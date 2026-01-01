انفجار كوني غامض استمر 7 ساعات يحير العلماء.. أطول "وميض غاما" في تاريخ البشرية

في حدث وصف بأنه "خارج عن المألوف"، رصد علماء الفلك أطول انفجار لأشعة "غاما" يتم تسجيله على الإطلاق منذ الانفجار الكوني الأول، وهو انفجار كوني هائل استمر سبع ساعات متواصلة، مما يضع النظريات الفيزيائية الحالية أمام تساؤلات كبرى.

بدأت القصة في 2 يوليو/تموز 2025، عندما التقط تلسكوب "فيرمي" التابع لوكالة ناسا إشارة قادمة من أعماق الفضاء، وتحديدا من مجرة تبعد عن نظامنا الشمسي بنحو 8 مليارات سنة ضوئية.

وعلى غير العادة في مثل هذه الانفجارات التي تدوم غالبا بضع ثوانٍ أو دقائق، استمر هذا الحدث، الذي أُطلق عليه الرمز "جي آر بي 25070 بي"، في إطلاق دفعات طاقية أكثر من 7 ساعات.

استنفار عالمي وتكنولوجيا متطورة

بمجرد رصد الإشارة استنفر علماء الفلك واستخدموا أقوى التلسكوبات الأرضية والفضائية لتتبع "وهج" الانفجار، ومن أبرزها:

تلسكوب هابل الفضائي.

تلسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي قدم أوضح رؤية للمجرة الأم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مرصد كيك العملاق في هاواي.

تلسكوبا "جيميناي" الكبيرين في تشيلي.

لماذا هذا الانفجار فريد من نوعه؟

اعتبر العلماء هذا الانفجار غير مسبوق وقالوا إنه فريد من نوع، وذلك للأسباب التالية:

المدة الزمنية الطويلة : فقد أكد "جوناثان كارني"، الباحث في جامعة كارولاينا الشمالية، أن هذا الانفجار هو الأطول الذي تشهده البشرية، إلى درجة أنه لا يتناسب مع أي من النماذج العلمية الحالية.

المجرة الغبارية : إذ يقع الانفجار في مجرة مليئة بالغبار الكثيف الذي حجب الضوء المرئي تماما، ولم يتمكن العلماء من رصده إلا عبر الأشعة تحت الحمراء والأشعة السينية.

: إذ يقع الانفجار في مجرة مليئة بالغبار الكثيف الذي حجب الضوء المرئي تماما، ولم يتمكن العلماء من رصده إلا عبر الأشعة تحت الحمراء والأشعة السينية. السرعة المذهلة: تشير البيانات إلى أن الانفجار أطلق نفثا ضيقا من المادة سافر باتجاه كوكبنا بسرعة تعادل 99% من سرعة الضوء.



تفسيرات محتملة

وبينما لا يزال السبب الدقيق مجهولا، فإن العلماء يطرحون ثلاث فرضيات:

الأولى: أنه موت نجم فائق الضخامة.

والثانية: أنه نجم تمزق بسبب جاذبية ثقب أسود.

والثالثة: أنه اندماج "نجم هيليوم" (شمسنا مكونة من الهيدروجين) مع ثقب أسود، حين يغوص الثقب الأسود في قلب النجم مسببا انفجارا رهيبا من الداخل.

وقال كارني "لا يمكننا الجزم أي التفسيرات هو الصحيح حتى الآن، لكن الحدث هذا سيكون مرجعا فريدا لكل الاكتشافات المستقبلية المماثلة".

ويُعد اكتشاف هذا الانفجار أكثر من مجرد رقم قياسي جديد في سجلات الفلك، بل هو تحدٍ مباشر لفهمنا الحالي لدورة حياة النجوم وعمل الثقوب السوداء، فبينما كانت النماذج الفيزيائية تضع حدودا زمنية لانفجارات أشعة غاما، جاء هذا "الوميض المسافر" ليثبت أن الكون لا يزال يخفي آليات لتوليد الطاقة لا تخضع للقوانين التي ألفناها.