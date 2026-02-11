عرض كوني مذهل حول نجم يحتضر.. هابل يلتقط أدق صورة لـ"سديم البيضة"

في مشهد كوني آسر التقط تلسكوب هابل الفضائي صورة جديدة، وصفتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بأنها "مذهلة"، توثق عرضا ضوئيا نادرا يحيط بنجم يلفظ مراحله الأخيرة من العمر داخل ما يُعرف بـ"سديم البيضة" (Egg Nebula).

تظهر الصورة، التي نشرها الحساب الرسمي لتلسكوب هابل على منصة "إكس"، تفاعلا دراميا بين الضوء والظل نتج عن غبار نجمي كثيف قذف حديثا من النجم المركزي، وهو ما خلق بنية بصرية معقدة تعد من أوضح ما رصد لهذا السديم حتى الآن.

وعلق فريق هابل على اللقطة بالقول إنها "أدق صورة التقطت لسديم البيضة، وتكشف عرضا ضوئيا مذهلا حول نجم يحتضر بوتيرة متسارعة".

وأوضحت ناسا أن السديم يقع على مسافة تقدر بنحو ألف سنة ضوئية من الأرض، ضمن كوكبة الدجاجة (Cygnus)، ويضم نجما مركزيا محجوبا خلف سحابة كثيفة من الغبار. ويشبه هذا التكوين، وفق الوصف العلمي، "صفار بيضة" محاطا بـ"بياض" داكن، في استعارة تعكس طبيعة البنية المعتمة التي تخفي قلب السديم عن الرصد المباشر.

وتشير الوكالة إلى أن الدقة الفائقة لتلسكوب هابل لعبت دورا حاسما في كشف هذه التفاصيل الدقيقة، التي تسلط الضوء على العمليات الفيزيائية المعقدة المصاحبة للمراحل الأخيرة من حياة النجوم، عندما تبدأ في فقدان مادتها وتشكيل سدم كوكبية أولية ذات أشكال غير متناظرة.

وتعد هذه الصورة إضافة جديدة إلى سجل هابل الحافل برصد التحولات العنيفة في الكون، مؤكدة أن النجوم المحتضرة -رغم أفولها- قادرة على إنتاج مشاهد ضوئية آسرة تساعد العلماء على فهم كيفية تشكل السدم وتطورها عبر الزمن.