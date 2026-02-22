قال مدير وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) جاريد آيزاكمان إن فرق الوكالة رصدت خللا في تدفق الهيليوم في المرحلة العليا من صاروخ "نظام الإطلاق الفضائي" (SLS)، وهو أمر ضروري لتطهير المحركات وضغط خزانات الوقود.

وأضاف آيزاكمان في منشور على منصة "إكس" أن الوكالة ستبدأ الاستعدادات لإعادة الصاروخ، وأن هذه الترتيبات ستؤجل موعد الإطلاق الذي كان مقررا في مارس/آذار المقبل.

وأشار إلى أن المشكلة تتطلب الوصول إلى المنطقة في مبنى تجميع المركبات بمركز "كينيدي للفضاء" في فلوريدا لإصلاحها، مؤكدا أن الفرص التالية للإطلاق ستكون في أبريل/نيسان.

نجاح الاختبار الثاني للصاروخ

وسبق أن أعلنت "ناسا" أن اختبارها الثاني لما يسمى بـ"البروفة الرطبة" (Wet Dress Rehearsal) لصاروخ "نظام الإطلاق الفضائي" تم بنجاح، مع تزويد الصاروخ بالوقود دون التسربات الخطرة للهيدروجين التي عطلت الاختبار الأول في فبراير/شباط.

وقالت لوري غليز، مديرة برامج الاستكشاف في ناسا إن إصلاح المشكلات التي واجهتها مهمة "آرتيمس2" في الاختبارات السابقة أثبت فعاليته، وأكدت أن جميع الإجراءات اكتملت تقريبا كما هو مخطط، رغم بقاء بعض المشكلات للمعالجة.

وأضافت أن الاختبار الناجح يمثل خطوة كبيرة نحو عودة البشر إلى البيئة القمرية، حيث سيحلق ثلاثة أميركيين وكندي واحد حول القمر لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن.

وبدوره دخل طاقم الرحلة الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين في هيوستن تحسبا للإطلاق. وأكدت "ناسا" أن المهمة، التي ستنطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، ستستغرق نحو 10 أيام، وتمثل اختبارا رئيسيا استعدادا للهبوط القمري المأهول المخطط في مهمة "أرتميس-3" عام 2028.