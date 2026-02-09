في خطوة قد تغيّر مستقبل الطاقة على كوكب الأرض، طرحت شركة "شيميزو" اليابانية فكرة ثورية لاستغلال الطاقة الشمسية على القمر.

المشروع المعروف باسم حلقة لونا (Luna Ring) يهدف إلى إنشاء حلقة من الألواح الشمسية حول خط استواء القمر لتوليد طاقة مستمرة ونقلها مباشرة إلى الأرض. وإذا تحقق هذا المشروع، فقد يصبح الاعتماد على الوقود الأحفوري والطاقة النووية شيئا من الماضي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الكشف عن سر البراكين الأعنف في المجموعة الشمسية

الكشف عن سر البراكين الأعنف في المجموعة الشمسية list 2 of 2 أشهر 5 سدم كوكبية تخطف الأنظار end of list

تفكر شركة "شيميزو" في وضع حلقة بعرض 400 كيلومتر تغطي جزءا كبيرا من خط استواء القمر لتجمع الألواح الطاقة الشمسية على الدوام، بغض النظر عن الوقت أو الأحوال الجوية، ثم ترسلها إلى الأرض عبر أشعة الميكروويف والليزر.

ويقول الموقع الرسمي للشركة إن المشروع يتيح التحول من استخدام الموارد المحدودة إلى طاقة نظيفة بلا حدود، وهو حلم البشرية منذ عقود.

قدرة هائلة وطاقة بلا منافس

وفقا لـ"شيميزو"، يمكن للحلقة الشمسية القمرية أن تولد نحو 13 ألف تيرا واط من الطاقة، أي أكثر من عشرة آلاف ضعف الطاقة الكهربائية الحالية في الولايات المتحدة. هذه الطاقة الهائلة قد تقلل الاعتماد على الموارد غير المتجددة وتحد من تأثيرات إنتاج الطاقة التقليدية على البيئة.

ويحتاج المشروع إلى روبوتات متقدمة وأنظمة ذكاء اصطناعي لبناء الألواح الشمسية على سطح القمر بما في ذلك تسوية الأرض والحفر، وستعمل هذه الروبوتات بشكل مستقل تحت إشراف بشري لضمان الدقة والأمان. وتمتد الحلقة 11 ألف كيلومتر حول القمر ويتوقع أن تصبح ممكنة بحلول عام 2035 مع تطور التكنولوجيا الفضائية.

ويعد أسلوب نقل الطاقة أحد أكثر جوانب المشروع ابتكارا إذ ستنقل محطات الإرسال على القمر الطاقة إلى محطات استقبال على الأرض باستخدام الميكروويف والليزر وهو ما يضمن تدفقا مستمرا للطاقة لمختلف أنحاء العالم، وتمثل هذه التقنية خطوة كبيرة في توسيع قدرات الطاقة الشمسية الفضائية.

وباستخدام حلقة لونا يمكن تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري والطاقة النووية وتوفير طاقة مستدامة بلا توقف، كما يمكن أن تكون هذه البنية التحتية منصة لاستخراج الموارد القمرية مثل المعادن الثمينة وهو ما يدعم الاستكشاف الفضائي المستقبلي ويقلل الضغط على موارد الأرض.

التحديات والآفاق المستقبلية

رغم الإمكانات الهائلة يواجه المشروع تحديات تقنية ومالية ضخمة إذ قد تصل تكلفته إلى تريليونات الدولارات، كما تطرح صيانة الحلقة الفضائية ومواجهة الغبار القمري والحطام الفضائي تحديات إضافية. ومع ذلك تظل "شيميزو" متفائلة بأن التقدم التكنولوجي في العقد المقبل قد يجعل حلقة لونا حقيقة علمية واقعية.

إعلان

حلقة لونا تمثل رؤية جريئة لمستقبل الطاقة النظيفة إذ يجمع المشروع بين الفضاء والطاقة المتجددة بشكل لم يسبق له مثيل، ونجاحه قد يغير الطريقة التي نعيش بها على الأرض ويقربنا من عصر الطاقة المستدامة بلا حدود.