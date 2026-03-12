علوم

مفاجأة علمية.. عسل "مختلط" يقهر البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية

Researchers examine a hive at Tocal Bee Research Centre. Credit: Kenya Fernandes
العسل متعدد الأزهار أظهر كفاءة أعلى بكثير ضد البكتيريا (جامعة سيدني)
Published On 12/3/2026
آخر تحديث: 15:13 (توقيت مكة)

توصل باحثون من جامعة سيدني الأسترالية إلى أن النحل الذي يجمع رحيقا من مجموعة متنوعة من النباتات المحلية يصنع عسلا مضادا للبكتيريا أقوى من العسل أحادي المصدر، المصنوع من نبات أو زهرة واحدة فقط.

وخلال دراسة امتدت 5 سنوات تم إعلان نتائجها في دورية "مايكروبايولوجي أوبن" (MicrobiologyOpen)، حلل الباحثون 56 عينة عسل من أكثر من 35 خلية نحل، بما في ذلك مناطق تأثرت بحرائق الغابات في عام 2020 في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.

ووجد الباحثون أن أكثر من 75 في المئة من عينات العسل المصنوع من النباتات المحلية استطاعت قتل البكتيريا الخطيرة، حتى عند تخفيفها.

Researchers examine a hive at Tocal Bee Research Centre. Credit: Kenya Fernandes
الباحثة في علم الأحياء الفطرية كينيا فرنانديز (جامعة سيدني)

العسل متعدد الأزهار

وكان اللافت أن العسل متعدد الأزهار أظهر كفاءة أعلى بكثير ضد البكتيريا مثل بكتيريا القولون (إيكولاي)، والمكورات العنقودية الذهبية.

وأبرز مصادر الرحيق في العسل متعدد الأزهار هي نباتات الأوكالبتوس، وشجر الشاي، وشجرة ميلالوكا أو ما يعرف بـ"شجر اللحاء الورقي"، حيث يترك كل نبات بصمته الكيميائية الخاصة في العسل، كما توضح الباحثة في علم الأحياء الفطرية بجامعة سيدني كينيا فرنانديز.

وتضيف في بيان نشره موقع الجامعة أنه "عندما يجمع النحل رحيقا من عدة نباتات متنوعة، تتجمع المركبات وتنتج عسلا غنيا ومضادا للبكتيريا".

أما العسل أحادي المصدر، فكان أقل فعالية لأن التنوع الكيميائي كان أقل، وهذا يعني أن العسل متعدد الأزهار يحتوي على مركبات نشطة حيويا أكثر، مثل الهيدروجين بيروكسيد، والفينولات، ومضادات الأكسدة، وكل هذه المواد تساعد على قتل البكتيريا، حتى عندما يُخفف العسل إلى 10% فقط.

Researchers examine a hive at Tocal Bee Research Centre. Credit: Kenya Fernandes
أكثر من 75 في المئة من عينات العسل المصنوع من النباتات المحلية استطاعت قتل البكتيريا الخطيرة (جامعة سيدني)

فوائد صحية محلية وعالمية

وتبرز أهمية هذه النتائج التي توصلت إليها الدراسة في أنها تقدم حلولا طبيعية لمشكلة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن هذه المشكلة من أكبر 10 تهديدات صحية عالمية، وتشير الدراسات الأسترالية إلى ظهورها بشكل واضح هناك، حيث ارتفعت مقاومة بعض البكتيريا للمضادات الحيوية بنسبة أكثر من 25% في عام 2024.

وتقول كينيا: "العسل الطبيعي يوفر آلية طبيعية تصعب على البكتيريا مهمة مقاومته، لأنه يعمل من خلال عدة مركبات كيميائية في وقت واحد، وليس على هدف واحد كما في المضادات الحيوية التقليدية".

ولجني هذه الفوائد تشدد د. كينيا على أهمية استمرار دعم النحالين المحليين، عبر الحفاظ على التنوع البيئي وإعادة تأهيل الغابات بعد الحرائق.

المصدر: مواقع إلكترونية

