أضخم مركبة شحن أميركية تغادر محطة الفضاء الدولية

تستعد مركبة الشحن الفضائية "سيغناس إكس إل" (Cygnus XL) التابعة لشركة "نورثروب غرومان" لمغادرة محطة الفضاء الدولية اليوم الخميس 12 مارس/آذار، منهية أول مهمة لها بعد إقامة قاربت ستة أشهر في المدار حول الأرض.

وكانت المركبة قد أطلقت في 14 سبتمبر/أيلول 2025 على متن صاروخ "فالكون 9" (Falcon 9) التابع لشركة "سبيس إكس" حاملة نحو خمسة أطنان من المعدات العلمية والإمدادات إلى المختبر المداري.

وتمثل هذه النسخة المطورة من مركبات "سيغناس" خطوة مهمة في خدمات الإمداد الفضائي، إذ تستطيع نقل حمولة أكبر من النسخ السابقة التي كانت تنقل نحو 3.8 طن فقط.

معدات علمية وتجارب في الجاذبية الصغرى

حملت المركبة خلال رحلتها مجموعة من التجارب العلمية التي تجرى في بيئة الجاذبية الصغرى داخل المحطة الفضائية. وتشمل هذه التجارب دراسات في الطب الحيوي لفهم تأثير الفضاء في جسم الإنسان، مثل التغيرات التي تصيب العظام والعضلات لدى رواد الفضاء خلال الإقامة الطويلة في المدار.

كما تضمنت الشحنة أجهزة لدراسة سلوك السوائل والمواد في ظروف انعدام الوزن، وتجارب لتطوير مواد صناعية جديدة قد تكون أخف وزنا وأكثر كفاءة في الصناعات المستقبلية.

وإلى جانب ذلك نقلت المركبة مستلزمات يومية لطاقم المحطة، مثل الأغذية المجففة والملابس وقطع الغيار وأجهزة الحاسوب والمعدات التقنية اللازمة لصيانة الأنظمة الحيوية للمحطة.

الذراع الكندية.. رافعة المحطة الفضائية

عند وصول المركبة إلى المحطة في سبتمبر/أيلول الماضي، قامت الذراع الروبوتية "كندارم 2" (Canadarm2) بالتقاطها وربطها بوحدة "يونيتي". وتعد هذه الذراع إحدى أهم الأدوات الهندسية في المحطة الفضائية، إذ يبلغ طولها نحو 17 مترا، وقد طورتها "وكالة الفضاء الكندية" لتعمل كرافعة فضائية متعددة الاستخدامات.

وتستخدم هذه الذراع في التقاط المركبات القادمة، ونقل المعدات الكبيرة، ومساعدة رواد الفضاء أثناء عمليات السير في الفضاء، إضافة إلى دعم أعمال الصيانة والتركيب في الهيكل الخارجي للمحطة.

ومن المقرر أن تقوم الذراع نفسها بفصل المركبة عن المحطة وإطلاقها في مدار الأرض. وبعد يومين من مغادرتها ستدخل المركبة الغلاف الجوي للأرض لتحترق بشكل متحكم فيه فوق المحيط الهادئ الجنوبي، وهي طريقة معتادة للتخلص من مركبات الشحن غير القابلة لإعادة الاستخدام.

وتعد مركبات "سيغناس" جزءا من شبكة إمداد دولية للمحطة الفضائية، تضم أيضا مركبة "دراغون" التابعة لشركة "سبيس إكس"، والمركبة الروسية "بروغرس"، إضافة إلى المركبة اليابانية "إتش تي في-إكس" التي تتولى جميعها نقل المعدات والمواد العلمية والإمدادات الضرورية لاستمرار العمل في هذا المختبر الفضائي الدولي.