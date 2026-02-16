علوم|فضاء|الصين

باحثون صينيون يتوصلون إلى إمكانية إنشاء نظام موحد لتاريخ جيولوجية القمر

المصدر: وكالة الفضاء الصينية The impact cratering rates on the near and far sides of the moon are essentially consistent. /China National Space Administration https://news.cgtn.com/news/2026-02-08/Chang-e-6-samples-unlock-key-breakthrough-in-lunar-chronology-1KB1hqk5MEU/p.html?utm_source=chatgpt.com
بعد عام من عودة عينات تَشانغ آه‑6 من الجانب البعيد للقمر العلماء يحققون تقدما كبيرا في فهم تاريخ القمر (وكالة الفضاء الصينية)
Published On 16/2/2026
|
آخر تحديث: 20:12 (توقيت مكة)

حفظ

مع تزايد الاهتمام بدراسة القمر وأسطح الكواكب الأخرى، توصل فريق من معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء بالأكاديمية الصينية للعلوم إلى إمكانية إنشاء نظام عالمي موحد لتأريخ سطح القمر.

وقد نشرت نتائج الدراسة في مجلة "سينس أدفانسز" (Science Advances)، مؤكدة توافق معدلات الحفر الناتجة عن الاصطدامات على جانبي القمر القريب والبعيد بشكل أساسي، مما يمهد الطريق لبناء نموذج زمني موحد للتصادمات القمرية.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وقد اعتمد الباحثون على تحليل صور الاستشعار عن بعد لمنطقة هبوط بعثة "تشانغ آه-6" وحوض أيتكين في القطب الجنوبي للقمر، ودمجوا هذه البيانات مع جميع العينات التاريخية من بعثات "أبولو" و"لونا" و"تشانغ آه-5″.

المصدر: وكالة الفضاء الصينية https://www.scmp.com/news/china/science/article/3317868/year-after-china-returns-rocks-moons-far-side-debate-rages-over-ancient-crater A year after China returns rocks from moon’s far side, debate rages over ancient crater
بعد عام من جلب الصين صخورا من الجانب البعيد للقمر يستمر الجدل حول الحفرة القديمة (وكالة الفضاء الصينية)

وقد أظهرت النتائج أن كثافة الحفر على الجانب البعيد تتوافق مع نموذج الجانب القريب، مما يشير إلى تدفق تصادمي متجانس على القمر بأكمله. وأكد المؤلف الرئيسي للدراسة "يويه تسونغ يوي" أن هذا يوفر أساسا موثوقا لتسلسل زمني قمري كلي موحد.

جلبت المهمة الصينية في يونيو/حزيران 2024 كمية قدرها 1935 غراما من عينات القمر من حوض أبولو ضمن حوض أيتكين بالجانب البعيد.

وكشف تحليل هذه العينات عن صخرتين رئيسيتين، هما بازلت حديث، وعمره 2.807 مليار سنة، ونوريت قديم، وعمره 4.25 مليار سنة.

وقد شكلت العينات نقطة ارتكاز حاسمة في إعادة بناء تاريخ التصادمات المبكر على القمر، مما يعزز فهم تطور القمر الجيولوجي، ويقدم مرجعا أكثر دقة لدراسة أسطح الكواكب الأخرى في النظام الشمسي.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان