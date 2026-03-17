علوم|فضاء

"ميغا ليزر" من قلب التصادم.. صرخة راديوية تعبر 8 مليارات سنة ضوئية

Illustration of the distant galaxy 8 billion light-years away (red), magnified by an unrelated foreground disk galaxy, resulting in a red ring. Splitting up the radio light into different colors, as a prism does, reveals the hydroxyl gigamaser (top-right rainbow-colored line). Credit: Inter-University Institute for Data-Intensive Astronomy (IDIA)
رسم توضيحي لمجرة تبعد نحو 8 مليارات سنة ضوئية (بالأحمر)، جرى تكبيرها بفعل عدسة جاذبية من مجرة قرصية في المقدمة (المعهد المشترك بين الجامعات لعلم الفلك)
Published On 17/3/2026

حفظ

من أعماق الكون السحيقة، وعلى مسافة تتجاوز 8 مليارات سنة ضوئية، رصد علماء الفلك إشارة راديوية استثنائية بدت وكأنها منارة كونية لا تخبو. فبينما تضعف معظم الإشارات القادمة من هذا البعد الهائل، وصلت هذه الإشارة إلى الأرض شديدة الوضوح والقوة، في ظاهرة نادرة وصفها العلماء بأنها "ميغا ليزر" كوني أو غيغاميزر (Gigamaser).

ويعتقد الباحثون أن مصدرها مجرتين بعيدتين في حالة تصادم عنيف، حيث تعمل سحب الغاز الغنية بجزيئات الهيدروكسيل (OH) كمضخم طبيعي للموجات الراديوية، فتطلق إشعاعا يمكن رصده عبر مليارات السنين الضوئية، في مشهد يكشف عن واحدة من أكثر الظواهر تطرفا في الفيزياء الفلكية.

A composite image of the galaxy H-ATLAS J142935.3-002836, combining views from the Hubble Space Telescope and the Keck Observatory. Credit: NASA/ESA/ESO/W. M. Keck Observatory
صورة تخيلية مركبة للمجرتين المتصادمتين، حيث سحب الغاز الغنية بجزيئات الهيدروكسيل (ناسا/ مرصد جنوب أفريقيا)

إشارة لا تتلاشى.. سر الهيدروكسيل

الموجة الراديوية المكتشفة كانت عند طول موجي يبلغ حوالي 18 سنتيمترا، وهو طول مرتبط بجزيئات الهيدروكسيل، وهي مجموعة بسيطة من الأكسجين والهيدروجين موجودة في الغازات الكثيفة. هذه الجزيئات تعمل كمضخم طبيعي للإشعاع، مثل الليزر ولكن في موجات الراديو، مما يجعل الإشارة واضحة حتى بعد سفرها عبر 8 مليارات سنة ضوئية.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ومن العجيب أن النظام الذي أرسل هذه الإشارة عبارة عن مجرة مزدوجة في حالة تصادم عنيف. هذا التصادم يضغط الغازات فيخلق مناطق كثيفة وغنية بالهيدروكسيل، ما يجعلها مثالية لتضخيم الإشعاع الراديوي. كما أن سرعة تكوين النجوم في هذا النظام عالية جدا، ما يزيد من نشاط الغاز ويعزز الإشارة.

وقد صلت الإشارة إلى الأرض أكثر وضوحا بسبب وجود مجرة بيننا وبين المصدر تقع على نفس خط الرؤية، وتعمل كعدسة طبيعية. إذ تقوم هذه العدسة الجاذبية بتكبير الإشارة لتبدو أكثر قوة، مثل مكبر ضوئي طبيعي، لكنه لا يخلق ضوءا جديدا، بل يزيد من تركيز الضوء القادم وزيادة لمعانه ووضوحه.

مصفوفة تلسكوب "ميركات" الراديوي المؤلفة من 64 صحنا (مرصد جنوب أفريقيا لعلم الفلك الراديوي)

أداة اكتشاف الإشارات البعيدة

وتم هذا الاكتشاف باستخدام تلسكوب "ميركات" (MeerKAT) الموجود في جنوب أفريقيا، وهو واحد من أكثر التلسكوبات الراديوية حساسية وقوة في العالم، ويتكوّن من 64 صحن لاقط، يبلغ قطر كل منها 13.5 مترا.

إعلان

ويُشغّل التلسكوب من قبل مرصد جنوب أفريقيا لعلم الفلك الراديوي "ساراو" (SARAO)، ويعمل في نطاق الأطوال الموجية السنتيمترية، كما يُعد مشروعا تمهيديا لمصفوفة الكيلومتر المربع للتلسكوبات الراديوية (Square Kilometre Array).

وقد أسهم تلسكوب "ميركات" في تحقيق أبحاث رائدة، من بينها إنتاج صور عالية الدقة لمركز مجرة درب التبانة، واكتشاف مجرات راديوية عملاقة، إضافة إلى دراسة النجوم النابضة.

ومثل هذه الاكتشافات تساعد العلماء على فهم طبيعة المجرات المندمجة، وكيف يمكن للغازات والجزيئات أن تضخم الإشعاعات على نطاق كوني واسع، وتفتح المجال لاكتشاف أنظمة مشابهة في المستقبل.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان