أقمار ناسا الصناعية تسجل "سلوكا غير متوقع" لتسونامي روسيا

في أواخر يوليو/تموز 2025، حين ضرب زلزال هائل بقوة 8.8 منطقة بالقرب من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، ثم انطلقت موجات تسونامي عبر المحيط الهادئ كما يحدث في الكوارث الكبرى.

الجديد هذه المرة أن قمر "سووت" الصناعي التابع لوكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا)، المصمم أساسًا لقياس ارتفاع سطح المياه، كان حاضرًا ليسجل تلك اللحظة، والتقط أول مسار عالي الدقة للتسونامي الكبير وهو يعبر المحيط.

ميزة هذا القمر الصناعي ليست مجرد التقاط صورة من الفضاء، بل نوع القياس نفسه، حيث يستطيع مسح شريط عريض يصل إلى نحو 120 كيلومترًا في المرور الواحد، بدل الاعتماد على نقاط قياس متفرقة أو خط رفيع تلتقطه أقمار صناعية أخرى في أفضل الظروف.

نمط متشابك

وبحسب الدراسة، التي نشرها الباحثون في دورية "ذا سيسمك ريكورد" (The Seismic Record)، فإن اللقطة الفضائية لم تُظهر موجةً واحدةً تتقدم كخط مستقيم، بل كشفت مشهدًا أكثر فوضوية، يتمثل في نمط متشابك من الموجات تنتشر وتتداخل وتتناثر على نطاق واسع.

هذا التفصيل الجديد يختلف مع رؤية العلماء السابقة لحركة التسونامي في المحيط، حيث عادة توصف موجات التسونامي الكبرى بأنها "غير مشتتة"، ويُفترض أن تحافظ على شكلها العام أثناء الرحلة.

لكن بيانات ناسا الأخيرة تغير هذا التصور، وعندما قارن الفريق البحثي هذا الرصد الفضائي بمحاكاة حاسوبية، وجد أن النماذج التي تسمح بقدر من التشتت كانت أقرب لما رآه القمر الصناعي، ما يعني أن طاقة التسونامي قد تتوزع على موجات، وأن هناك موجات لاحقة قد تعدّل شكل الموجة الرئيسية بدل أن تبقى كتلةً واحدةً مستقرةً.

تفاصيل حاسمة

من جانب آخر، دمج الباحثون قياسات "سووت" مع بيانات شبكة "دارت" التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وتتمثل في عوامات مزودة بمسجلات ضغط في قاع البحر ترصد مرور موجات التسونامي في أعماق المحيط وتبث البيانات شبه لحظيًا، وهي جزء أساسي من منظومات الإنذار، وقد وجد الباحثون أن بعض نماذج مصدر الزلزال كانت تتنبأ بوصول الموجة إلى حساسين من حساسات دارت بأزمنة لا تتطابق مع الواقع.

إعلان

وباستخدام تقنية تعرف باسم "الاسترجاع العكسي" أعاد الباحثون تقدير شكل التسونامي مع إدماج البيانات السابقة، ليتبين أن ما حدث كان بسبب تشتت الموجات.

هذه التفاصيل ليست مجرد بحث علمي نظري، لأن فهم هندسة التسونامي يؤثر مباشرة في تقدير شكل موجة التسونامي المتولدة، ومن ثم يجعل بيانات الإنذار المسبق أدق وأكفأ.