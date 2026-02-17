في استقبال شهر رمضان.. مشاهد فلكية رائعة تنتظرك في السماء

مع دخول شهر رمضان المبارك، تتغير السماء كما تتغير الأرض. لاحظ ذلك بنفسك. هدوء يلف الليالي، وعودة مبكرة إلى البيوت، وحركة مركبات أقل، وضجيج يخفت شيئا فشيئا.

ومع انخفاض التلوث في شوارع المدن، تصبح سماء رمضان أنقى مما اعتدت عليه، جرّب أن تنظر إليها هذا العام بعين مختلفة.

حتى الشفق الذي تراه وأنت في طريقك إلى صلاة المغرب لن يبدو كأي يوم مضى؛ فألوانه أصفى، وصفاؤه أعمق، وكأنك تعيش في قرية بعيدة عن صخب المدينة. امنح نفسك دقيقة واحدة فقط لترى مشهدا سماويا يظهر في أول الليل وينتظر من يتأمله.

يوم التحري.. والكسوف الشمسي

في يوم الثلاثاء 17 فبراير/شباط 2026، ستخرج لجان الأهلة في العالم الإسلامي لتحري هلال رمضان، وتقول الحسابات الفلكية إنه لن يكون من الممكن رؤيته لأن الشمس تشهد كسوفا يمر في أجزاء جنوبية من القارة الأفريقية ويُرى حلقيا في القارة القطبية الجنوبية.

وهذا يعني -حسب المتخصصين في علوم الفلك- أن القمر إما يغيب مع غروب الشمس في معظم البلدان الإسلامية، أو قبلها أو بعدها بدقائق معدودة.

عطارد والزهرة.. فرصة لا تفوّتها

إذا كنت قد خرجت يوم التحري، فلا تدع رحلتك تنتهي بلا مكافأة سماوية، فبعد الغروب مباشرة، انظر إلى مكان اختفاء الشمس. ابحث عن جرم وحيد مرتفع قليلا فوق الأفق الغربي، إنه كوكب عطارد، وإن حالفك الحظ أكثر، فسترى الزهرة أسفل منه.

وإن لم ترَ شيئا؟ لا تقلق. انتظر أياما قليلة فقط، فعندما يظهر الزهرة بوضوح، سيكون ألمع وأجمل ما تراه في تلك الجهة من السماء.

الهلال.. لوحة لا تُفوّت في ليلته الثانية

لا شيء يضاهي جمال الهلال في يومه الثاني، حين يقترب من الأفق المحمر تحت شفق صافٍ. إنها لوحة تراها عادة في الصور فقط، ويمكنك الآن أن تراها بعينيك.

اخرج لصلاة المغرب، واجعل الأفق الغربي أمامك مكشوفا بعيدا عن البنايات والجبال. فقط انظر، ستمتع ناظريك بمنظر هادئ لا يتكرر كثيرا.

وسيستمر القمر في النمو ليلة بعد ليلة، حتى يصل إلى التربيع في يومه السابع، وإن تيسر لك تلسكوب فاستخدمه لترى فوهات القمر وجباله والمناطق المظلمة والمضيئة على سطحه.

ستبهرك الحافة الفاصلة بين الليل والنهار على سطحه، حيث ترسم الشمس ظلالا طويلة تقسم الفوهات أنصافا.

المشتري.. رفيقك في طريق التراويح

وأنت في طريقك مشيا إلى صلاة التراويح، جرّب أن ترفع رأسك للحظات.. توقف قليلا لتتأمل السماء فوقك، سيشد انتباهك لمعان كوكب المشتري؛ كأنه كوكب دري ساطع وسط نجوم الشتاء.

وبين تلك النجوم ستلاحظ نجما لامعا جدا، أقل قليلا من المشتري لمعانا، لكنه في الحقيقة ألمع نجوم السماء كلها.. إنه الشعرى اليمانية، وهو النجم المذكور في القرآن الكريم في قوله تعالى "وأنه هو رب الشعرى" (سورة النجم آية 49).

خسوف القمر الذي لن نراه

الكسوف الذي حدث في أول الشهر ليس حدثا منفصلا؛ فهو جزء من سنة الخسوفات المعهودة، فإذا وقع كسوف للشمس، فإما أن يسبقه خسوف للقمر أو يتبعه، وأحيانا يجتمعان.

فالمسافة الزمنية بين الحدثين أسبوعان تقريبا: أولهما في بداية الشهر القمري حين يكون القمر محاقا أمام الشمس، وثانيهما حين يدور نصف دورة حول الأرض ويصبح بدرا، فإن دخل في ظل الأرض وقع الخسوف.

ففي يوم الثلاثاء 3 مارس/آذار 2026، سترى مناطق خارج الدول العربية "خسوفا كليا دمويا" للقمر، أما في العالم العربي فسينتهي الخسوف قبل شروق القمر بدرا بعد المغرب، فلا نشهده.