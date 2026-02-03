أرسل اسمك إلى القمر مع رحلة أرتميس‑2

هل حلمت يوما بأن يُذكر اسمك في تاريخ الاستكشاف الفضائي؟ الآن لديك فرصة فريدة لتحقيق ذلك! فقد دعت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) كل هواة الفضاء ومحبي المغامرات للمشاركة في حملة "أرسل اسمك إلى القمر" مع مهمة "أرتميس‑2" المأهولة، والتي ستدور حول القمر في رحلة تاريخية قد تُظهر للبشر لأول مرة أجزاء من الوجه البعيد للقمر.

فمن خلال هذه المبادرة المجانية، يمكنك تسجيل اسمك ليُحمَّل إلكترونيا على ذاكرة رقمية تُرافق مركبة أرتميس‑2 في رحلتها. وسيحصل كل مشارك على شهادة رقمية خاصة تُثبت مشاركته في هذه المغامرة العلمية الاستثنائية. وحتى الآن، تجاوز عدد المسجلين 3.9 مليون شخص من أنحاء العالم.

كيف تعمل هذه المبادرة؟

تعتمد "ناسا" على ما يُعرف بـ "اللوحات الحاملة لأسماء المشاركين" (Name Carriers). فبعد أن تسجل اسمك على موقع الحملة، يتم حفظه داخل ملف رقمي يُنسخ ويُرفَق مع معدات أو ذاكرات رقمية تُرسل إلى الفضاء.

وفي حالة مهمة أرتميس‑2، ستنطلق هذه اللوحات إلى الفضاء الخارجي وتدور حول القمر مع طاقم البعثة، تاركة بصمة صغيرة لك في كل مرة تجتاز فيها المركبة هذا العالم الجيبي البعيد.

ويمكنك تحميل شهادة المشاركة باسمك، وهي تحمل شعار المهمة وتاريخ التسجيل، لتكون تذكارا شخصيا.

لماذا يرسل العلماء أسماء الناس إلى الفضاء؟

قد يبدو إرسال الأسماء بعيدا عن الفضاء مجرد رمز، لكنه يحمل في طياته قيمة عميقة منها:

إلهام الأجيال القادمة: فعندما يرى الناس أسماءهم أو أسماء أحبائهم تُحمل إلى الفضاء، تزداد رغبتهم في فهم الكون، في التعليم العلمي، وفي متابعة الاكتشافات الكبرى.

التقريب بين الجمهور والعلوم: إذ تجعل هذه المبادرات العلم أقرب إلى الناس، وتدفع الشباب والطلاب إلى التعرف على برامج الفضاء والهندسة والفلك بطريقة ممتعة وتفاعلية.

الشعور بالمشاركة التاريخية: حتى لو لم نصل بعد إلى إقامة بشرية دائمة على القمر، فإن تسجيل اسمك يجعلك جزءا من تلك اللحظة وجزءا من رحلة يتذكرها العالم.

وحتى لا تفوّت فرصة أن يكون اسمك على متن رحلة تاريخية حول القمر، زر صفحة ناسا الخاصة بالحملة وسجّل اسمك قبل إغلاق التسجيل:

https://www3.nasa.gov/send-your-name-with-artemis/

وستحصل مباشرة بعد التسجيل على شهادة رقمية تُوثّق مشاركتك في مهمة أرتميس‑2.