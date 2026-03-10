علوم|فضاء

فلكي هاو يتمكن من رصد وتصوير الطائرة الفضائية الصينية "السرية" شينلونغ

Where: Studio/office – Chino Hills, CA USA When: 08-31-2021NASA Earth URL - https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/iss065e002960.jpg Who/What: I built my own original conceptual 3D scale model of the proposed Chinese spaceplane with plastic and metal parts. The model was photographed, and various spacecraft details were added with PhotoShop layering techniques. The background sky was created by the artist with PhotoShop of my original multi-layered time-exposure photographs of stars added to enhance color and simulate outer space.
رسم تخيلي للطائرة الصينية الفضائية "شينلونغ" (ناسا/ غيتي)
Published On 10/3/2026

حفظ

أطلقت الصين طائرتها الفضائية الروبوتية القابلة لإعادة الاستخدام "شينلونغ" (Shenlong) أو "التنين السماوي" في مهمتها المدارية الرابعة يوم 7 فبراير/شباط 2026.

ورغم مرور شهر على الإطلاق، يظل الغرض الدقيق من المهمة سرا، مع معلومات محدودة صادرة عن المسؤولين الصينيين الذين اكتفوا بوصفها بأنها مهمة للتحقق من التكنولوجيا ودعم الاستخدام السلمي للفضاء.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

الطائرة القابلة لإعادة الاستخدام مشابهة في تصميمها للطائرة الأمريكية "إكس-37 بي" (X-37B)، ما يشير إلى اهتمام الصين بتطوير قدرات فضائية طويلة المدى، تشمل التجارب على أنظمة الإطلاق والاسترجاع والتحكم الذاتي في المدار.

**داخلية** وميض الطائرة الفضائية الصينية @spaceweather.com
وميض الطائرة الفضائية الصينية (سبيس ويذر كوم)

رصد الهواة وانعكاس الضوء

وقد تمكن الفلكي وهاوي التصوير فيليكس شوفبانكر من رصد الطائرة الفضائية وهي تمر فوق مرصده في النمسا. فقد لاحظ وميضا شديدا، أطلق عليه اسم "فلير" (Flare)، والذي اعتقد أنه انعكاس ضوء الشمس على لوحة شمسية واحدة مطوية من حجرة الشحن، وهو أمر مشابه لما تفعله الطائرة الأمريكية "إكس-37 بي".

الفيديو الذي يظهر كيف ظهر الوميض الرهيب (سبيس ويذر كوم)

وتظهر الفيديوهات والإطارات الثابتة الطائرة مستطيلة الشكل وهي تعترض ضوء الشمس، ما يدعم فرضية انعكاس الضوء ولا يشير إلى أي انفجار أو خلل في الطائرة.

الغموض العلمي والاستراتيجي

ولا تزال المعلومات عن حمولة الطائرة أو مدتها المدارية محدودة، لكن في مهام سابقة، اكتشفت شبكات التتبع أجساما صغيرة أطلقت من الطائرة، ربما كانت أقمارا صناعية تجريبية أو أدوات علمية مصغرة، ما يثير التساؤلات حول القدرات التقنية والتجريبية للطائرة الصينية في المدار.

وتعد "شينلونغ" جزءا من استراتيجية الصين لتطوير مركبات فضائية قابلة لإعادة الاستخدام، ما يعزز القدرة على الاختبارات العلمية طويلة المدى ومراقبة الأرض، وربما دعم مهام عسكرية أو مدنية مستقبلية، وهو ما يجعلها لاعبا مهما في سباق الفضاء العالمي.

إعلان
المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان