ناسا تطلق مركبة خاصة للكشف عن "هالة خفية" تحيط بالأرض

أعلنت وكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) عن إطلاق مهمة فريدة تهدف إلى التقاط صور لهالة غير مرئية تحيط بكوكب الأرض، وهي الضوء الخافت المنبعث من الغلاف الجوي الخارجي للكوكب أو ما يُعرف بـ"إكسوسفِير".

وتبدأ هذه الهالة من ارتفاع يقارب 480 كيلومترا فوق سطح الأرض، ورغم كونها غير مرئية للعين المجردة، فإنها تعكس ضوء الشمس بفعل ذرات الهيدروجين، مولّدة توهّجًا خافتًا بالأشعة فوق البنفسجية يُسمى جيوكورونا.

ومن هنا جاء اسم المهمة الجديدة "مرصد كارذرز للجيوكورونا" تكريمًا لعالم الفيزياء جورج كارذرز، الذي ابتكر في سبعينيات القرن الماضي أول أجهزة رصد للأشعة فوق البنفسجية من سطح القمر.

وستنطلق المهمة من مركز كنيدي الفضائي بفلوريدا في 23 سبتمبر/أيلول 2025، وستجري مراقبة دقيقة للتغيرات التي تطرأ على هذه الهالة بفعل الشمس والنشاط الفضائي.

لم هي مهمة ضرورية؟

قد يبدو أن هذه الطبقة البعيدة ليس لها تأثير مباشر على حياتنا اليومية، لكن الأمر أبعد من ذلك، فالإكسوسفِير يمثل خط الدفاع الأول للأرض ضد أشعة الشمس ورياحها، فعندما تضرب العواصف الشمسية كوكبنا، تكون هذه الطبقة هي المنطقة الأولى التي تتفاعل مع الجسيمات المشحونة، ما يغيّر شكلها وكثافتها.

ومن ثم فدراسة هذه الطبقة مهمة للبعثات المستقبلية، خصوصًا برنامج أرتيميس للعودة إلى القمر، والرحلات المرتقبة إلى المريخ، التي تتطلب بيانات دقيقة عن كيفية تفاعل الغلاف الجوي مع البيئة الفضائية.

كما تهدف المهمة لحماية التكنولوجيا، وبشكل خاص الأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة والاتصالات تمر عبر هذه الطبقات أو تتأثر بها، وأي تغير كبير قد يسبب خللاً أو أضرارًا.

بالإضافة إلى ذلك، ينوي الباحثون دراسة هروب الهيدروجين من غلاف الأرض من خلال تلك الطبقة، وهو أمر يعد مفتاحا لفهم لماذا احتفظت الأرض بالماء بينما خسرته كواكب أخرى، كما يساعد هذا الفهم في تقييم صلاحية الكواكب الخارجية للعيش فيها.

وستوضع المركبة في نقطة "لاغرانج 1" وهي موقع يُبعد حوالي مليون ونصف مليون كيلومتر أمام الأرض باتجاه الشمس، ما يوفّر رؤية واضحة للجانب الخارجي من الغلاف الجوي.

وستتضمن المهمة مستشعرين بالأشعة فوق البنفسجية، أحدهما قريب المدى لرصد التغيرات عن قرب، والآخر واسع المدى لرسم صورة واسعة للهالة، ومن المتوقع أن يبدآ مهامهما في مارس/آذار 2026 بعد مرحلة اختبارات لمدة شهر تقريبا، وتستمر لمدة سنتين.