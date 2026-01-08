علوم|فضاء|دولي

"المشتري أعقد مما تخيّلنا".. جونو تكشف وجها غير مسبوق لعملاق المجموعة الشمسية

Jupiter's Clouds in High Definition from Juno Image Credit: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS; Processing & License: Thomas Thomopoulos
سحب كوكب المشتري بدقة عالية كما رصدتها مركبة جونو (ناسا)
في الأساطير الرومانية كان المشتري ملك الآلهة وإله السماء والعواصف، ويُقال إنه أخفى سوء سلوكه ذات مرة خلف ستار كثيف من السحب، لكن زوجته جونو (Juno)، ملكة الآلهة، لاحظت الضباب المفاجئ وشكّت في الأمر، فانقضّت من السماء واخترقت الغيوم لتكشف حقيقته.

وبعد آلاف السنين يتكرر المشهد بشكل علمي مذهل، فمركبة "جونو" التابعة للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأميركية -المعروفة اختصارا بوكالة ناسا- والتي تحمل الاسم نفسه، حلقت على ارتفاعات منخفضة فوق سحب الكوكب، مخترقة العواصف والأعاصير لكشف أسرار المشتري الدفينة.

Jupiter, king of the gods in Roman mythology, was also god of the sky and storms; he once concealed himself in a veil of clouds to hide his misbehavior. His wife, Juno, queen of the gods, noticed this sudden fog and grew suspicious; she swooped down from the heavens and broke through the haze to investigate. She could see Jupiter’s true nature. Like its namesake, NASA’s Juno spacecraft – flying low across the clouds that encircle the planet – peers through storms and cyclones to unveil Jupiter’s secrets. The mission’s many discoveries have changed our view of Jupiter’s atmosphere and interior, revolutionizing our understanding of the planet, and of the solar system’s formation. NASA
مركبة جونو التابعة لناسا وصلت لكوكب المشتري منذ 2016 لدراسة أصوله وتركيبه وغلافه المغناطيسي للمشتري (ناسا)

وتُظهر صورة حديثة التقطتها المركبة مشهدا أخاذا للسحب الجنوبية للكوكب العملاق، حيث تتفكك الأحزمة والنطاقات الدائرية المنتظمة قرب خط الاستواء إلى دوامات عاصفية هائلة بحجم القارات، في مشهد يؤكد أن المشتري أكثر اضطرابا وتشابكا مما تصوّره العلماء سابقا.

جونو الحديثة تفعل ما فعلته الأسطورة

ومنذ وصولها إلى مدار المشتري عام 2016، أصبحت جونو أول مركبة تدور على مقربة غير مسبوقة من هذا العالم الغازي، في مهمة يقودها مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) بالتعاون مع معهد أبحاث الجنوب الغربي (SwRI). وتهدف المهمة إلى فهم أصل المشتري وتطوره، ودوره في تشكّل المجموعة الشمسية، وما يمكن أن تخبرنا به الكواكب العملاقة عن الأنظمة الكوكبية في أنحاء الكون.

وقد غيّرت اكتشافات جونو جذريا نظرة العلماء إلى داخل المشتري وغلافه الجوي؛ إذ كشفت أن مجاله المغناطيسي ليس ثنائي القطب وليس بسيطا كالأرض، بل هو شبكة معقّدة متعددة الأقطاب، وأشد تشابكا في نصفه الشمالي.

****داخلية***** This image shows two of Jupiter's large rotating storms, captured by Juno's visible-light imager, JunoCam, passing over the planet on Juno's 38th orbit, on Nov. 29, 2021. This image was acquired at 50 degrees 5 minutes north latitude, at an altitude of 3,815 miles (6,140 kilometers). Atmospheric details as small as 2.5 miles (4 kilometers) can be discerned in the image. Bright "pop-up" clouds are visible above the lower storm, casting shadows on the cloud bank below. Although the pop-up clouds appear small in comparison to the large storm below, such clouds are typically 31 miles (50 kilometers) across. Citizen scientist Kevin M. Gill processed the image to enhance the color and contrast, using raw JunoCam data. Image data: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS Image processing: Kevin M. Gill CC BY
صورة لعاصفتين دوّارتين ضخمتين على المشتري التقطتهما جونو في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 (ناسا)

كما أظهرت القياسات الراديوية أن بنية الغلاف الجوي تمتد عميقا إلى مئات الكيلومترات أسفل السحب المرئية، مما يعني أن العواصف التي نراها ليست سوى قشرة رقيقة لنظام داخلي بالغ التعقيد.

وتواصل جونو دورانها في مدار إهليلجي متكرر، تقترب فيه من المشتري مرة كل شهر تقريبا، مستكشفة في كل مرور قطاعا جديدا من الكوكب. وكما فعلت جونو الأسطورية حين كشفت حقيقة إله العواصف، تواصل جونو الحديثة تفكيك ألغاز عملاق المجموعة الشمسية، مُحدثة ثورة في فهمنا للمشتري، ولتاريخ تشكّل الكواكب، وللقصة الكبرى لنشأة نظامنا الشمسي.

المصدر: مواقع إلكترونية

