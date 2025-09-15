"شبح بروكن" الذي أرعب البشر ما تفسيره العلمي؟

في صباحات ضبابية فوق القمم الجبلية، قد يرى المتنزه أو المتسلق مشهدا يبعث على القشعريرة، حيث يمكن أن يلاحظ هيئة بشرية عملاقة داكنة تقف أمامه في الضباب، تتحرك حين يتحرك، وتلوح كأنها كائن جبار يحرس السحب.

وغالبا ما تحيط بهذه الظلال دوائر ضوئية ملونة تتلألأ كقوس قزح صغير، مما يعطي تأثيرا سحريا للظاهرة المدهشة التي تعرف الآن تعرف باسم شبح بروكن، ويسمى أيضا قوس بروكن أو شبح الجبل، وهي من أبرز عجائب البصريات الجوية التي تجمع بين دقة الفيزياء وثراء المخيلة الإنسانية.

وسميت الظاهرة باسم "قمة بروكن" في جبال الهارتس بألمانيا، إذ كانت الضبابية الدائمة هناك تجعلها مسرحا مألوفا لهذه "الأشباح" لكن بروكن لم تكن استثناء، حيث رصدت الظاهرة في جبال الألب والمرتفعات الأسكتلندية. وفي الهيمالايا، اعتاد المتسلقون مشاهدة "أشباحهم العملاقة" تطفو فوق الوديان.

كذلك فإن الطيارين كثيرا ما يرون نسخاً منها حول ظل الطائرة على الغيوم، وتُعرف عندهم باسم هالة الطيار، بل وحتى في المناطق القطبية، حين تنخفض الشمس وتنتشر السحب الجليدية، قد يظهر الطيف على المنحدرات المكسوة بالجليد.

3 عناصر لتحضير للشبح

لفهم هذه الظاهرة، لا بد من جمع 3 عناصر: شمس منخفضة في الخلفية، ومراقب يقف على ارتفاع شاهق، وسحابة أو ضباب أمامه.

وفي هذه الظروف، يسقط الشخص ظله على قطرات الماء الدقيقة المعلقة في الهواء، ولأن هذه القطرات لا تشكل سطحا مسطحا، بل تشكل وسطا ثلاثي الأبعاد متدرج المسافة، فإن العين ترى الظل وكأنه عملاق يمتد بعيدا، فينشأ وهم التضخيم.

ولكن "الشبح" لا يقتصر على الظل وحده، إذ تظهر غالبا حوله هالة ملونة متحدة المركز وتنشأ هذه الحلقات بسبب حيود الضوء وتداخل الأمواج عندما تمر أشعة الشمس عبر قطرات الماء الدقيقة وتنعكس باتجاه الراصد.

ليلة فالبرغيس

قبل التفسير العلمي، ارتبطت الظاهرة بالرهبة والخرافة، فقمة بروكن كانت في التراث الألماني مكانا يجتمع فيه السحرة والأرواح، خاصة في ليلة فالبرغيس الشهيرة.

وهي واحدة من أشهر الليالي في التراث الأوروبي، خاصة في ألمانيا ووسط أوروبا. وفي الموروث الجرماني، كانت ليلة 30 أبريل/نيسان تعتبر وقتا لخروج الأرواح الشريرة والساحرات للاجتماع على قمم الجبال، وخاصة قمة بروكن في جبال الهارتس بألمانيا.

ومن ثم فظهور أشكال هائلة تتحرك في الضباب عُدّ دليلاً على وجود هذه الكائنات، كذلك انسجم "الشبح" مع فكرة الـ"دوبلغانغر" أو القرين الشبح الذي اعتُبر نذير شؤم.

وفي الثقافة الأوروبية، خصوصًا الألمانية، تطلق لفظة دوبلغانغر على شبيه أو قرين غير بشري للإنسان، ينظر إليه أحيانا كـ"نسخة شبحية" أو "توأم مظلم".

ومع حركة الرومانسية في أوروبا، تحول طيف بروكن إلى رمز أدبي يتمثل في مشهد طبيعي غامض يثير التساؤل عن الحدود بين الواقع والخيال، بين العلم والماورائيات. وهكذا تداخل التفسير العلمي مع الإرث الثقافي، فبقيت الظاهرة حية في المخيلة حتى بعد كشف أسرارها.