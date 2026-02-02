"الكوبرا الملكية" السامة في الهند تستخدم القطارات في التنقل

تطرح دراسة جديدة صدرت في دورية "بيوتروبيكا" (Biotropica) فكرة غريبة لكن منطقية، تشير إلى أن بعض الثعابين، وبالأخص "الكوبرا الملكية" التي تعيش في جبال غاتس الغربية في الهند، قد تستغل السكك الحديدية كوسيلة نقل غير مقصودة، تنقلها بسرعة إلى أماكن لا تناسبها بيئيا.

اعتمدت الدراسة على تجميع سجلات إنقاذ أو اصطياد موثقة وتقارير محلية تم التحقق منها لمدة 22 عاما بين 2002 و2024 في ولاية غوا الهندية، وانتهت إلى تحديد 47 موقعا جغرافيا وثق فيها وجود النوع؛ واللافت أن خمسة من هذه السجلات كانت بمحاذاة ممرات سكك حديدية مزدحمة.

خرائط خاصة

استخدم الباحثون نموذجا يرسم خريطة للموطن المناسب لكوبرا الملك اعتمادا على عوامل مثل المناخ، وكثافة الغطاء النباتي، وحجم التأثير البشري، ثم قارنوا بين المناطق التي يتوقع النموذج أنها الأنسب وبين مواقع البلاغات والإنقاذ الحقيقية.

وبحسب الدراسة، ظهر أن الموائل الأكثر ملاءمة في غوا تقع غالبا داخل الولاية بعيدًا عن الساحل، في مناطق غابية وقريبة من مجاري المياه، بينما المواقع القريبة من السكك الحديدية التي عُثر فيها على بعض الثعابين بدت أقل ملاءمة بكثير، فهي أكثر جفافا، وأقل غطاء نباتيا، وأفقر في المخابئ والفرائس، ما يدعم فكرة أن وجودها هناك قد يكون ناتجا عن انتقال غير مقصود لا عن اختيار موطن طبيعي.

بيئات محطات الشحن

التفسير المطروح ليس أن الثعبان يقصد السفر، بل أن بيئات محطات الشحن وساحات الصيانة، والتي تحتوي على أشياء مثل أكوام القضبان والأخشاب والمخلفات، قد توفر مأوى وفرائس (قوارض وثعابين أخرى)، فيدخل الثعبان عربات البضائع أو يختبئ قربها، ثم يُنقل لمسافات طويلة قبل أن ينزل في محطة خاطئة، أي موطن لا يلائمه.

الباحثون يشيرون أيضا إلى أن انتشار الهواتف الذكية ووسائل التواصل جعل توثيق مثل هذه الحوادث أكثر شيوعا في السنوات الأخيرة.

الأهمية ليست بيئية فقط بل تتعلق بالسلامة العامة، فوجود ثعبان شديد السمية على متن قطار يرفع خطر الذعر والإيذاء المتبادل، وقد يدفع بعض الناس إلى قتل الثعبان بدل طلب الإنقاذ، ما يزيد الضغط على نوع مصنف بأنه "مهدد".

يقترح الفريق البحثي أن يتم التركيز على دور فرق إنقاذ الثعابين والتوعية العامة، وتوسيع شبكات الرصد، لتوثيق البلاغات بشكل منهجي، بهدف تقليل الاحتكاك بين البشر والثعابين وتقليل نقلها غير المقصود عبر البنية التحتية.