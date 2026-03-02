خسوف كلي للقمر الثلاثاء يشاهده أكثر من 5 مليار إنسان

يشهد العالم ابتداء من مساء الثلاثاء 3 مارس/آذار 2026 وحتى شروق شمس اليوم التالي، خسوفا كليا للقمر يمكن مشاهدته كليا أو جزئيا من شرق آسيا وأستراليا مرورا بالمحيط الهادئ، ووصولا إلى الأمريكيتين، ما يعني أن أكثر من ثلاثة أرباع سكان الأرض سيتمكنون من متابعة هذا العرض السماوي النادر.

ووفق بيانات إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، يبدأ الخسوف بالتوقيت العالمي (UTC) حسب الجدول الآتي:

بداية الخسوف الجزئي: 9:50

بداية الخسوف الكلي: 11:04

نهاية الخسوف الكلي: 12:03

نهاية الخسوف الجزئي: 13:17



لماذا يحمرّ القمر.. هل سيُرى هذا الخسوف أحمر؟

يحدث الخسوف الكلي عندما تصطف الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة أثناء طور البدر، فتمر الأرض بين الشمس والقمر وتحجب ضوءها المباشر عنه. لكن جزءا من ضوء الشمس ينكسر عبر الغلاف الجوي للأرض، فتُرشَّح الأطوال الموجية الزرقاء وتبقى الحمراء، لتغمر سطح القمر بلون يشبه لون الغروب.

غير أن السبب الرئيس في حمرة القمر ليس الغلاف الجوي فحسب، بل العوالق التي تلوث الغلاف الجوي لأسباب أهمها ثوران البراكين أو أدخنة الحروب وخصوصا حرائق آبار النفط. فكلما زادت كميات العوالق، مال القمر إلى أن يصبح داكنا أكثر.

فالخسوف في الحالات الطبيعية مع نقاء الغلاف الجوي يظهر بلون أصفر نحاسي، ومع زيادة التلوث يصبح برتقاليا، أو أحمر أو بنيا، وفي حالات خاصة جدا –كحرب الخليج الأولى– أصبح القمر أسود ولم يعد مرئيا إلا بصعوبة.

أين يمكن رؤية الخسوف؟

يُرى الخسوف كليا مساء في شرق آسيا وأستراليا، وطوال الليل فوق المحيط الهادئ، وفجرا في أمريكا الشمالية والوسطى وأجزاء من غرب أمريكا الجنوبية، بينما يظهر جزئيا في مناطق أخرى من آسيا وأميريكا الجنوبية، لكنه لن يُشاهد في أفريقيا وأوروبا، والشرق الأوسط. وهذا يعني أنه مرئي لدى قرابة ثلثي سكان الأرض أو أكثر من 5 مليار إنسان، فقط إذا رفعوا جميعهم أعينهم إلى السماء

وأكد الدكتور عادل السعدون رئيس الجمعية الفلكية الكويتية بأن هذا الخسوف لن يكون مرئيا من العالم العربي وقارة أفريقا والجزء الغربي من القارة الأوروبية. وذلك لأن القمر سيكون تحت الأفق في الوقت الذي تحدث فيه جميع مراحل الخسوف.

هل يحتاج إلى معدات خاصة؟

لا يتطلب الخسوف أي تجهيزات خاصة؛ يكفي النظر إلى القمر بالعين المجردة من مكان مفتوح بعيد عن الأضواء الساطعة. إلا أن المناظير أو التلسكوبات تكشف تفاصيل أوضح لسطح القمر أثناء احمراره.

وتؤكد وكالات الفضاء أن الخسوف القمري آمن تماما للرصد، على عكس الكسوف الشمسي، ما يجعله فرصة ذهبية لعشاق الفلك والهواة لالتقاط صور مميزة لواحد من أجمل مشاهد السماء لهذا العام.

ومن أجمل أوقات تصوير القمر حين يكون مخسوفا فوق الأفقين الشرقي أو الغربي. ويستغل هواة التصوير هذه اللحظات لالتقاط صور جميلة مع معالم الأرض المختلفة كالبنايات والجسور والصحارى والبحار والحيوانات، وربما مع الأصدقاء بطرق فنية.