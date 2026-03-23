ما سر ظهور حرفي "إكس" و" في" على سطح القمر؟

في كل شهر قمري تقريبا، وتحديدا قبل وصول القمر إلى طور التربيع الأول بساعات قليلة، تحدث واحدة من أجمل الخدع البصرية في السماء، وهي ظهور الحرفين القمريين "إكس" (X) و" في" (V)، وهي ظاهرة تجمع بين الهندسة الكونية والضوء والظل في لوحة فنية لا تُرى إلا في توقيت دقيق.

ما هي ظاهرة الحرفين القمريين؟

تعرف هذه الظاهرة باسم "لونار إكس" (Lunar X) و"لونار في" (Lunar V)، وهما شكلان يبدوان كحرفي "إكس" (X) و" في" (V) مضيئين على سطح القمر. لكن الحقيقة أنهما ليسا معالم حقيقية، بل تأثيران بصريان ناتجان عن طريقة سقوط ضوء الشمس على تضاريس القمر.

فعندما يكون القمر في مرحلة قريبة من التربيع الأول، يمر خط فاصل بين النهار والليل على سطحه هو الحد الفاصل بين النور والعتمة (Terminator) في هذه المنطقة تحديدا، وتكون الظلال طويلة وحادة، مما يبرز حواف الفوهات والجبال بطريقة استثنائية.

كيف يتشكل الحرفان (X) و (V) القمريان؟

يظهر الحرف (X) نتيجة إضاءة حواف ثلاث فوهات قمرية رئيسية هي فوهة "بلانشينوس" (Blanchinus)، وفوهة "لا كاي" (La Caille)، وفوهة "بورباش" (Purbach).

ففي لحظة معينة، تضيء قمم هذه الفوهات بينما تبقى المناطق المحيطة بها في الظل، فتتلاقى الخطوط المضيئة لتشكل حرف (X) واضحا ومذهلا. وهذه الظاهرة تستمر لفترة قصيرة فقط، غالبا من ساعة إلى ساعتين، قبل أن تختفي مع تغير زاوية الإضاءة.

أما الحرف (V)، فيظهر بالقرب من الفوهة الشهيرة "أوكيرت" (Ukert)، فهنا، تضيء حافة الفوهة بشكل جزئي، فتنعكس الإضاءة على شكل حرف (V)، وكما في حالة (X)، فإن هذا الشكل ليس ثابتا، بل يعتمد كليا على زاوية سقوط الضوء.

لماذا تعتبر هذه الظاهرة مميزة؟

ما يجعل هذه الظاهرة مثيرة ويجعلها هدفا مفضلا لهواة الفلك، خاصة أولئك الذين يحبون تصوير القمر وتوثيق لحظاته النادرة، ثلاثة أمور، أنها:

إعلان

مؤقتة جدا: فلا يمكن رؤيتها إلا في نافذة زمنية قصيرة كل شهر.

تعتمد على الدقة: فأي تغيير بسيط في زاوية الشمس يختفي معه الشكل.

مرئية بسهولة: إذ يمكن رصدها بمنظار بسيط أو تلسكوب هواة، دون الحاجة إلى معدات احترافية.

متى يمكن رؤيتها؟

تحدث الظاهرة عادة قبل التربيع الأول بنحو إلى 10 ساعات، ولذلك يختلف توقيتها من شهر لآخر، ومن موقع على الأرض إلى آخر.

وفي حالة يوم مارس/آذار 2026، يكون التوقيت مناسبا لرصدها في ساعات المساء، بشرط صفاء السماء ووضوح الأفق، وإذا توفر جهاز بصري كالمنظار (الدربيل) أو التلسكوب، فسيكون المنظر أوضح بلا شك.

ماذا تكشف لنا هذه الظاهرة؟

بعيدا عن جمالها، تكشف هذه الظاهرة عن حقيقة علمية مهمة هي أن القمر ليس مجرد قرص مضيء، بل عالم مليء بالتضاريس كالجبال والفوهات الصدمية النيزكية والبركانية، والوديان، لا تظهر تفاصيلها إلا عندما يمر الضوء بزاوية مائلة.

إنها تذكير بأن ما نراه في السماء ليس ثابتا، بل يتغير باستمرار مع حركة الأجرام والضوء، ففي لحظة عابرة، يمكن لظل بسيط أن يرسم حرفا، وكأن القمر يكتب رسالة قصيرة لمن يراقبه.