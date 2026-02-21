دراسة أردنية: تحويل نفايات المطابخ والحدائق المنزلية إلى سماد عضوي

في وقت تتزايد فيه أزمة النفايات العضوية وتحديات الأمن الغذائي في المنطقة العربية، تقترح دراسة علمية حديثة حلا بسيطا لكنه واعد، يتمثل في تحويل بقايا الطعام ومخلفات الحدائق المنزلية إلى سماد عضوي يمكن أن يحسن خصوبة التربة ويقلل الانبعاثات المناخية في الوقت نفسه.

اختبرت الدراسة، التي أجراها باحثون أردنيون ونشرت مؤخرا في مجلة "وايست أند بايوماس فالوريزايشن (Waste and Biomass Valorization)"، فعالية السماد العضوي المنتج منزليا في تحسين خصوبة التربة الرملية الطميية، وهي تربة شائعة في كثير من مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وغالبا ما تعاني ضعف الخصوبة وقلة الاحتفاظ بالمياه.

النفايات العضوية كمورد مهدر

تشير الدراسة إلى أن النفايات العضوية تشكل أكثر من نصف النفايات البلدية في كثير من الدول النامية، خصوصا بقايا الطعام ومخلفات الحدائق. وعندما تدفن هذه النفايات في المكبات، تتحلل دون أكسجين وتطلق غاز الميثان، وهو من أقوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

لكن تحويل هذه المخلفات إلى كمبوست (Compost) منزلي يغير المعادلة؛ إذ تتم عملية التحلل بوجود الأكسجين، ما يقلل الانبعاثات الضارة ويحول النفايات إلى مورد مفيد للزراعة.

أجريت الدراسة في بلدية السرو شمال الأردن، حيث شاركت عشرات الأسر في إنتاج السماد العضوي منزليا باستخدام مخلفات المطبخ والحدائق. بعد نحو عشرة أسابيع من التحلل، جرى استخدام السماد في تجربة زراعية لاختبار تأثيره على نمو الذرة وخصائص التربة.

وقارن الباحثون بين أربع حالات: تربة بلا تسميد، وتربة مضاف إليها سماد عضوي فقط، وتربة مضاف إليها أسمدة معدنية فقط، وأخيرا تربة جمعت بين النوعين.

يوضح أستاذ التربة الزراعية في جامعة أسيوط محسن جامع، في تصريح للجزيرة.نت، أن التوسع في إنتاج السماد العضوي المنزلي يمكن أن يكون خطوة مهمة لتحسين خصوبة التربة في المنطقة العربية، خاصة في ظل تزايد تدهور الأراضي الزراعية.

ويقول إن إعادة تدوير المخلفات العضوية لا تسهم فقط في تقليل النفايات والانبعاثات، بل تساعد أيضا على رفع قدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه والعناصر الغذائية، وهو أمر بالغ الأهمية في البيئات الجافة وشبه الجافة.

نتائج واضحة لصالح الدمج

أظهرت النتائج أن استخدام السماد العضوي حسن خصائص التربة بشكل ملحوظ، إذ زادت نسبة المادة العضوية وقدرة التربة على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية، بينما انخفضت كثافتها، ما يجعلها أكثر ملاءمة لنمو النباتات.

لكن النتيجة الأبرز كانت عند الجمع بين السماد العضوي والأسمدة المعدنية، حيث سجلت النباتات أعلى معدلات نمو وأفضل امتصاص للعناصر الغذائية، ما يشير إلى تأثير تكاملي بين النوعين.

ويرى الباحثون أن السماد العضوي يوفر المادة العضوية التي تحسن بنية التربة، بينما توفر الأسمدة المعدنية العناصر الغذائية بسرعة، ما يحقق أفضل إنتاجية زراعية.

ويقول محسن، إن فكرة التوسع في إنتاج السماد العضوي المنزلي تحمل أهمية خاصة لمصر، حيث تعاني مساحات متزايدة من الأراضي الزراعية من تراجع المادة العضوية وضعف خصوبة التربة. ويرى أن إعادة تدوير المخلفات الغذائية والزراعية يمكن أن تزيد قدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه، وهو عامل حاسم في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية وارتفاع تكلفة الأسمدة، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات قد تدعم توجهات الزراعة المستدامة والأمن الغذائي في البلاد.

إلى جانب الفوائد الزراعية، تشير الدراسة إلى أن اعتماد التسميد المنزلي على نطاق واسع يمكن أن يقلل انبعاثات غازات الدفيئة بشكل ملحوظ. ففي حالة بلدية السرو مثلا، يمكن أن يؤدي تحويل النفايات العضوية إلى كمبوست إلى خفض الانبعاثات بنحو 14 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا. ويرجع ذلك إلى تقليل كمية النفايات المدفونة في المكبات، وخفض الحاجة إلى نقلها، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الأسمدة الصناعية.

مع ذلك، يقول الباحثون إن نجاح التسميد المنزلي يعتمد على التوعية والتدريب، فإنتاج كمبوست عالي الجودة يتطلب معرفة بطريقة الفصل الصحيح للنفايات ونسب المواد العضوية المناسبة وتهوية الخليط بانتظام. كما أن ضعف الخبرة قد يؤدي إلى إنتاج سماد منخفض الجودة، ما قد يثبط المشاركين ويحد من انتشار التجربة.