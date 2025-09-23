علوم

مرصد هابل يكشف عن ولادة نجوم في مجرة ممزّقة بالجاذبية

Today’s NASA/ESA Hubble Space Telescope Picture of the Week features a galaxy whose asymmetric appearance may be the result of a galactic tug of war. Located 35 million light-years away in the constellation Leo, the spiral galaxy Messier 96 is the brightest of the galaxies in its group. The gravitational pull of its galactic neighbours may be responsible for Messier 96’s uneven distribution of gas and dust, asymmetric spiral arms, and off-centre galactic core.  This asymmetric appearance is on full display in a new Hubble image, which incorporates observations made in ultraviolet and optical light. Hubble images of Messier 96 have been released previously in 2015 and 2018. Each successive image has added new data, building up a beautiful and scientifically valuable view of the galaxy. This third version gives an entirely new perspective on Messier 96’s star formation. The bubbles of pink gas in this image surround hot, young, massive stars, illuminating a ring of star formation in the outskirts of the galaxy. These young stars are still embedded within the clouds of gas from which they were born. The new data included for the first time in this image will be used to study how stars are born within giant dusty gas clouds, how dust filters starlight, and how stars affect their environments. [Image Description: A spiral galaxy, tilted nearly face-on to us, with a slightly unusual shape. Its spiral arms form an oval-shaped ring around the galaxy’s disc, filled with blue light from stars, as well as pink glowing gas bubbles where new stars are forming. Threads of dark red dust swirl around the brightly glowing core, blocking some of its light. The dust lanes extend into and follow the spiral arms.] Links Pan: Messier 96
الصورة التي التقطها مرصد هابل للمجرة مسييه 96 (ناسا)
Published On 23/9/2025
|
آخر تحديث: 13:47 (توقيت مكة)

حفظ

في مشهد سماوي مدهش، التقط مرصد هابل الفضائي صورة جديدة للمجرة الحلزونية "مسييه 96″، التي تبعد عنا نحو 35 مليون سنة ضوئية في كوكبة الأسد.

لكن هذه المجرة لا تبدو كغيرها من المجرات الحلزونية المنتظمة، والتي يمكن أن نراها بوضوح في صور هابل أو حتى تلسكوبات الهواة الصغيرة، بل تحمل علامات تشوّه وعدم تماثل، نتيجة شد وجذب جاذبي من جيرانها الكونيين.

مرصد هابل الفضائي (رويترز)

ولادة النجوم وسط الفوضى

الصورة تكشف عن حلقات وردية لامعة من الغاز المتوهج، وهي المناطق التي تنبض بالحياة الكونية حيث تتكوّن نجوم جديدة، داخل هذه السحب الكثيفة من الغاز والغبار، ولا تزال ملفوفة ببطانتها الأولى، بحسب بيان صحفي رسمي من المرصد.

الضوء فوق البنفسجي، الذي رصده هابل إلى جانب الضوء المرئي، يكشف هذه المناطق بوضوح، مانحا العلماء نافذة مباشرة على أسرار ميلاد النجوم.

الغرابة في مسييه 96 لا تعود فقط إلى شكلها غير المنتظم، بل إلى القوى الخفية التي تعيد تشكيلها. فالمجرات القريبة منها تؤثر بجاذبيتها، فتسحب الغاز وتعيد توزيعه، هذه الديناميكية تجعل المجرة بمثابة مختبر طبيعي لفهم العلاقة بين شكل المجرة ووتيرة ولادة النجوم فيها.

وإليك مقطع فيديو قصيرا أصدرته منصة مرصد هابل يوضح تفاصيل دقيقة لهذه المجرة:

ما يعكر الصفو

أي شيء يعكر صفو سحب الغاز الراكدة في المجرات يدفعها لتكوين نجوم جديدة، ذلك لأنه في الفضاء لا توجد جاذبية مثلما هو الأمر على الأرض، ولذلك فإن تراكم بعض من الغاز على بعضه يعطيه كتلة أكبر مقارنة بمحيطه، بما يدفعه لجذب المزيد من الغاز، وهكذا مع الوقت تستمر كرات الثلج في التضخم، ومن هنا تنشأ النجوم الجديدة.

يشمل ذلك أشياء كثيرة مثل انفجارات النجوم والتي تصدر موجات صدمية تراكم الغاز على بعضه، أو إشعاع النجوم القريبة، أو قيام مجرة بامتصاص أخرى داخلها، أو تقارب المجرات فتؤثر كل منهما في الأخرى جذبويا، أو غيرها من المحفزات.

إعلان

في بعض الأحيان يتطور الأمر، فتتحول المجرة إلى ما يعرف باسم "المجرات المتفجرة بالنجوم"، حيث تؤثر مجرة ما على جارتها، فتؤدي بلبلة الوسط النجمي إلى ما يشبه الثورة في تكوين النجوم الجديدة، بمعدلات تساوي أضعاف المجرات الطبيعية مثل مجرتنا درب التبانة.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان