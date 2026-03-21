أين الجميع؟ ومعادلة الفلكي دريك التي تبحث عن سكان الكون

في ظهيرة صيفية من عام 1950، جلس الفيزيائي "إنريكو فيرمي" مع زملائه في مختبر لوس ألاموس يتبادلون حديثا عابرا عن الصحون الطائرة وإمكانية وجود كائنات خارج الأرض، وبينما كان النقاش يتشعب، أطلق فيرمي سؤاله الشهير الذي سيبقى عالقا في تاريخ العلم: "أين الجميع؟".

لم يكن السؤال مجرد تعليق ساخر، بل كان اختزالا لمفارقة عميقة؛ فإذا كان الكون شاسعا إلى هذا الحد، ويضم أكثر من 2 تريليون مجرة وأضعاف ذلك العدد من النجوم والكواكب التي تدور حولها، فلماذا لا نرى أي أثر لحضارات أخرى؟

هكذا وُلدت ما نعرفه اليوم بـ"مفارقة فيرمي" (Fermi Paradox)، وهي ليست مجرد لغز علمي، بل نقطة انطلاق لسلسلة طويلة من المحاولات البشرية لفهم مكاننا في هذا الكون.

منذ ذلك الحين، لم يقتصر البحث عن الإجابة على العلماء وحدهم، بل امتد إلى الأدب والفلسفة والثقافة الشعبية، حيث حاول كل مجال بطريقته الخاصة تفسير هذا الصمت الكوني.

"شيفرة دافنشي".. المعادلة الأدبية ومدخل لفهم الغموض الكوني

ومن بين هذه المحاولات، يبرز مثال لافت يتمثل في "شيفرة دافنشي" (The Da Vinci Code) التي رغم كونها رواية أدبية، تعكس نمطا عميقا من التفكير الإنساني، قائما على فكرة أن الحقيقة موجودة لكنها مخفية خلف رموز تحتاج إلى فك.

وفي هذا السياق، يمكن تشبيه الكون بنص غامض، قد تكون إشاراته موجودة بالفعل، لكننا لم ننجح بعد في فهم لغتها. غير أن هذا الطرح، رغم جاذبيته، يبقى خارج نطاق العلم التجريبي، إذ لا يقدم أدوات قياس أو معادلات يمكن اختبارها، بل يكتفي بإثارة السؤال دون الاقتراب من الإجابة.

المعادلة الشعبية.. هل يكفي كبر الكون؟

على الطرف الآخر، نجد ما يمكن تسميته بالحدس الشعبي، الذي يُختزل أحيانا فيما يُعرف باسم "معادلة إي تي" (The E.T. Equation)، وهذا التصور لا يقوم على حسابات دقيقة، بل على افتراض بسيط مفاده أن ضخامة الكون تعني بالضرورة وجود حياة أخرى.

إعلان

يبدو هذا الاستنتاج مغريا، لكنه يتجاهل سلسلة معقدة من الشروط التي تفصل بين وجود نجم وظهور حضارة ذكية. فليس كل نجم يمتلك كواكب، وليس كل كوكب صالحا للحياة، وليس كل شكل من أشكال الحياة يتطور إلى ذكاء أو تكنولوجيا. وهنا يظهر الفرق بين الإحساس البشري والنهج العلمي؛ فالأول يقفز إلى النتيجة، بينما الثاني يتطلب المرور بكل خطوة على حدة.

المعادلة الفلسفية.. هل توجد معادلة تفسر كل شيء؟

وبين هذين الاتجاهين، الأدبي والشعبي، يظهر طموح فلسفي أعمق يتمثل في فكرة "المعادلة الأخيرة" (The Last Equation)، وهو حلم قديم يسعى إلى اختزال قوانين الكون كلها في صيغة واحدة شاملة.

في هذا التصور، إذا استطعنا فهم الكون بالكامل من خلال معادلة واحدة، فسنكون قادرين على الإجابة عن كل الأسئلة، بما في ذلك وجود الحياة خارج الأرض. غير أن هذا الطموح، رغم سحره، يصطدم بواقع معقد، حيث تتداخل مستويات متعددة من الفيزياء والكيمياء والأحياء والوعي، مما يجعل اختزالها في معادلة واحدة أمرا أقرب إلى الفلسفة منه إلى العلم التطبيقي.

