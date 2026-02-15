في عصر تتداخل فيه المعتقدات والعلوم، يعتبر كثيرون أن علم الفلك هو الأداة الأوثق لتحديد بدايات الأشهر الهجرية، وخاصة شهر رمضان والعيدين.

وفي هذه المقابلة مع الجزيرة نت، يقدم لنا الدكتور زياد علاوي، الأستاذ المشارك في كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة بغداد وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك وصاحب "معيار علاوي العالمي"، نظرة دقيقة على معايير رؤية الهلال، مستعرضا أحدث التطورات العلمية والتطبيقية في هذا المجال، ومتحدثا عن معياره الجديد "معيار علاوي العالمي".

ما أهمية معايير رؤية الهلال وفائدة تنوعها؟

تساعد المعايير الفلكية في التنبؤ بإمكانية رؤية الهلال الجديد، وهو أمر حيوي لتحديد بدايات الأشهر القمرية مثل رمضان وعيد الفطر وموسم الحج.

وتنوّع المعايير يتيح تحسين الدقة، فبينما كانت المعايير القديمة تعتمد على معامل واحد فقط، هو"الاستطالة" (Arc of Crescent Visibility- ARCV)، وهو المسافة المباشرة بين الشمس والقمر في وقت التحري، تطورت في العقود الماضية لتشمل معاملات أخرى، مثل عمر الهلال (Age) ومكثه (Moonset) وسمكه (Crescent Width- W)، وذلك من أجل تقليل الأخطاء في احتمال العثور عليه.

وقد كانت بعض المعايير القديمة مرتبطة بأرصاد في مناطق محددة، مما قلل دقتها عند تطبيقها في خطوط عرض مختلفة، مثل المناطق الاستوائية.

ما ميزات معيار علاوي العالمي؟

يتميز معيار علاوي بنقاط عدة:

استخدام الذكاء الاصطناعي: إذ يعتمد على التعلم العميق باستخدام الشبكات العصبية لتصنيف إمكانية رؤية الهلال.

إذ يعتمد على التعلم العميق باستخدام الشبكات العصبية لتصنيف إمكانية رؤية الهلال. تمييز الأنماط: يستطيع المعيار التعرف على الأنماط المخفية في بيانات الأرصاد السابقة لتوقع الرؤية بدقة.

يستطيع المعيار التعرف على الأنماط المخفية في بيانات الأرصاد السابقة لتوقع الرؤية بدقة. دقة النتائج: تزيد نسبة دقة المعيار على 96% مقارنة بالأرصاد الفعلية، ويتعامل بمرونة مع البيانات المفقودة أو المشوشة.

تزيد نسبة دقة المعيار على 96% مقارنة بالأرصاد الفعلية، ويتعامل بمرونة مع البيانات المفقودة أو المشوشة. المعاملات الأساسية: يعتمد المعيار على معلومتين أساسيتين هما: قوس الرؤية (الاستطالة) وسمك الهلال، مدخلات لحساب احتمال رؤية الهلال.

وقد طورت تطبيقا خاصا على الحاسوب لإنشاء تقرير رؤية الهلال ورسم خارطة هذه الرؤية لأربع معايير معتمدة، وهي معيار يالوب ومعيار عودة ومعيار جنوب أفريقيا إضافة لمعياري الخاص.

هل يمكن تفضيل معيار على آخر؟

نعم، يتم الحكم على المعايير بمقارنة نتائجها مع سجلات الرصد التاريخية، فالمعيار الأفضل يعطي أقل نسبة خطأ عند اختباره مقابل قاعدة بيانات ضخمة من الأرصاد الموثقة، مثل بيانات "شيفر" (Schaefer) و"يالوب" (Yallop) و"عودة" (Odeh) إلى جانب العديد من المعايير القديمة أسقطت أو عدلت لأنها لم تتنبأ بشكل صحيح في حالات معينة.

ما تعريف الأهلة الحرجة؟

الأهلة الحرجة هي تلك التي تكون خصائص الهلال فيها مثل -الاستطالة أو السمك- قريبة من الحد الأدنى للرؤية. فعلى سبيل المثال هناك ما يعرف بـ"حد دانجون" (Danjgon Criterion) وكان ينص على أن الهلال لا يُرى إذا كانت استطالته أقل من 7 درجات.

لاحظ أنه معيار اعتمد متغيرا واحدا فقط هو الاستطالة، في حين أن المعايير الحديثة مثل معيار علاوي أو عودة أو يالوب تعتمد متغيرين على الأقل، ما يساعد على تفسير هذه الحالات وتحديد إمكانية الرؤية بدقة.

وفقا لرسومات معيار علاوي، ما تقسيمك لأنواع الرؤية فيه؟

يقسم معيار علاوي الرؤية إلى ست مناطق:

أكيد وسهل (V – Visible): ويكون الهلال في نطاق يمكن رؤيته بوضوح بالعين المجردة.

ويكون الهلال في نطاق يمكن رؤيته بوضوح بالعين المجردة. محتمل وصعب (P – Possible): يكون الهلال في نطاق قد يُرى فيه أو يحتاج لظروف مثالية واستعمال تلسكوبات وأجهزة رصدية وتصوير فلكي.

يكون الهلال في نطاق قد يُرى فيه أو يحتاج لظروف مثالية واستعمال تلسكوبات وأجهزة رصدية وتصوير فلكي. غير ممكن ومستحيل (I – Invisible): يكون الهلال في نطاق لا يمكن رؤيته فيه بأية أجهزة فلكية لقربه من الشمس أو لغيابه قبلها.

