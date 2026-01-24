الشفق القطبي.. حكاية الضوء الذي رقص في فناء بيت من بيوت ألاسكا

بينما كان "فينسنت" يستعد للنوم، دفعته تلك الرسالة للقفز من سريره، لم يكلف نفسه عناء ارتداء معطفه الثقيل، فتح باب منزله الأمامي ليجد نفسه وجها لوجه مع أعظم عرض ضوئي على كوكب الأرض. لم يكن بحاجة للسفر أميالا أو لتسلق الجبال؛ كان الشفق القطبي (الأورورا) يرقص فوق عتبة داره.

والشفق القطبي ظاهرة فلكية تقع على كوكب الأرض إثر تفاعل كيميائي كهربائي بين المجال المغناطيسي للأرض والرياح الشمسية على ارتفاعات عالية من سطح الكوكب.

وتظهر نتيجة هذا التفاعل في هيئة شرائط ضوئية متوهجة في السماء، ويمكن رؤيتها بوضوح في ساعات الليل في مناطق خطوط العرض العليا من الكرة الأرضية كالنرويج وألاسكا شمالا، وأستراليا جنوبا.

في الفيديو تظهر السماء وكأنها "ستارة حية" من الزمرد السائل: خيوط خضراء ساطعة تتلوى وتتموج، تخترق سواد الليل لتنشر وهجا أسطوريا يعكس ظلالا غامضة على الثلوج المحيطة. المنظر ليس مجرد ألوان، بل هو حركة انسيابية تشعرك أن السماء "تتنفس" أو أنها تغني بلغة الضوء.

ويظهر الشفق القطبي بألوان مختلفة يغلب عليها الأخضر والأحمر والبنفسجي والأصفر، أما بقية الألوان فهي مزيج من الألوان الأساسية، فالأكسجين مسؤول عن اللونين الأخضر والأحمر، في حين أن النيتروجين مسؤول عن اللونين الأزرق والأحمر القاني، ويعتمد ظهور اللون على اختلاف ارتفاع ذراته في طبقات الغلاف الجوي العليا.