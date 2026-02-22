علوم|فضاء

"ناسا" تؤجل مهمة "أرتميس-2" حول القمر بسبب مشاكل تقنية في الصاروخ

This image provided by NASA shows NASA's moon rocket sits on the pad at Kennedy Space Center in Florida on Thursday, Feb. 19, 2026. (NASA via AP)
صاروخ "نظام الإطلاق الفضائي" على منصة الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا (أسوشيتد برس)
Published On 22/2/2026
آخر تحديث: 13:53 (توقيت مكة)

قال مدير وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) جاريد آيزاكمان إن فرق الوكالة رصدت خللا في تدفق الهيليوم في المرحلة العليا من صاروخ "نظام الإطلاق الفضائي" (SLS)، وهو أمر ضروري لتطهير المحركات وضغط خزانات الوقود.

وأضاف آيزاكمان في منشور على منصة "إكس" أن الوكالة ستبدأ الاستعدادات لإعادة الصاروخ، وأن هذه الترتيبات ستؤجل موعد الإطلاق الذي كان مقررا في مارس/آذار المقبل.

وأشار إلى أن المشكلة تتطلب الوصول إلى المنطقة في مبنى تجميع المركبات بمركز "كينيدي للفضاء" في فلوريدا لإصلاحها، مؤكدا أن الفرص التالية للإطلاق ستكون في أبريل/نيسان.

نجاح الاختبار الثاني للصاروخ

وسبق أن أعلنت "ناسا" أن اختبارها الثاني لما يسمى بـ"البروفة الرطبة" (Wet Dress Rehearsal) لصاروخ "نظام الإطلاق الفضائي" تم بنجاح، مع تزويد الصاروخ بالوقود دون التسربات الخطرة للهيدروجين التي عطلت الاختبار الأول في فبراير/شباط.

This still from NASA's livestream shows the Artemis 2 rocket and Orion capsule on the pad at Kennedy Space Center in Florida. (Image credit: NASA)
صاروخ "أرتميس 2" ومركبة "أورايون" على منصة الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا (ناسا)

وقالت لوري غليز، مديرة برامج الاستكشاف في ناسا إن إصلاح المشكلات التي واجهتها مهمة "آرتيمس2" في الاختبارات السابقة أثبت فعاليته، وأكدت أن جميع الإجراءات اكتملت تقريبا كما هو مخطط، رغم بقاء بعض المشكلات للمعالجة.

وأضافت أن الاختبار الناجح يمثل خطوة كبيرة نحو عودة البشر إلى البيئة القمرية، حيث سيحلق ثلاثة أميركيين وكندي واحد حول القمر لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن.

وبدوره دخل طاقم الرحلة الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين في هيوستن تحسبا للإطلاق. وأكدت "ناسا" أن المهمة، التي ستنطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، ستستغرق نحو 10 أيام، وتمثل اختبارا رئيسيا استعدادا للهبوط القمري المأهول المخطط في مهمة "أرتميس-3" عام 2028.