لماذا تظهر رسومات المعايير على شكل أقواس؟

تظهر رسومات معايير رؤية الهلال على شكل أقواس منحنية بسبب طبيعة الأرض الكروية، إذ تختلف زاوية ارتفاع الهلال واستطالته بالنسبة للأفق باختلاف خط العرض والموقع الجغرافي للراصد.

والمعاملان الرئيسيان في هذه الرسومات هما قوس الرؤية وسمك الهلال، ويتغيران مع موقع الراصد.

وعند تحويل هذه القيم الفلكية إلى خريطة ثنائية الأبعاد، تتشكل أقواس تحدد مناطق الرؤية المختلفة. كذلك يؤثر شكل الضوء الساقط من الهلال على الأرض، إذ ينعكس بزاوية مختلفة بين الشمال والجنوب، مما يجعل الحدود مرئية كأنها أقواس.

وفي خطوط العرض القصوى، قد لا تصل الأقواس لأقصى الشمال أو الجنوب لأن القمر قد لا يظهر أو لا يغرب، وهو ما كان يمثل تحديا للمعايير القديمة قبل تطويرها بمعايير حديثة لتغطية مناطق أوسع.

ما المعايير الأخرى وخصائص كل منها؟

ثمة أربعة معايير عالمية مشهورة ومعمول بها اليوم -سوى معيار علاوي- هي من حيث ترتيب القوة والتحديث كما يلي:

معيار عودة (Odeh): يعتمد على بيانات رصد ضخمة ويستخدم ARCV وW.

يعتمد على بيانات رصد ضخمة ويستخدم ARCV وW. معيار شيفر (Schaefer): يدمج العوامل الجوية (وضوح الغلاف، الرطوبة، الغبار).

يدمج العوامل الجوية (وضوح الغلاف، الرطوبة، الغبار). معيار إلياس (Ilyas): يوسع التغطية الجغرافية، يعتمد على ارتفاع الهلال والفارق الزاوي بين الشمس والقمر.

يوسع التغطية الجغرافية، يعتمد على ارتفاع الهلال والفارق الزاوي بين الشمس والقمر. معيار مرصد جنوب أفريقيا (SAAO): يعتمد على بيانات مرصدية واسعة تشمل ارتفاع الهلال والفارق الزاوي.

هل ثمة علاقة بين المعايير والأشعة تحت الحمراء؟

تركز معظم المعايير التقليدية على الرؤية البصرية، ولم تستخدم الأشعة تحت الحمراء معيارا مستقلا، ولكن بعض البحوث الحديثة تحاول تحسين الرؤية باستخدام تقنيات التصوير المتقدمة، وليس منها الأشعة تحت الحمراء بالطبع، لأنها ليست طريقة للرصد وليست ضمن طرق الرؤية الشرعية المقبولة حتى الآن.

ما تأثير نقاء الغلاف الجوي على المعايير؟

نقاء الغلاف الجوي مهم جدا، وتجاهله قد يعطي رؤية وهمية للهلال. فعلى سبيل المثال، أضاف معيار شيفر معاملا خاصا للغلاف الجوي مقارنة بمن سبقه. وأما المعايير الحديثة فتأخذ تأثير الغبار والتلوث بعين الاعتبار، وهي جميعا قيم متغيرة.

كيف يستفيد الشرعيون من هذه المعايير؟

تساعد المعايير في بناء تقويم هجري دقيق وموحد، وتساعد على توجيه لجان الرؤية للأماكن والأوقات الصحيحة، وتفادي الرؤية المستحيلة، وتريحهم من عناء التحري في يوم تستحيل فيه الرؤية، بل وتيسر لهم رد شهادة الشهود الذي يخالفون العلم.

هل من أمثلة على ذلك؟

نعم، هناك سلطنة عمان والمملكة المغربية، كلاهما يعتمد على هذه المعايير، فإن جاءت موافقة لاحتمالات الرؤية، أنفذت اللجان للتحري، وإلا فإن البيان يصدر بعدم إمكانية الرؤية، ويكون اليوم التالي هو المتمم للشهر.

أما الأردن، فيعتمد معيارا فريدا، إذ يستقرئ المعايير المختلفة، فإن وجد أن الرؤية مستحيلة أو غير ممكنة، فإنه لا يقبل شهادة الشهود بأي حال ومن أي بلد. لكنه يقبلها إن كانت الرؤية ممكنة ضمن مناطق الرؤية التي تشترك مع الأردن في معظم الليل، أي أفريقيا وأوروبا، حتى وإن كانت صعبة في الأردن.

ماذا عن رؤية هلال رمضان 2026

رؤية هلال رمضان يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447 هـ الموافق لـ17 فبراير/شباط 2026 ممتنعة كليا بجميع الوسائل البصرية، بما فيها التصوير الفلكي، إذ يقع القمر في النطاق "غير المرئي" وفق معياري الفلكي.

ويبقى العلم والفلك هما السبيل الأوثق لتحديد بدايات الأشهر الهجرية بدقة، فنحن نبني المعايير الحديثة اعتمادا على البيانات الفلكية وسعيا للحماية من الأخطاء البشرية، ولكي تبعدنا عن الأرصاد الخاطئة، وكل ذلك احتراما وخدمة للدين الإسلامي وروح الشرع.