معادلة دريك.. المعادلة العلمية الحقيقية

وسط هذه المحاولات المتنوعة، برزت أخيرا أول مقاربة علمية حقيقية مع الفلكي "فرانك دريك"، الذي قدم عام 1961 ما عُرف بـ"معادلة دريك" (The Drake Equation). ولم يكن هدف دريك تقديم رقم نهائي لعدد الحضارات في مجرتنا، بل تحويل السؤال من لغز غامض إلى مشكلة قابلة للتحليل.

تقوم المعادلة على تفكيك السؤال إلى سلسلة من العوامل، تبدأ بعدد النجوم التي تتشكل سنويا، مرورا بنسبة النجوم التي تمتلك كواكب، وعدد الكواكب الصالحة للحياة، واحتمال ظهور الحياة عليها، ثم تطورها إلى كائنات ذكية قادرة على التواصل، وصولا إلى عمر هذه الحضارات، وهذا نصها:

N = R* × fp × ne × fl × fi × fc × L

حيث كل رمز يمثل خطوة في رحلة الحياة كما يلي:

(N) هو عدد الحضارات القابلة للتواصل، و(R*) هو عدد النجوم التي تولد كل عام، و(fp) هو نسبة النجوم التي تمتلك كواكب، و(ne) هو عدد الكواكب الصالحة للحياة، و(fl) هو احتمال ظهور الحياة، و(fi) هو احتمال تطور حياة ذكية، و(fc) هو احتمال امتلاك تكنولوجيا اتصال، وأخيرا (L) متوسط المدة التي تستمر فيها هذه الحضارات التي نبحث عنها في البقاء والاستمرار في إرسال اتصالات.

كيف غيّرت المعادلة طريقة التفكير العلمي؟

تكمن أهمية هذه المعادلة في أنها لا تقدم إجابة مباشرة، بل تفرض طريقة تفكير منهجية، حيث يتحول السؤال الكبير إلى مجموعة من الأسئلة الصغيرة التي يمكن دراستها كل على حدة. ومع تقدم العلم، بدأ بعض هذه العوامل يتحول من مجهول إلى قابل للقياس، خاصة بعد اكتشاف آلاف الكواكب خارج المجموعة الشمسية.

ومع ذلك، تبقى عناصر أخرى، مثل احتمال ظهور الحياة أو تطورها إلى ذكاء، في نطاق التخمين العلمي، مما يجعل نتائج المعادلة متفاوتة بشكل كبير حسب القيم المستخدمة.

بين النقد والأهمية.. هل المعادلة كافية؟

ورغم الانتقادات التي وُجهت إليها، فإن معادلة "دريك" تمثل نقطة تحول حقيقية، لأنها نقلت النقاش من التأمل إلى التحليل، ومن الفلسفة إلى العلم. فهي لا تدّعي امتلاك الحقيقة، بل تفتح باب البحث المنظم، وتدفع العلماء إلى تحسين تقديراتهم مع كل اكتشاف جديد. وربما تكون أهم قيمة لها أنها تذكّرنا بأن الجهل ليس نهاية الطريق، بل بدايته.

رحلة السؤال.. من الدهشة إلى العلم

عند النظر إلى هذه "المعادلات" مجتمعة، يتضح أنها لا تتنافس بقدر ما تكمل بعضها بعضا، فهي تمثل مراحل مختلفة من محاولة الإنسان فهم الكون. يبدأ الأمر بالدهشة، ثم يتحول إلى حدس، ثم إلى تساؤل فلسفي، وأخيرا إلى نموذج علمي. وفي هذا المسار، لا يكون السؤال "هل نحن وحدنا" مجرد بحث عن كائنات أخرى، بل محاولة لفهم طبيعة الحياة نفسها.

إعلان

البحث عن الآخرين هو بحث عن الذات

وبعد عقود من طرح السؤال الأول، لا تزال الإجابة غائبة، لكن الرحلة نحوها كشفت الكثير عن طريقة تفكيرنا نحن. وربما تكمن المفارقة الحقيقية في أن بحثنا عن حضارات أخرى هو، في جوهره، بحث عن أنفسنا.

ففي مكان ما من هذا الكون، قد تكون هناك حضارة أخرى تنظر إلى السماء، وتتساءل بالطريقة ذاتها، وتكتب معادلتها الخاصة، محاولة أن تفهم إن كانت وحدها.. أم أن هناك من يطرح السؤال ذاته في مكان آخر.