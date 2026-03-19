ما لم يخبرك به العلماء عن الحشرة التي تبدل لونها كل أسبوعين

توصل باحثون من عد ة جامعات أوروبية إلى اكتشاف علمي مثير حول حشرة استوائية تستطيع تغيير لونها بطريقة قد تساعدها على التخفي في الغابات المطيرة.

الحشرة هي نوع من الجنادب الشجرية يسمى "أروتا فستاي"، وتُعرف أيضا باسم "كيتدد" أو "بوش كريكت"، وتعيش في غابات أمريكا الاستوائية، خصوصا في بنما وكولومبيا وسورينام، وتتميز بقدرتها على تقليد شكل الأوراق النباتية للاختباء من الحيوانات المفترسة.

والاكتشاف الجديد الذي وثقه العلماء في دورية "إيكولوجي" (Ecology)، هو أن هذه الحشرة تغير لونها بالكامل خلال نحو أسبوعين، ففي البداية تكون وردية زاهية جدا، وبعد أيام يبدأ اللون في التلاشي، وبعد حوالي 11 يوما تصبح خضراء بالكامل.

أسباب تغير اللون

ويعتقد العلماء أن السبب في تغير اللون هو التخفي أو التمويه، ففي الغابات الاستوائية توجد ظاهرة تسمى "الاخضرار المتأخر للأوراق"، فعندما تنمو بعض الأوراق الجديدة في الغابة تكون وردية أو حمراء في البداية، وبعد فترة تتحول إلى اللون الأخضر عندما تنضج.

لذلك ربما تحاكي الحشرة هذه العملية، فعندما تكون الأوراق الجديدة وردية تصبح الحشرة وردية، وعندما تتحول الأوراق إلى الأخضر تتحول الحشرة أيضا إلى الأخضر، وبهذا الشكل تظل متخفية طوال الوقت بين الأوراق.

تغيير اعتقاد قديم

وقبل هذه الدراسة كان العلماء يعتقدون أن الحشرات الوردية من هذا النوع مجرد طفرة جينية نادرة وغير مفيدة، لكن هذه الدراسة تشير إلى أن اللون الوردي قد يكون استراتيجية تكيفية ذكية للبقاء، أي أن الحشرة قد تكون تكيفت لتغير لونها بالتزامن مع دورة حياة أوراق الغابة.

وللوصول لهذه النتيجة، احتفظ الباحثون بالحشرة في ظروف طبيعية لمدة 30 يوما، والتقطوا لها صورا يومية، ولاحظوا أن اللون الوردي بدأ يبهت بعد 4 أيام، وبعد 11 يوما أصبحت خضراء مثل معظم أفراد النوع، وقد عاشت الحشرة حتى تزاوجت ثم ماتت طبيعيا بعد شهر تقريبا.

ويقول الباحثون في تقرير أصدرته جامعة ريدنغ البريطانية التي شارك باحثوها في الدراسة، إن الغابات الاستوائية بيئات معقدة جدا، وبعض الحيوانات طورت استراتيجيات دقيقة للبقاء، فبدل أن تكون الحشرة الوردية واضحة للطيور المفترسة، مثل شخص يرتدي سترة فسفورية وسط الغابة، فإنها قد تكون في الواقع منسجمة تماما مع الأوراق الوردية الحديثة.