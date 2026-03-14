مهمة أرتميس 2.. ناسا تطلق 4 رواد للقمر بعد إصلاح الصاروخ

أعلنت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أن الاستعدادات لإطلاق مهمة "أرتميس 2″ (Artemis II) عادت إلى مسارها الصحيح، بعد أن أنهى المهندسون إصلاح مشكلة فنية في صاروخ "نظام الإطلاق الصاروخي" داخل مبنى التجميع الضخم في مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا.

ومن المقرر نقل الصاروخ والمركبة إلى منصة الإطلاق في 19 مارس/آذار الجاري، تمهيدا لإطلاق محتمل في 1 أبريل/نيسان، ليحمل 4 رواد فضاء في أول رحلة مأهولة نحو القمر منذ أكثر من 50 عاما.

طاقم دولي في رحلة حول القمر

وستحمل المركبة الفضائية "أوريون" 3 رواد أمريكيين هم ريد وايزمان وفيكتور غلوفر وكريستينا كوخ، ورائد الفضاء الكندي جيريمي هانسن.

وسيقوم الطاقم برحلة تستمر 10 أيام حول القمر في مساء يشبه الرقم 8 قبل العودة إلى الأرض، لاختبار قدرة المركبة على دعم البشر في الفضاء العميق.

وكانت المهمة قد تأجلت بعد اكتشاف خلل في تدفق غاز الهيليوم داخل المرحلة العليا للصاروخ، وهو عنصر مهم للحفاظ على ضغط خزانات الوقود وتشغيل الأنظمة البيئية داخل المركبة.

وتبين أن المشكلة مرتبطة بوصلة نقل الوقود بين برج الإطلاق والصاروخ، وقد قام المهندسون بتعديل التصميم واختباره بنجاح قبل تثبيته في الصاروخ.

خطوة أساسية قبل العودة إلى سطح القمر

تمثل مهمة "أرتميس 2" المرحلة الثانية من برنامج أرتميس، بعد نجاح مهمة "أرتميس 1" غير المأهولة عام 2022.

وتهدف ناسا من هذه الرحلات إلى إعادة البشر إلى القمر وبناء وجود دائم عليه، قبل التوجه في المستقبل إلى إرسال بعثات مأهولة إلى كوكب المريخ في أربعينيات هذا القرن.

وتقول الوكالة إن نافذة الإطلاق الرئيسية تمتد من 1 وحتى 6 أبريل/نيسان المقبل، مع فرصة أخرى في نهاية الشهر إذا تأجل الإطلاق، في خطوة قد تعيد عصر الرحلات البشرية إلى القمر بعد عقود من الغياب.

ونافذة الإطلاق هي الفترة الزمنية المحددة التي يجب أن ينطلق فيها الصاروخ لضمان وصوله إلى وجهته بأقصر مسار وأقل استهلاك للوقود، وذلك بناء على الحسابات الدقيقة لمواقع الكواكب المباشرة وحركتها المدارية المستمرة؛ فإذا لم ينطلق الصاروخ ضمن هذا "الوقت الذهبي"، قد يضطر المهندسون للانتظار أياماً أو حتى سنوات حتى يصطف الهدف مع الأرض مرة أخرى.

أرسل اسمك إلى القمر

ودعت وكالة ناسا هواة الفضاء ومحبي المغامرات للمشاركة في حملة "أرسل اسمك إلى القمر" مع مهمة "أرتميس 2" المأهولة، والتي ستدور حول القمر في رحلة تاريخية قد تُظهر للبشر لأول مرة أجزاء من الوجه البعيد للقمر.

وحتى لا تفوّت فرصة أن يكون اسمك على متن رحلة تاريخية حول القمر، زر صفحة ناسا الخاصة بالحملة وسجّل اسمك قبل إغلاق التسجيل:

https://www3.nasa.gov/send-your-name-with-artemis/

وستحصل مباشرة بعد التسجيل على شهادة رقمية تُوثّق مشاركتك في مهمة أرتميس 2.