النحل الطنان يلعب: اكتشاف يغير نظرتنا إلى عقول الحشرات

في مشهد يبدو وكأنه مأخوذ من فيلم خيالي، أثبت فريق بحثي من جامعة كوين ماري في لندن، أن النحل الطنان لا يكتفي بجمع الرحيق وبناء الخلايا، بل يمكنه أيضا أن يلعب.

هذه هي المرة الأولى التي يُثبت فيها سلوك اللعب مع الأجسام عند الحشرات، وهو ما يضيف دليلًا جديدًا على أن النحل قد يختبر حالات شعورية إيجابية، أشبه بما نصفه نحن البشر بـ"المتعة".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 تراجع أعداد النحل والملقّحات تهدد مصادر الغذاء

تراجع أعداد النحل والملقّحات تهدد مصادر الغذاء list 2 of 2 ماذا يحدث للبيئة والبشر إذا اختفى النحل؟ end of list

وإليك مقطع فيديو قصير أصدرته الجامعة يوثق "لعب" النحل الطنان في التجارب مع كرات ملونة:

الكرات الخشبية اللطيفة

وبحسب الدراسة، التي نشرت في دورية "أنيمال بيهيفيور"، أعد الباحثون تجارب ذكية شملت 45 نحلة كان أمامها خياران، المرور مباشرة إلى الغذاء أو التوجه إلى منطقة بها كرات خشبية صغيرة. المدهش أن العديد من النحل اختار الكرات، ودحرجها مرارا وتكرارا.

بعض الأفراد من فريق النحل هذا، دحرج الكرات حتى 117 مرة، على الرغم من أنه لم يجد فائدة عملية، من طعام، أو مكان تعشيش، أو هدف مرتبط بالبقاء، بل كان الفعل تلقائيًا وبلا مكافأة، وهو ما يشبه اللعب عند الأطفال أو الثدييات الصغيرة.

في تجربة إضافية، تعلّمت 42 نحلة الربط بين لون غرفة ووجود الكرات فيها، وحتى بعد إزالة الكرات، ظل النحل يظهر تفضيلا لغرفة اللون المرتبط بها، ما يشير إلى أن التجربة كانت مجزية بحد ذاتها.

صغار النحل يلعبون أكثر

وقد وجد العلماء أن النحل الأصغر سنا كان أكثر اندفاعا للعب، تماما مثل صغار الأطفال أو الطيور، كما ظهر أن الذكور لعبوا فترات أطول من الإناث، هذه الأنماط السلوكية تشبه بشدة ما نراه في الثدييات والطيور وهو أن اللعب نشاط طبيعي للنمو والتعلّم.

الدراسة الجديدة جاءت امتدادًا لتجارب سابقة في نفس المختبر، حيث تدرّب النحل على تسجيل هدف بدحرجة كرة إلى نقطة معينة مقابل مكافأة سكرية.

لكن المثير أن الباحثين لاحظوا أن بعض النحل كان يستمر في دحرجة الكرات حتى خارج التجربة الرسمية، من دون أي مكافأة، ومن ثم ابتكر العلماء التجارب الجديدة لاختبار فرضية اللعب مباشرة، وكانت النتيجة مدهشة أن النحل يلعب طوعا.

عالم الحشرات المعقد

سامادي غالباياغي، الباحثة الأولى في الدراسة، وصفت المشهد في تصريحات حصلت الجزيرة نت على نسخة منها بأنه "مبهر ومضحك أحيانًا" أن ترى نحلة تتصرف كما لو كانت تلهو.

إعلان

وأضافت غالباياغي أن هذا يثبت أن النحل ليس مجرد روبوتات صغيرة، بل قد يكون لديهم حالات شعورية إيجابية، ولو كانت بدائية.

أما البروفيسور لارس تشيتكا، رئيس الفريق ومؤلف كتاب "دماغ النحلة"، فقال إن هناك كثيرا من الحيوانات تلعب لمجرد الاستمتاع، لكننا كنا نربط هذا غالبًا بالثدييات والطيور، الآن نمتلك أدلة متزايدة على أن عقول الحشرات أكثر تعقيدًا مما كنا نعتقد.