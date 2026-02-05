تستعد الصين لدخول عالم سياحة الفضاء المأهول من خلال شركة ناشئة في بكين، تهدف لإطلاق أول رحلة شبه مدارية مأهولة بحلول عام 2028.

المشروع يمثل تحوّلا في القطاع الفضائي التجاري الصيني من الخدمات والأقمار الصناعية نحو رحلات مأهولة للجمهور، كانت حكرا على برامج الفضاء الحكومية سابقا.

وقد عرضت الشركة نموذجا كاملا تجريبيا لكبسولة الركاب "سي واي زي-1" (CYZ1) المصممة لنقل الركاب فوق خط كارمان على ارتفاع نحو 100 كيلومتر (الحدود العليا للغلاف الجوي)، مع تجربة دقائق من انعدام الوزن قبل العودة الآمنة إلى الأرض.

وقد بدأت الشركة بقبول الحجوزات، حيث تبلغ تكلفة التذكرة نحو 3 ملايين يوان صيني (430 ألف دولار)، مع دفعة أولى بقيمة 10% مقدما.

ومن أبرز الركاب المتوقعين الفنان الصيني "جوني هوانغ" والمواطنة الصينية الأمريكية "لين شياويان"، لتعزيز المصداقية وجذب الاهتمام العالمي.

ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات كبيرة تشمل اختبارات السلامة، والحصول على الاعتمادات، وضمان توفر الأطر التنظيمية للرحلات المأهولة التجارية.

فمواعيد الإطلاق محدودة بسبب اعتبارات الطقس والمسار المداري، مما يجعل بعض التواريخ مناسبة أكثر من غيرها، مع توافر خمس فرص إطلاق في شهر مارس/آذار، وحلول بديلة في أبريل/نيسان من كل سنة.

وتسعى شركات أخرى في الصين مثل "كاس سبيس" (CAS Space) و"ديب بلو آيروسبيس" و(Deep Blue Aerospace) إلى تطوير تقنيات مماثلة، مما يشير إلى نشوء منافسة محلية تؤثر على التسعير ومعايير السلامة وسرعة تطوير التكنولوجيا.

وإذا نجحت هذه الرحلة، فستصبح الصين ثالث دولة في العالم تقدم رحلات سياحية مأهولة للجمهور عبر القطاع الخاص، بعد الولايات المتحدة وروسيا، مما يعكس تحولا تاريخيا في مشهد الفضاء التجاري الصيني.