفسه، لوجدناه في السمت تماما فوق رؤوسنا، ولغابت عنا نجوم النصف الجنوبي من السماء كليا، ولتحولت حركة الشمس في يوم الاعتدال إلى دائرة ضوئية تطوف بمحاذاة الأفق، لا تغيب ولا تشرق بالمعنى المعتاد.

أما في المقدمة (في الصورة الرئيسية والصورة الداخلية الأولى في هذا التقرير)، فتبدو قمة "تيديه" ساكنة، كأنها شاهد قديم على هذه الحركات كلها، لا يشارك فيها، لكنه يمنحها معنى المكان. وإلى جوارها، يلمع المبنى الهرمي للمختبر الشمسي، وكأنه انعكاس أرضي لذلك التوازن السماوي -شكل هندسي بسيط يحاول أن يفهم تعقيد السماء.

هذه الصورة ليست توثيقا فلكيا فحسب، بل برهان بصري على فكرة كونية، هي أن الأرض، بكل حركتها، تستطيع في لحظة نادرة أن تبدو متوازنة تماما، وأن الضوء، حين يُصبر عليه، يكشف لنا أسرار الزمن، ويخبرنا -بلغة صامتة- أين نقف في هذا الكون الواسع.