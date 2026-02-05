"جونو" تكشف الحجم الحقيقي للمشتري.. كوكب أصغر قليلا وأكثر انحناء من المتوقع

كشفت بيانات مركبة "جونو" (Juno)، التي تدور في مدار حول كوكب المشتري، أن الكوكب العملاق أصغر قليلا مما كان معروفا، مع تفلطح أكبر عند خط الاستواء، مما يعزز فهم العلماء لبنيته الداخلية ودوره في نشوء المجموعة الشمسية.

وقد أظهرت القياسات الجديدة أن قطر المشتري عند خط الاستواء يبلغ 142976 كيلومترا، أي أقل بنحو 8 كيلومترات من التقديرات السابقة، بينما يبلغ القطر من القطب الشمالي إلى الجنوبي 133684 كيلومترا، أي أقل بحوالي 24 كيلومترا.

الميزة الجديدة هي أن المشتري ليس كرة مثالية، بل هو مفلطح قليلا عند القطبين ويزيد قطره عند خط الاستواء بنسبة 7% (حوالي 9400 كيلومتر) مقارنة بالقطبين، وهو أكثر انحناء مما كان معروفا سابقا.

واستخدم الباحثون ظاهرة مرور الإشارة الراديوية من مركبة "جونو" خلف المشتري بالنسبة للأرض، إذ تمر الإشارة عبر الغلاف الجوي للكوكب، مما أتاح لهم قياس تأثير التركيب والكثافة ودرجة الحرارة لتحديد الحجم والشكل بدقة.

وبما أن المشتري كوكب غازي، وليس له سطح صلب يمكن قياس القطر منه مباشرة كما في الأرض، فإن العلماء يستخدمون ما يُسمى "السطح المرجعي الغازي" لقياس قطره، باعتماد ضغط جوي معياري مقداره 1 بار (كما على سطح الأرض) لتحديد النقطة التي يُعتبر عندها بداية الغلاف الجوي للكوكب، وباقي الكواكب الغازية.

وتساعد هذه النتائج في تحسين نماذج الغلاف الجوي والهيكل الداخلي للمشتري، الذي يحتوي على معظم كتلة المجموعة الشمسية، ويعتبر مفتاحا لفهم تاريخ تشكلها وتطورها.