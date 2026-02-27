ثعابين تأكل لحوم نوعها.. لماذا تكرر هذا السلوك 11 مرة؟

من منظورنا البشري، قد يبدو الافتراس بين أفراد النوع الواحد سلوكا صادما أو "غير طبيعي"، لكن مراجعة علمية واسعة كشفت أن هذا السلوك شائع نسبيا بين الثعابين، وظهر مرات عديدة عبر تاريخها، لأنه قد يكون مفيدا للبقاء في ظروف معينة.

وخلال الدراسة التي قادتها الباحثة في علم الأحياء بجامعة ساو باولو بالبرازيل برونا فالكاو، ونشرت بدورية "بيولوجيكال ريفيوز" (Biological Reviews)، راجع الباحثون أكثر من 500 تقرير علمي توثق حالات أكل الثعابين لثعابين أخرى، شملت 207 أنواع مختلفة من الثعابين، حالات من البرية وأخرى من الأسر، وتقارير من جميع القارات التي تعيش فيها الثعابين.

كانت النتيجة الأهم لتلك المراجعة أن أكل لحوم بني الجنس ظهر بشكل مستقل 11 مرة على الأقل في سلالات مختلفة من الثعابين، وهذا رقم لافت، لأن تكرار ظهور السلوك نفسه في مجموعات غير مرتبطة مباشرة يعني أنه يوفر ميزة تكيفية حقيقية.

عائلات الثعابين الأكثر تورطا؟

كانت فصيلة الأحناش، هي أكبر عائلة ثعابين، ارتبطت بهذا السلوك بنسبة بلغت حوالي 29%، وغالبا ما كان السلوك دافعه الجوع أو الضغوط البيئية، تليها "فصيلة الأفاعي" بنسبة 21%، وأغلب حالات هذه الفصيلة سُجلت في الأسر، ما يشير إلى ضغط الحبس وقلة الغذاء، وأخيرا تأتي "فصيلة العرابيد"، أو ما يعرف أيضا باسم "فصيلة الأفاعي الإلابيدية"، وتشمل الثعابين شديدة السمية ذات الأنياب الأمامية الثابتة، مثل الكوبرا والمامبا وثعابين البحر، وكانت نسبتها 19%.

وتوقفت الدراسة عند نقطة بالغة الأهمية وهي أنه ليست كل الثعابين قادرة على ممارسة هذا السلوك، حيث لم تسجل أي حالة افتراس في أنواع لا تستطيع فتح فكها بما يكفي لابتلاع ثعبان آخر، بما يؤكد أن التركيب التشريحي للفك عامل حاسم.

ويقترح الباحثون عدة أسباب ساعدت على ظهور هذا السلوك، منها نقص الغذاء، فعندما تقل الفرائس المعتادة، يصبح الثعبان الآخر "فرصة غذائية"، والمرونة الغذائية، إذ أن بعض الثعابين ليست انتقائية، وتأكل ما يتاح، والضغوط البيئية كالجفاف، الاكتظاظ، أو الأسر في مساحات ضيقة، والتحكم في أعداد الأفراد، وتقول فالكاو: "إن السلوك ليس مقززا للثعابين كما نراه نحن، بل استراتيجية بقاء ذكية".

ويوضح عالم الأحياء والمستكشف لدى ناشيونال جيوغرافيك زافييه غلوداس في تصريحات صحفية أن الثعابين ليست الوحيدة في عالم الحيوان التي تأكل لحوم بني جنسها، مشيرا إلى أنه سلوك منتشر في مملكة الحيوان، مثل العناكب وفرس النبي، خاصة في سياق التكاثر أو شح الموارد.

وكان يعتقد سابقا أن هذا السلوك "غير مفيد من ناحية التكيف"، لكن الأبحاث الحديثة تعيد تقييم هذا الحكم، كما يؤكد غلوداس.