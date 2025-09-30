علوم

جيمس ويب يرصد أكبر "حضّانة" للنجوم الوليدة في المجرة

Stars, gas and cosmic dust in the Sagittarius B2 molecular cloud glow in near-infrared light, captured by Webb’s NIRCam (Near-Infrared Camera). In this light, astronomers see more of the region’s diverse, colourful stars, but less of its gas and dust structure. Webb’s instruments each provide astronomers with important information that help build a more complete picture of what is happening in this intriguing portion of the centre of our galaxy. [Image description: A wide view of a region of space filled with stars and clumps of orange clouds.]
الباحثون تمكنوا من رصد تفاصيل دقيقة للسحابة الجزيئية المسماة "الرامي بي2" (ناسا)
Published On 30/9/2025
آخر تحديث: 21:47 (توقيت مكة)

في قلب مجرتنا درب التبانة، يقع أكثر مواقع تكوين النجوم نشاطا وتعقيدا ضمن السحابة الجزيئية المعروفة باسم "الرامي بي 2". وبفضل قدراته الفائقة على رؤية الأشعة تحت الحمراء، استطاع مرصد جيمس ويب الفضائي أن يكشف تفاصيل مذهلة في هذه المنطقة.

وإليك مقطع فيديو قصير، نشرته منصة مرصد هابل تتجول الكاميرا خلاله في هذه المنطقة من سماء الليل:

سحب غير السحب

السحب الجزيئية هي أضخم وأكثف البنى الغازية في مجرتنا وفي المجرات الأخرى، وتعتبر "مهاد النجوم" لأنها المكان الذي تُولد فيه النجوم والكواكب.

تتكوّن هذه السحب بشكل رئيسي من الهيدروجين الجزيئي مع خليط من الهيليوم وكميات ضئيلة من عناصر أخرى مثل الكربون، والأكسجين، والنتروجين، وغالبا ما تختلط مع الغبار الكوني الذي يحجب الضوء المرئي.

لهذا السبب نراها في التلسكوبات البصرية كمساحات مظلمة تحجب النجوم خلفها، بينما في الأشعة تحت الحمراء أو موجات الراديو تنكشف ملامحها بوضوح.

أحجام هذه السحب هائلة، فبعضها يمتد لعشرات أو مئات السنين الضوئية، وتحتوي على ملايين أضعاف كتلة الشمس. وعلى الرغم من هذه الضخامة، فإن كثافتها منخفضة جدا إذا قورنت بالهواء الذي نتنفسه، فقط بضع مئات إلى آلاف الذرات فقط في السنتيمتر المكعب.

Webb’s MIRI (Mid-Infrared Instrument) shows the Sagittarius B2 (Sgr B2) region in mid-infrared light, with warm dust glowing brightly. To the right is one clump of clouds that captured astronomers’ attention. It is redder than the rest of the clouds in the image and corresponds to an area that other telescopes have shown to be one of the most molecularly rich regions known. Additional analysis of this intriguing region could yield important insights into why Sgr B2 is so much more productive in making stars than the rest of the galactic centre. Only the brightest stars in this region emit mid-infrared light that can be picked up by Webb’s MIRI instrument, which is why this image has so many fewer stars than that captured by Webb’s NIRCam (Near-Infrared Camera). The darkest areas of the image are not empty space but areas where cosmic dust and gas are so dense that light cannot penetrate them to reach the telescope. [Image description: Cosmic clouds of pink and purple, some with bright centres, are surrounded by dark areas that appear like black space dotted with bright blue stars. A group of small clouds to the right is more red than any other area of the image.]
كاميرا الأشعة تحت الحمراء تقدم تفاصيل غير مسبوقة للسحابة (ناسا)

سر الرامي

ما يلفت الانتباه هو أن سحابة "الرامي بي 2" تُنتج نصف عدد النجوم التي تُكوَّن في منطقة مركز المجرة، رغم أن مادتها الجزيئية (الغبار والغاز) تمثل ما يُقدّر 10% فقط من مادة تلك المنطقة.

وبحسب العلماء من منصة مرصد جيمس ويب، فهذا يعني أنها منطقة استثنائية في نشاطها مقارنة بالمناطق المجاورة، مما يثير تساؤلات عن العوامل التي تجعلها أكثر "إثمارا" من باقي محيطها.

وبتصويرها بأدوات الأشعة تحت الحمراء المتطورة، تمكن مرصد ويب من اختراق الأجزاء المظلمة الكثيفة في السحابة التي تبدو عمليا كظلمات في بعض الصور، لكنه كشف أن هذه المناطق ليست فراغا، بل هي مراكز تتراكم فيها الغازات والغبار، ربما هي بذر النجوم القادمة التي لم توقد بعد أو تكون في مراحل التشكل الأولى.

ولفهم الفكرة، تصوّر أن أحدهم كُسرت عظمة الفخذ لديه بسبب حادث أليم، هنا سيذهب فورا إلى المستشفى لعمل صورة بالأشعة السينية، لكي تخترق الجلد وتبين ما يقع تحته.

مرصد جيمس ويب يؤدي وظيفة شبيهة، فإذا التقطنا صورا لتلك المنطقة بمراصد ضوئية عادية ظهرت معتمة وداكنة، لكن الأشعة تحت الحمراء تتمكن من النفاذ بين جوانب تلك العتمة، وتبيان ما يقع في خلفيتها.

The James Webb Space Telescope could soon send information about the atmospheres of planets in the TRAPPIST-1 system. (NASA-GSFC/Adriana M. Gutierrez)
جيمس ويب من رصد السدم والتجمعات النجمية (ناسا)

أسئلة العلماء

في اللقطات المُلتقطة بواسطة كاميرا "ميري" على متن المرصد، ظهر الغبار الكوني متوهجا بفعل التسخين بواسطة النجوم الفتيّة المحيطة، في حين أن كاميرا "نيركام" أظهرت النجوم الملونة الساطعة التي تختبئ خلف الغيوم الكثيفة في الأشعة تحت الحمراء.

ومن خلال تحليل هذه الصور، يأمل الفلكيون أن يُسهم جيمس ويب في حل بعض الألغاز القديمة في علم تكوُّن النجوم: كيف يبدأ النجم رحلته من تجمعات غازية ضخمة؟ وما الذي يجعل بعض السحب أكثر إنتاجية من غيرها؟ وهل هناك محركات بيئية (كالمجالات المغناطيسية، أو التفاعل مع الثقوب السوداء المركزية) تزيد من كفاءة النجوم؟

المصدر: مواقع إلكترونية

