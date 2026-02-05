علوم|فضاء

رحلة "جونو" بالصور.. استكشاف أسرار كوكب المشتري

بعد 50 دورة حول المشتري، صور مميزة التقطتها مركبة جونو للمشتري وأقماره (ناسا)
بعد 50 دورة حول المشتري التقطت مركبة "جونو" صورا مميزة للمشتري وأقماره (ناسا)
Published On 5/2/2026
آخر تحديث: 17:13 (توقيت مكة)

في عام 2016 أطلقت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) المركبة "جونو" في رحلة مذهلة عبر 2.7 مليار كيلومتر إلى أكبر كواكب مجموعتنا الشمسية.

كانت المهمة دقيقة وخطيرة، من دوران المركبة السريع إلى احتراق محركاتها لآلاف الثواني، مرورا بحزام الإشعاع القاتل حول المشتري والغبار الناتج عن جاذبيته الهائلة.

ومع وصولها إلى المدار، بدأت الأجهزة العلمية في جمع بيانات لم تُحص من قبل، كاشفة عن أعماق سحب الغاز الكثيفة وعن أسرار البقع والدوامات العنيفة.

هذه الصور تأخذك خطوة بخطوة داخل هذه الرحلة، التي تتداخل فيها الصور مع العلم والفن لتكشف جمال الديناميكيات الكوكبية وقوة أكبر كوكب في نظامنا الشمسي.

الوصول إلى المشتري.. بداية الاكتشاف

رحلة الذهاب استغرقت خمس سنوات وانتهت بحرق محركات المركبة لمدة 2.102 ثانية بدقة مذهلة، أثناء دورانها حول نفسها خمس مرات في الدقيقة لتحقيق الاستقرار وتجنب الأحزمة الإشعاعية والغبار، لتبدأ مرحلة تشغيل الأجهزة العلمية واستكشاف أسرار المشتري.

Since it arrived at Jupiter in 2016, NASA’s Juno spacecraft has been probing beneath the dense, forbidding clouds encircling the giant planet — the first orbiter to peer so closely. It's looking to answer questions about the origin and evolution of Jupiter, our solar system, and giant planets across the cosmos. nasa
وصلت "جونو" إلى المشتري عام 2016 وكانت أول مركبة تدور حول هذا الكوكب وتقترب منه بهذا الشكل (ناسا)

البقعة الحمراء العظيمة: عمق الأعاصير

كشفت "جونو" البعد الثالث للبقعة الحمراء على المشتري، والتي تمتد من 16 ألفا إلى 20 ألف كيلومتر، وإلى عمق 300 كيلومتر تحت السطح، وتظهر اختلاف الحرارة في قممها بحسب اتجاه دورانها، مما يعكس القوة الهائلة والدوامات العميقة للعاصفة الأشهر في النظام الشمسي.

Great Red Spot on Jupiter captured by NASA Juno probe (NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS, Gerald Eichstädt and Sean Doran (CC BY-NC-SA))
البقعة الحمراء العظيمة على كوكب المشتري بعدسة مركبة جونو (ناسا)

الأعاصير القطبية الشمالية.. كرة رخامية دوّامة

كاميرا "جونو" المزدوجة الميغابكسل التقطت حلقة الأعاصير القطبية الشمالية، وكل دوامة قطرها حوالي 1000 كيلومتر، بألوان رخامية متباينة، تكشف عن حيوية الديناميكيات الجوية للمناطق القطبية الشمالية للمشتري.

Picturing one of Jupiter’s circumpolar cyclones. Nasa/Swri/Msss/Navaneeth Krishnan s
أحد الأعاصير القطبية رخامية الشكل المحيطة بالمشتري (ناسا)

أكثر من مجرد بقعة حمراء: دوامات متعددة

يزخر المشتري بالدوامات والبقع المتنوعة على امتداد أشرطته الملونة، من الأحمر الغامق إلى الأبيض، بعضها يستمر عقودا، وأخرى مؤقتة. وباستخدام أدوات "جونو"، يدرس العلماء تفاعل هذه الدوامات وتطور الغلاف الجوي للكوكب.

Enhanced artist impression based on JunoCam image of Jupiter acquired on July 21. | NASA / SwRI / MSSS / Tanya Oleksuik, CC BY-NC-SA
إصدار فني محسن مستوحى من صور التقطتها كاميرا "جونو" للبقع المختلفة على سطح المشتري (ناسا)

دخول مركبة جونو مجال المشتري المغناطيسي العملاق

في الأول من يوليو/تموز 2016، دخلت "جونو" المجال المغناطيسي الهائل، الأكبر خارج الشمس، وبدأت قياسات مباشرة لغلافه الجوي العلوي وتفاعلات الرياح الشمسية مع جسيماته المشحونة، كاشفة حدودا معقدة وغير متوقعة.

NASA’s Juno spacecraft will create a detailed map of Jupiter’s magnetic field.
جونو تنشئ خريطة مفصّلة للمجال المغناطيسي لكوكب المشتري (ناسا)

دوامات وسحر غيوم المشتري

أثناء مرورها قرب المشتري وقمره غانيميد، التقطت "جونو" صورا لغيوم المشتري الملتوية بألوان الأحمر والأبيض والبني، مع تيارات هوائية عنيفة وأشرطة واسعة، تكشف عن طبيعة الديناميات الجوية للكوكب الغازي العميقة.

On June 7, 2021, NASA’s Juno spacecraft flew closer to Jupiter’s ice-encrusted moon Ganymede than any spacecraft in more than two decades. Less than a day later, Juno made its 34th flyby of Jupiter. This animation provides a “starship captain” point of view of each flyby. For both worlds, JunoCam images were orthographically projected onto a digital sphere and used to create the flyby animation. Synthetic frames were added to provide views of approach and departure for both Ganymede and Jupiter. Credits: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS
تفاصيل الغيوم العاصفة وأقطاب العملاق الغازي ومجموعة واسعة من تشكيلات الغلاف الجوي الساحرة لكوكب المشتري (ناسا)

تفتح صور هذه الرحلة نافذة على عالم آخر، مليء بالغموض والقوة واللون، حيث تعكس الأعاصير العميقة والدوامات الساحرة قوة الطبيعة الكوكبية.

تظل "جونو"، حتى اليوم، العين الفضائية التي تكشف أسرار المشتري، مؤكدة أن اكتشاف الكواكب العملاقة ليس مجرد دراسة علمية، بل هو رحلة فنية عبر الفضاء.

