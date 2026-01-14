"الدوامة القطبية".. كيف تؤثر على طقس غزة القاسي حاليا؟

تتعرض مناطق متفرقة من العالم العربي، بما في ذلك قطاع غزة، إلى موجة من الطقس شديد القسوة، بسبب منخفض جوي يمر بالمنطقة هذه الأيام.

المنخفض الجوي هو منطقة ينخفض فيها الضغط الجوي، فتنجذب إليها الرياح الرطبة وترتفع للأعلى، مما يؤدي إلى تكون السحب وهطول الأمطار ونشاط الرياح.

احترار مفاجئ بالأعلى

ولكن هناك سبب آخر قد يتعلق بزيادة البرودة خلال هذا المنخفض، وهو الدوامة القطبية، ولفهمها يجب أن نبدأ بالتعرف على "الاحترار الستراتوسفيري المفاجئ".

طبقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي تحتوي داخلها على "طبقة الأوزون"، تبدأ هذه الطبقة من ارتفاع 10 كيلومترات أعلى سطح الأرض وتمتد حتى 50 كيلومترا، وهي تعلو طبقة التربوسفير التي تحوي معظم تأثيرات الطقس التي نشعر بها.

والاحترار الستراتوسفيري المفاجئ ظاهرة ترتفع فيها درجات حرارة طبقة الستراتوسفير أعلى القطب الشمالي للأرض، من نقطة تصل إلى 70 مئوية تحت الصفر إلى حوالي 50 مئوية.

دوامات خاصة

وبالتبعية، يتسبب ذلك في اضطراب الطقس أسفل منها، تحديدا فيما يسمى "الدوامة القطبية"، وتعد مناطق ضغط منخفض مستمرة تدور بطريقة تشبه الإعصار أعلى كل قطب، وتمتد في عمق الغلاف الجوي للأعلى، وتتسبب هذه الدوامات في كتلة كبيرة من الهواء البارد الكثيف تحتها وتحيط بكل قطب.

وفي الحالة الطبيعية، فإن هذه الدوامات تكون في صورة خلية أو قبة واحدة متماسكة، وبالتالي يكون الهواء البارد أسفلها محصورا تماما عند الدوائر القطبية فقط.

لكن في بعض الأحيان، حينما يشتد الاحترار الستراتوسفيري المفاجئ، فإن تلك الدوامات قد تضعف، وهنا يمكن أن تنقسم إلى خليتين أو أكثر، وتبدأ في السفر بعيدا عن القطبين.

وعندما تكون الدوامة القطبية ضعيفة للغاية، يمكن أن تتفتت بشكل كبير وبالتالي تسافر جنوبا إلى مناطق أعمق، وصولا إلى عمق دول مثل الولايات المتحدة، أو حتى شمال أفريقيا والعالم العربي.

تأثير محتمل

وقد أفادت البيانات القادمة من الإدارة العامة للمحيطات والغلاف الجوي أن الدوامة القطبية ترنحت بقوة مؤخرا، فاهتز "جدار الهواء البارد" الذي كان يحبس البرودة شمالًا، وبدأ يسمح بتسرب كتل باردة نحو العروض الوسطى.

وكانت دراسة نشرت في 2025 بدورية "كوميونيكيشنز إيرث آند إنفيرونمنت" قد أفادت بأن بعض أحداث الاحترار الستراتوسفيري المفاجئ تضعف الدوامة القطبية في طبقات الجو العليا، ثم ينتقل أثر هذا الاضطراب تدريجيا إلى طبقات أدنى خلال أيام إلى أسابيع.

هذا الانتقال قد يغير شكل التيار النفاث وأنماط الضغط واسعة النطاق فوق أوروبا وشرق المتوسط، فيجعل الغلاف الجوي أكثر قابلية لمرور اندفاعات باردة تهيئ بيئة أنسب لتكون منخفضات أعمق أو عواصف أشد، لكن ليس بالضرورة في كل مرة.

كما تفيد الدراسة بأن أعداد العواصف عالية التأثير تميل إلى الازدياد فوق شرق المتوسط، مقارنة ببعض أجزاء أوروبا الوسطى.

أنظمة هشة

لكن يجدر هنا أن نوضح أن هذه النتيجة لا تقول إن كل حدث من أحداث الاحترار الستراتوسفيري المفاجئ سينتج عاصفة قوية فوق شرق المتوسط، بل تقول إن "الكفة الإحصائية" تميل في هذا الاتجاه ضمن مجموعة كبيرة من الحالات والبيانات.

هذا يعني وجود احتمال يقول إن ما يحدث الآن في مناطق متفرقة من العالم العربي قد يكون ذا علاقة بحدث في القطب الشمالي للكوكب.

وتظل المشكلة الأكبر متعلقة في الأساس بهشاشة البيئة والبنية التحتية في مناطق مثل غزة ومخيمات اللاجئين في شمال سوريا، فالطقس البارد معتاد في هذه المناطق، لكن تجاوزه دون أدوات يخلق كارثة كبرى.

في هذا السياق فإن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أنه على الرغم من الكثير من الجهود، لا يزال ما لا يقل عن 1.1 مليون شخص في غزة بحاجة ماسة للمساعدة مع استمرار تدهور الأحوال الجوية.

وفي شمال سوريا، تتكرر المعادلة نفسها، حيث تضرب المنخفضات الجوية مخيمات النازحين التي لا تمتلك ما يكفي من البنية التحتية لمقاومة كل ذلك.