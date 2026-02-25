علوم|فضاء

انقلاب مغناطيسي غير مألوف للأرض استمر 70 ألف عام

Earth's magnetic field, the Earth, the sun and solar wind, the flow of particles. Element of this image is furnished by NASA.; Shutterstock ID 1784236235; purchase_order: د; job: ; client: ; other:
المجال المغناطيسي للأرض وأثر الرياح الشمسية في تدفّق الجسيمات المشحونة عليها (شترستوك)
Published On 25/2/2026

حفظ

كشف فريق دولي من الباحثين أن المجال المغناطيسي للأرض مر قبل نحو 40 مليون سنة بمرحلة انقلاب قطبي طويلة وغير مستقرة، استمرت -في إحدى حالاتها- ما لا يقل عن 70 ألف سنة، وهي مدة أطول بكثير مما كان يعتقد سابقا.

الدراسة، المنشورة في "دورية اتصالات الأرض والبيئة" اعتمدت على تحليل لب رسوبي بطول 8 أمتار استخرج من شمال الأطلسي قبالة سواحل نيوفاوندلاند.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

احتوت الطبقات الرسوبية على بلورات مغناطيسية دقيقة سجلت اتجاه المجال المغناطيسي للأرض لحظة ترسبها، مما أتاح للعلماء إعادة بناء سلوك المجال أثناء حقبة الإيوسين.

ماذا يعني انقلاب المجال المغناطيسي؟

المجال المغناطيسي للأرض يعمل درعا واقيا يحمي الكوكب من الجسيمات المشحونة القادمة من الشمس والفضاء. وعندما يضعف هذا المجال أثناء الانقلابات القطبية، يصبح الكوكب أكثر عرضة للإشعاع الكوني والشمسي.

تشير البيانات إلى أن أحد الانقلابين اللذين رصدا في العينة استمر نحو 18 ألف سنة، بينما امتد الآخر إلى 70 ألف سنة على الأقل، مقارنة بالتقديرات الشائعة التي تضع مدة الانقلاب عادة في حدود 10 آلاف سنة فقط.

Earth magnetic fields, elements of this image furnished by NASA.; Shutterstock ID 1847479693; purchase_order: د; job: ; client: ; other:
المجال المغناطيسي للأرض مر قبل 40 مليون سنة بمرحلة انقلاب قطبي (شترستوك)

انقلاب غير مستقر.. و"ارتدادات" متكررة

المفاجأة لم تكن في الطول الزمني فحسب، بل في طبيعة الانقلاب نفسه، إذ أظهرت القياسات أن المجال لم ينقلب بشكل مباشر وسلس، بل شهد ما يشبه "ارتدادات" متكررة، إذ تغير اتجاهه مؤقتا قبل أن يعاود التحول من جديد.

الباحث الرئيسي "يوجي ياماموتو" من جامعة "كوتشي" باليابان وصف النتائج بأنها "تكشف عملية انقلاب طويلة على نحو غير عادي، وتتحدى الفهم التقليدي".

كما أظهرت نماذج حاسوبية أن بعض الانقلابات قد تمتد نظريا حتى 130 ألف سنة، رغم عدم تسجيل حالة بهذا الطول في السجل الجيولوجي حتى الآن.

هل حدث أمر مشابه من قبل؟

يشير العلماء إلى أن نمط "الارتدادات" هذا يشبه ما سجل خلال "انقلاب برونش–ماتوياما المغناطيسي" (Brunhes–Matuyama reversal) الذي وقع قبل نحو 775 ألف عام، واستمر قرابة 22 ألف سنة.

إعلان

ويوضح عالم "المغناطيسية القديمة" بيتر ليبرت من جامعة يوتا أن ضعف المجال أثناء هذه الفترات قد يؤدي إلى تعرض الأرض -خاصة المناطق العليا- لمعدلات أعلى من الإشعاع الكوني، وهو ما قد يرتبط بزيادة معدلات الطفرات الجينية وربما تأثيرات على الغلاف الجوي.

On the day side of Earth, magnetic reconnection funnels material and energy from the sun into Earth's magnetic environment. (Image credit: NASA's Goddard Space Flight Center)
الأرض مرت بمرحلة انقلاب قطبي طويلة وغير مستقرة استمرت ما لا يقل عن 70 ألف سنة (ناسا)

رغم أن الانقلاب الذي تناولته الدراسة حدث قبل 40 مليون سنة، فإن النتائج تعني أن انقلابات المجال المغناطيسي ليست أحداثا سريعة أو منتظمة كما كان يعتقد، بل قد تكون طويلة ومعقدة، مع فترات ضعف ممتدة.

وعلميا، لا توجد مؤشرات على انقلاب وشيك في الوقت الحالي، لكن فهم سلوك المجال في الماضي يساعد العلماء على تقييم المخاطر المستقبلية المحتملة، خصوصا ما يتعلق بزيادة التعرض للإشعاع وتأثيره على الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات والملاحة الحديثة. فدرع الأرض ليست ثابتة كما نتصور، وتاريخها يكشف أنها قادرة على سلوك طرق أطول وأكثر اضطرابا مما كنا نظن.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان