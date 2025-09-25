الصين تحصد "خسًّا" زرع في الفضاء

نشرت منصات محطة الفضاء الصينية على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت فيه إن رواد المحطة قاموا بحصد "خس" مزروع على متن المحطة، وطالبت الجمهور بتخمين المحصول القادم.

منذ أن أطلقت الصين أول وحدة أساسية من محطة الفضاء الصينية "تيانغونغ" عام 2021، أخذ المشروع يتوسع تدريجيا. تتكون تيانغونغ من 3 وحدات رئيسية هي الوحدة الأساسية "تيانهه" التي تشكل مركز القيادة والمعيشة، والوحدتان المختبريتان "ونتيان" و"منغتيان" اللتان توفران مساحات لإجراء مئات التجارب العلمية، حيث يدرس العلماء نمو الخلايا وصحة العظام والجهاز المناعي، كما تُجرى تجارب على المواد المتقدمة مثل بلورات البروتين.

🥬Fresh from space! Last week, the Shenzhou XX crew harvested their homegrown lettuce aboard the @CNSpaceStation. 😋Now, a new planting round has begun. Any guesses on what the next space crop will be? [📹/CMS] pic.twitter.com/lRXQRmmEUe — Chinese Space Station (@CNSpaceStation) September 17, 2025

قصر القمر

لكن الأمر لا يقف عند حدود "خس" مزروع محليا، فخلال العقد الماضي، أعلنت الصين مرارا أنها لا تنوي فقط إرسال بشر المحطة الفضائية أو إلى سطح القمر ليقفوا عليه ثم يعودوا مجددا، بل تطمح لما هو أكثر من ذلك، حيث تعمل على بناء محطة قمرية مأهولة، تتشارك فيها مع عدد من دول العالم، لتصبح فيما بعد مركز انطلاق رحلات الفضاء الأخرى.

لهذا السبب كان فريق بحثي تابع للحكومة الصينية قد بدأ عام 2014 مشروعا جديدا يهدف لخلق ظروف قمرية داخل وحدة مغلقة على الأرض، ثم تصميم هذه الوحدة لتتقبل وجود حياة بشرية لمدة طويلة دون الحاجة إلى إمدادات خارجية، وسميت هذه الوحدة "قصر القمر 1".

وفي عام 2017، أنهى هذا الفريق بناء "قصر القمر 1" الذي تكون من 3 قطاعات: الأول والثاني احتويا على منشآت لزراعة النباتات، والقطاع الثالث كان المكان الذي سيسكنون فيه. فكرة قصر القمر هي خلق محيط حيوي مستدام، أي لا يحتاج إلى أي دعم خارجي قادم من الأرض لأطول مدة ممكنة، لأن ذلك مكلف جدا.

لذلك صمم قصر القمر بحيث يحصل ساكنوه على الأكسجين والطعام من النباتات المزروعة فيه، كذلك يعاد تدوير الماء لتنقيته واستخدامه مرة أخرى، وتم استخدام البول والبراز سمادا، بالإضافة إلى ذلك تمكن هذا الفريق من إنماء نوع من الديدان يتغذى على الفطر الذي ينمو على فضلات النبات، واستخدامه لاحقا في الطعام.

وفي عام 2018، دخل 4 متطوعين إلى قصر القمر ومكثوا بالفعل فيه لمدة 110 أيام دون أية حاجة للتعامل مع الخارج، بعد ذلك دخلت مجموعة أخرى إلى القصر لمدة 65 يوما، وفي التجربة الثالثة أمضى فريق آخر مدة 200 يوم داخل قصر القمر. وفي المجمل، قضى الخاضعون للتجارب 370 يوما داخل قصر القمر دون أية حاجة لإمدادات خارجية، ويطمح هذا الفريق إلى إطالة تلك المدة قدر الإمكان مستقبلا.

قوة ناعمة

في هذه الأثناء، تعمل فرق بحثية أخرى حول العالم على تطوير أفكار لاستخدام الموارد القمرية، فنحن نعرف الآن أن أملاح سطح القمر المعدنية تحتوي على كمّ هائل من الأكسجين والسيليكون والماء المثلج، وهي موارد ضرورية لإنشاء حياة مستدامة على سطحه.

لهذا السبب، فإن المهام القمرية الأخيرة -سواء التابعة للصين أو للدول الأخرى- تركز بشكل أساسي على التوصل إلى أدق حساب ممكن لكمية الماء على القمر، وهو ما سيؤثر بالطبع في التكلفة وحجم البنية التحتية المتوقع لإنشاء المدينة أو المستعمرة القمرية.

يأتي ذلك كله على خلفية سباق صيني أميركي بدأ قبل حوالي 3 عقود لتسيّد علوم الفضاء، كنوع من القوة السياسية الناعمة. وقد اختبر العالم صراعا شبيها في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، حينما تنافست الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي حول وضع أول إنسان على سطح القمر.

وحددت إدارة الفضاء الوطنية الصينية هدفا يتمثل في وضع رواد فضاء على القمر بحلول عام 2030، وتم التخطيط لإنشاء قاعدة دائمة لبعض الوقت بعد ذلك، على الأرجح بالقرب من قطب القمر الجنوبي الغني بالجليد.