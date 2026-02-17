فرصة أخيرة لمصوّري السماء.. مذنب "فيرخوس" يودّع الأرض في أمسيات هادئة

يمنح المذنب "فيرخوس" (Wierzchos -C/2024 E1) عشاق التصوير الفلكي نافذة قصيرة لالتقاطه قبل أن يخفت ويبتعد في أعماق النظام الشمسي.

ففي 17 فبراير/شباط 2026 سيبلغ أقرب مسافة له من الأرض، على بعد نحو 151 مليون كيلومترا، وهو الآن يواصل رحلته مبتعدا عن الشمس، مما يعني أن سطوعه سيتراجع تدريجيا في الأيام والأسابيع المقبلة.

بالنسبة للمصورين، لا تقاس قيمة الحدث بندرته فحسب، بل بتوقيته أيضا. فالمذنب يظهر بعد غروب الشمس مباشرة منخفضا فوق الأفق الجنوبي الغربي، متنقلا من كوكبة النحات (Sculptor) حاليا، نحو كوكبة النهر (Eridanus) مع مطلع مارس/آذار المقبل، ورغم أنه غير مرئي بالعين المجردة، فإنه هدف مناسب للكاميرات ذات التعريض الطويل.

كيف تلتقط صورته؟

استخدم كاميرا "دي إس إل آر" (DSLR) بعدسة 135–300 مم.

يفضل استخدام حامل تتبع نجمي لتفادي اهتزاز النجوم أثناء التعريض الطويل.

جرب تعريضات بين 20 و60 ثانية (أو أطول مع التتبع)، مع "آيزو" (ISO) متوسط إلى مرتفع حسب نقاء السماء.

التقط صورا عدة وأدمجها بطريقة اللصق (Stacking) لإبراز تفاصيل الهالة الخافتة.

سيظهر المذنب بقعة ضبابية مائلة إلى الاخضرار الخفيف، وقد لا يبدو بذيله واضحا كما في الصور الدعائية، لكن جماله يكمن في خفوته ورحلته السريعة بين النجوم.

دعوة لليالي رمضان

تتزامن فترة الرصد مع أجواء رمضان الهادئة في منطقتنا، حيث تخف الحركة ليلا وتصفو السماء بعد الإفطار والسحور. وهي فرصة مثالية للخروج إلى أطراف المدن، بعيدا عن التلوث الضوئي، وتأمل السماء في سكونها الروحي.

تخيل أن تحصل على صورة تجمع بين أفق الغروب الهادئ ذي الشفق الأحمر وهلال رمضان وبقعة مذنب عابر في الخلفية، ما يجعلها لقطة قد لا تتكرر.

المذنب لن يمكث طويلا؛ فكل ليلة يمضي أبعد ويبهت أكثر، لذلك فإن الأيام القليلة المقبلة تمثل أفضل فرصة لمصوري السماء لالتقاط "صورة الوداع" لهذا الزائر الجليدي قبل أن يتلاشى في ظلمة الفضاء.. إنها لحظة تجمع بين العلم والجمال والروحانية. فهل جهزت عدستك؟