بعد ليلة قطبية دامت 40 يوما.. سكان مدينة روسية يستقبلون أول شروق للشمس

استقبل أهالي مدينة مورمانسك الروسية أمس الأحد 11 يناير/كانون الثاني أول شروق للشمس بعد غياب استمر 40 ليلة لم تطلع عليهم فيها الشمس أبدا.

فلكيا تصبح المناطق الواقعة شمال الدائرة القطبية الشمالية (أو جنوب الدائرة القطبية الجنوبية) مناطق معتمة في فصل الشتاء، بحيث تغيب الشمس عن سمائهم فترة تطول أو تقصر بحسب بُعد المدينة من القطب الشمالي أو الجنوبي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الأقصر تحتفل بتعامد الشمس بمعابد الكرنك

الأقصر تحتفل بتعامد الشمس بمعابد الكرنك list 2 of 2 السماء الحمراء عند الغروب والشروق.. كيف ولماذا؟ end of list

ففي مدينة مورمانسك -الواقعة على خط عرض 69 درجة شمالا (أعلى بدرجتين ونصف من الدائرة القطبية الشمالية 66.5 شمالا)- يكون الأول من ديسمبر/كانون الأول هو آخر يوم ترى فيه الشمس مشرقة فوق الأفق، لتبدأ بعده الليالي القطبية حيث لا تشرق الشمس إطلاقا لمدة أربعين يوما (تزيد أو تنقص يوما بحسب العوامل الجوية)، وليكون 11 يناير/كانون الثاني أول يوم تعود فيه الشمس للظهور فترة قصيرة جدا (حوالي 43 دقيقة) قبل أن يطول النهار تدريجيا.

لماذا يطول النهار تدريجيا؟

حين تشرق الشمس يوم 11 يناير/كانون الأول تكون محاذية للأفق الجنوبي (وقت الظهر)، وفي الأيام المتعاقبة، وجميعها تلي الانقلاب الشتوي (22 ديسمبر/كانون الأول)، فإن الشمس تتحرك شمالا يوما بعد يوم فترتفع فوق الأفق نفسه بمقدار ضئيل كل يوم، لكن هذا المقدار الضئيل يكون كافيا لأن تستمر في الظهور مدة أطول.

ويستمر ارتفاع الشمس يوما بعد يوم، ويزداد طول النهار في مورمانسك حتى 22 مايو/أيار، اليوم الذي تشرق فيه الشمس على سكان المدينة ولا تعود تغيب أبدا، بل تظل تدور فوق الأفق نهارا وليلا بما يعرف بـ"شمس منتصف الليل".

بعد شروق تام يستمر حتى تاريخ 22 يوليو/تموز (حوالي 60 يوما)، تعود الأيام طبيعية تشرق فيها الشمس وتغرب، إلى أن يعود الغروب التام ثانية يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، وهكذا دواليك.