انفجار عددي في أقمار المجموعة الشمسية.. زحل يكتسح والمشتري يلاحق

أعلن الاتحاد الفلكي الدولي عن اكتشاف عدد من الأقمار الجديدة حول كوكبي المشتري وزحل، ليرتفع إجمالي عدد أقمار المشتري إلى 101 قمرا، وزحل إلى 285 قمرا.

كما يرفع هذا الاكتشاف العدد الإجمالي للأقمار المعروفة التي تدور حول الكواكب والكواكب القزمة في النظام الشمسي إلى 442 قمرا، دون احتساب الأقمار الصغيرة التي ترافق بعض الكويكبات أو أجسام حزام كايبر.

قفزة جديدة في تعداد الأقمار في النظام الشمسي

وقد أعلن عن الـ15 قمرا المكتشفة حديثا (4 حول المشتري و11 حول زحل) من قبل مركز الكواكب الصغيرة، وهو الجهة المعنية بتوثيق الاكتشافات الفلكية المتعلقة بالكويكبات والمذنبات والأجرام المشابهة، وكذلك الأقمار.

لا تعد أي من هذه الأقمار كبيرة الحجم، إذ يبلغ متوسط قطرها نحو 3 كيلومترات فقط. كما أنها تدور في مدارات واسعة جدا، أبعد بكثير من مدارات الأقمار الكبيرة حول المشتري وزحل، وهي شديدة الخفوت، إذ يتراوح قدرها الظاهري بين 25 و27، مقارنة بالقمر الذي يبلغ قدره -12.6، ما يجعل رصدها مستحيلا بالتلسكوبات المنزلية.

لذلك، تطلب اكتشافها استخدام بعض أكبر التلسكوبات الأرضية. فقد تم العثور على الأقمار الأربعة الجديدة للمشتري بواسطة الفلكيين "سكوت شيبارد" من معهد "كارنيغي" للعلوم، و"ديفيد ثولين" من جامعة هاواي، باستخدام تلسكوب "ماجلان–بادي" بقطر 6.5 متر في مرصد "لاس كامباناس" في تشيلي، وتلسكوب "سوبارو" بقطر 8 أمتار في قمة "ماونا كيا" في هاواي.

تلسكوبات عملاقة تكشف أقمارا خافتة للغاية

أما الأقمار الـ11 الجديدة لزحل، فقد اكتشفت بفضل فريق بقيادة "إدوارد أشتون" من معهد علم الفلك والفيزياء الفلكية في أكاديميا "سينيكا" في تايوان، باستخدام تلسكوب كندا–فرنسا–هاواي بقطر 3.5 متر في "ماونا كيا"، ويأتي هذا بعد أن قاد "أشتون" فريقا اكتشف 128 قمرا جديدا لزحل في عام 2025.

ويعد كل من "شيبارد" و"أشتون" من أبرز مكتشفي الأقمار في النظام الشمسي، إذ ساهم كل منهما في اكتشاف أكثر من 200 قمر، العديد منها بشكل مشترك.

ورغم أن المشتري لا يزال متأخرا عن زحل بفارق كبير في عدد الأقمار، فإن بعثتي "يوروبا كليبر" (Europa Clipper) و"جوس" (JUICE) المتجهتين حاليا إلى المشتري، قد تسهمان في تقليص هذا الفارق عند وصولهما إلى نظامه في أوائل ثلاثينيات هذا القرن.

وبحسب الحصيلة الحالية، يمتلك كوكب الأرض قمرا واحدا، والمريخ قمرين، والمشتري 101 قمر، وزحل 285 قمرا، وأورانوس 28 قمرا، ونبتون 16 قمرا، في حين لا يمتلك كل من الزهرة وعطارد أي أقمار. أما الكواكب القزمة، فيمتلك بلوتو خمسة أقمار، و"إيريس" قمرا واحدا، و"ماكيماكي" قمرا واحدا، و"هاوميا" قمرين، بينما لا يمتلك "سيريس" أي قمر.

وقد تم الإعلان عن أقمار المشتري الجديدة في النشرات الإلكترونية لمركز الكواكب الصغيرة (Minor Planet Electronic Circular) رقم (F09- F12) فيما أعلن عن أقمار زحل الجديدة في النشرة رقم (F14).